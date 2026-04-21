Nữ hot Tiktoker sở hữu kênh hơn 3,8 triệu người theo dõi bất ngờ đóng phim điện ảnh kinh dị

Tín Nguyễn bất lực với nỗi lo cơm áo gạo tiền và ám ảnh kinh hoàng khi đứa con trong bụng có khả năng không thể chào đời.

Trong dự án điện ảnh kinh dị dân gian Ma Xó, Tín Nguyễn đảm nhận vai Thảo, một người phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh nghèo khó và luôn sống trong trạng thái bất an. Không chỉ đối diện với yếu tố tâm linh rùng rợn, nhân vật của cô còn bị bủa vây bởi nỗi lo cơm áo và áp lực giữ con giữa ranh giới mong manh của sống chết.

Chia sẻ về quá trình hóa thân vào nhân vật, Tín Nguyễn cho biết điều khiến cô cảm thấy khó khăn và ngột ngạt nhất không nằm ở những cảnh nghi lễ hay yếu tố tâm linh, siêu nhiên, mà là cảm giác thiếu thốn và bất lực của một người mẹ không có đủ điều kiện để dưỡng thai và đối diện với thực tế kinh khủng rằng đứa con trong bụng có thể không chào đời. Nói về nhân vật Thảo, Tín Nguyễn chia sẻ: "Thảo nhà nghèo, trước sau đều thiếu. Không có tiền khám thai định kỳ, không có thuốc bổ và cũng không có tiền để có thể mua được những món ăn tốt, bồi dưỡng cho thai phụ mà tâm lý lúc nào cũng sống trong nỗi sợ bị lưu thai. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày căng thẳng". Theo cô, khi mang thai vốn dĩ người phụ nữ đã rất nhạy cảm và Thảo lại ở trong trạng thái lo âu kéo dài nên đã khiến nhân vật này đưa ra những lựa chọn cực đoan khi tìm kiếm tia hy vọng nhằm bảo vệ, giữ đứa con trong bụng của mình.

Bước đầu, Tín Nguyễn vốn được biết đến với vai trò là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng Tiktok nhưng nhờ vào phân đoạn sáng giá trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước (2024) cô được khán giả biết đến nhiều hơn về khả năng diễn xuất của mình. Thám tử Kiên (2025), Phá đám sinh nhật mẹ (2025) ... là những dự án mà Tín Nguyễn được truy rèn với nhiều thể loại nhân vật khác nhau.

Nói về nhân vật của mình trong Ma Xó, Tín Nguyễn thừa nhận Thảo là vai diễn nhiều tranh cãi, khó phân định rạch ròi đúng sai. "Thảo có thể hành động sai, nhưng sai trong tâm thế của một người mẹ quá sợ mất con. Bản thân của nhân vật này không ác, chỉ là quá tuyệt vọng để đánh mất phần lương thiện trong mình" - Tín Nguyễn cho biết. Việc giữ được sự chân thật, không tô vẽ bi kịch và cũng không làm nhân vật trở nên cực đoan là thử thách lớn nhất trong quá trình diễn xuất.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Tín Nguyễn đã tham gia các buổi luyện tập chuyên sâu cùng Lý Thu Uyên, nữ chính của bộ phim "Đêm tối rực rỡ" và từng đoạt giải Cánh Diều Vàng với vai một người mẹ mang thai bị trầm cảm. Theo Tín Nguyễn, việc làm việc cùng một diễn viên từng thể hiện thành công hình ảnh thai phụ nhiều tổn thương tâm lý giúp cô hiểu rõ hơn những biến chuyển cảm xúc tinh tế, đặc biệt là trạng thái lo lắng âm ỉ kéo dài. "Chị Uyên giúp tôi tiết chế cảm xúc, giữ cho nhân vật luôn ở mức căng thẳng vừa đủ, thay vì bùng nổ quá sớm," cô nói.

Bên cạnh đó, Tín Nguyễn cũng có nhiều buổi trao đổi trực tiếp với đạo diễn Phan Bá Hỷ và nhà sản xuất, đồng thời là biên kịch của phim, Nguyễn Ngọc Thạch, để hiểu rõ hơn về hành trình tâm lý của Thảo. Theo nữ diễn viên, cả đạo diễn và biên kịch đều thống nhất rằng Thảo không được xây dựng như một nạn nhân thuần túy hay một phản diện bị đẩy đi quá xa, mà là một người phụ nữ với những quyết định sai lầm xuất phát từ nỗi sợ mất con. "Anh Hỷ và anh Thạch đều nhấn mạnh rằng khán giả phải nhìn thấy sự giằng xé trong Thảo, phải hiểu vì sao cô ấy làm vậy, chứ không chỉ thấy hậu quả" Tín Nguyễn chia sẻ.

Tín Nguyễn từng quen mặt với khán giả màn ảnh rộng với các vai phụ trong: Thám tử Kiên, Phá sinh nhật mẹ...

Thông qua nhân vật Thảo, Ma Xó không chỉ khai thác nỗi sợ mang màu sắc tâm linh, mà còn đặt ra câu hỏi về áp lực sinh tồn, nghèo đói và những lựa chọn đạo đức mà con người buộc phải đối diện khi bị đẩy vào hoàn cảnh cùng quẫn. Có bệnh vái tứ phương và đâu là sai, là đúng trong quyết định của mình? Với Tín Nguyễn, đây là vai diễn nhiều thử thách nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng là bước tiến mới trong hành trình làm nghề của cô.

Phim Ma Xó quy tụ dàn diễn viên thực lực với những vai diễn giàu chiều sâu: Lê Khánh đảm nhận vai Bà Tánh vai thầy cúng bí ẩn, người nắm giữ những nghi thức tâm linh then chốt trong câu chuyện. Tín Nguyễn vào vai Thảo - người vợ trẻ đang mang thai, mang trong mình nỗi lo lắng, bất an. Đồng hành cùng cô là Avin Lu trong vai Phú - người chồng luôn giằng xé giữa lý trí và tâm lý kém cỏi không có tiền để lo lắng được cho vợ con. Hạnh Thúy hóa thân thành hồn ma người mẹ đã khuất tạo nên một tập thể diễn xuất đồng đều, góp phần làm nên sức nặng cảm xúc cho tác phẩm.