Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?
GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.
Chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra vào tối 5/4 tại Nhà hát Hồ Gươm đã khép lại với sự xuất sắc của 20 thí sinh. Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc trong đêm thi, Nguyễn Trần Hà Linh (18 tuổi, đến từ Ninh Bình) đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất. Các ngôi vị Á hậu lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Trúc, Nguyễn Hồng Hải Vân, Trịnh Thị Huệ, Lưu Tố Uyên.
Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng ngay từ những vòng thi đầu tiên, Hà Linh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự tự tin, bản lĩnh cùng nền tảng tri thức nổi bật.
Trong phần thi ứng xử đêm chung kết, khi nhận câu hỏi: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống?" - nữ sinh quê Ninh Bình đã tự tin trả lời: "Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn. Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hoá, hay lan toả những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.
Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hoá không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá. Giữ gìn văn hoá không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai".
Phần trả lời thuyết phục với phong thái điềm tĩnh và lập luận rõ ràng đã giúp Hà Linh chinh phục ban giám khảo và khán giả, góp phần quan trọng giúp cô đăng quang Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.
Trước khi bước lên ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025 – Vẻ đẹp tri thức, cho thấy sự hội tụ của sắc vóc, trí tuệ và tinh thần cống hiến.
Không chỉ nổi bật ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Hà Linh từng đạt học bổng "Người tiên phong" của Swinburne University of Technology, giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn năm học 2025–2026,... cùng nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi học thuật như Olympic Ngữ Văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý. Bên cạnh đó, Hà Linh còn là cán bộ lớp xuất sắc, từng đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 trong năm học 2023–2024 và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Sau cuộc thi, Hà Linh sẽ là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6. Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc đại diện Việt Nam dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.
