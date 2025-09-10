Nữ giảng viên Cao đẳng Y tế Ninh Bình giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam

Tối 9/9/2025, tại sân khấu ngoài trời Phố đi bộ, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 lần đầu tiên đã được tổ chức. Phát biểu mở màn đêm chung kết, Chủ tịch Đặng Gia Bena, nhà sáng lập cuộc thi khẳng định: "Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tài sắc của nữ doanh nhân, mà còn mong muốn quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng và giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam không chỉ gói gọn trong hai chữ 'hương' và 'sắc', mà còn được nâng tầm thành triết lý sống: cái đẹp phải toả hương từ tâm hồn, và sắc vóc phải phản chiếu trí tuệ cùng khí chất bên trong".

Mở màn đêm thi, Top 20 thí sinh khoe sắc trong tà áo dài đỏ sao vàng thướt tha, tái hiện hình ảnh quốc kỳ thiêng liêng qua từng bước catwalk uyển chuyển. Trên nền giai điệu hùng tráng của ca khúc Dòng máu Lạc Hồng (sáng tác Lê Quang) do ca sĩ Dương Minh Ngọc thể hiện, màn đồng diễn không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn mở ra không gian giao hòa giữa lịch sử hào hùng và hiện tại đầy khát vọng. Một tiết mục giàu tính nghệ thuật, mang tinh thần lễ hội di sản, để lại dư âm sâu lắng và xúc động trong lòng khán giả.



Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 lần lượt khoác lên mình những thiết kế đặc sắc, mang dấu ấn phong cách và gu tinh tế riêng, để bước vào vòng tranh tài nhan sắc. Từ trang phục công sở của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy, đến áo dài truyền thống duyên dáng của nhà thiết kế Tony Phạm và đầm dạ hội lộng lẫy, quyến rũ của nhà thiết kế Tommy Nguyễn, mỗi phần trình diễn là cơ hội để các thí sinh tỏa sáng bằng thần thái, bản lĩnh và khí chất riêng biệt.



Các phần thi khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đoàn Thị Minh Toán (SBD 786) đến từ Ninh Bình. Không chỉ đăng quang ngôi vị cao nhất, tân hoa hậu còn xuất sắc giành thêm giải thưởng phụ: Người đẹp có nụ cười đẹp, khẳng định vẻ đẹp vóc dáng, thần thái và tài năng vượt trội cùng sức hút nổi bật xuyên suốt hành trình. Nữ thạc sĩ quản lý giáo dục ghi dấu bằng thần thái tự tin, lối trình diễn cuốn hút, chinh phục trọn vẹn Hội đồng giám khảo do danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn làm Trưởng ban, cùng NSND Vương Duy Biên – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài đời, tân hoa hậu Minh Toán đảm nhiệm vị trí giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình và là doanh nhân. Cô được đánh giá là minh chứng sống động cho sự hội tụ giữa nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Được biết, chồng tân hoa hậu cũng là bác sĩ, công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tân hoa hậu đón nhận ngôi vị cao quý cùng vương miện, quyền trượng, bằng chứng nhận, cúp. Phần vinh dự này được trao bởi Chủ tịch Đặng Gia Bena, Trưởng Ban giám khảo – danh ca nhạc sĩ Ngọc Sơn và Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – NSND Vương Duy Biên.

Trong đêm chung kết, thí sinh đến từ Ninh Bình nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Đặng Gia Bena: "Tự hào là một người con đất Việt, bạn sẽ nói gì với bạn bè quốc tế để giới thiệu về đất nước Việt Nam?"; cô trả lời: "Bất kỳ du khách nào đặt chân đến Việt Nam đều dễ dàng cảm nhận sự chân thành, hiếu khách và nồng hậu của con người nơi đây. Dải đất hình chữ S duyên dáng không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn toả sáng như một miền đất đáng sống, khiến bè bạn khắp năm châu ngưỡng mộ. Từ vịnh biển xanh trong, núi rừng trùng điệp đến phố phường sôi động hay làng quê bình dị, mỗi nơi đều ẩn chứa vẻ đẹp gần gũi mà kỳ vĩ. Người dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, khao khát hòa bình và nuôi dưỡng ý chí hội nhập để vươn mình trong dòng chảy toàn cầu. Việt Nam hôm nay không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mà còn là biểu tượng của sức sống, của nhân văn và khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập".

Nhờ câu trả lời đúng trọng tâm, tự tin giúp cô chinh phục ban giám khảo và đông đảo công chúng để giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 đầy thuyết phục.

Chia sẻ với báo chí ngay sau khi đăng quang, tân hoa hậu Minh Toán không giấu được niềm xúc động trước tình yêu thương và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè cùng đông đảo khán giả. Trong giây phút đăng quang, nữ thạc sĩ quản lý giáo dục – giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình – đã bày tỏ: "Khoảnh khắc này với tôi như một giấc mơ nhiệm màu, là thành quả của bao tháng ngày nỗ lực và cống hiến. Tôi xin biết ơn gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn đồng hành, tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể toả sáng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng".

Trước câu hỏi về vụ việc thời sự đang "nóng" là nhân viên y tế của một phòng khám nha khoa tại TP HCM hành hung bệnh nhân, là một giảng viên trường cao đẳng y tế, đồng thời đang làm trong lĩnh vực nha khoa, tân hoa hậu khẳng định đó là điều không thể chấp nhận. Với chị, y đức luôn phải đặt lên hàng đầu, bởi bệnh nhân tìm đến phòng khám không chỉ để được điều trị, mà còn để tìm thấy sự an tâm và tin cậy. "Niềm tin của xã hội chính là nền móng để một cơ sở y tế tồn tại lâu dài", tân hoa hậu nhấn mạnh.



