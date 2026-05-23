Cuộc sống của Jennifer Phạm ở tuổi 41

Thứ bảy, 19:00 23/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp. Ngoài giữ phong độ về nhan sắc, Jennifer Phạm hiện đang có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Jennifer Phạm mới đăng tải hình ảnh lãng mạn của hai vợ chồng khi đang tận hưởng giây phút hạnh phúc bên bãi biển. Kèm theo đó là lời mở đầu hài hước: "Lâu lâu phải đăng ảnh với anh bạn cùng phòng… để mọi người biết tụi mình vẫn còn chơi với nhau".

Hoa hậu Jennifer Phạm nói lời cảm ơn tới ông xã bởi sau bao nhiêu năm vẫn là người yêu, người bạn, người đồng hành của nhau.

Cặp vợ chồng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa khung cảnh thơ mộng.

Jennifer Phạm đã từng kết hôn cùng ca sĩ Quang Dũng. Tuy nhiên, sau đó, cả 2 chia tay trong sự tiếc nuối của khán giả. Thời điểm năm 2012, Hoa hậu Jennifer tái hôn doanh nhân với Đức Hải.

Từ khi tái hôn với chồng đại gia, Jennifer Phạm vẫn được Đức Hải tạo mọi điều kiện để theo đuổi đam mê. Cô còn được bạn đời chia sẻ việc nhà cửa. Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch lãng mạn bên nhau ở những địa điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trải qua hơn 1 thập kỷ gắn bó, Jennifer Phạm đã sinh cho chồng 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Tổ ấm đông thành viên nhưng cô cảm thấy rất thoải mái khi nhận được sự quan tâm, thương yêu và trợ giúp nhiều thứ từ ông xã và gia đình chồng.

Ngoài tham gia các sự kiện showbiz, Jennifer Phạm cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 từng trải lòng ở độ tuổi này không phải là “trẻ mãi không già”, mà là trưởng thành một cách quyến rũ, tự tin một cách điềm tĩnh, hạnh phúc một cách chọn lọc và sống trọn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn.

Trải qua 14 năm gắn bó, cuộc sống hôn nhân của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải vẫn luôn ngọt ngào. Nàng hậu từng bày tỏ sự trân trọng đối với ông xã khi anh luôn cùng cô vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Jennifer Phạm luôn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn dù đã tuổi U50.

(Ảnh: FBNV)

Tin sao ngày 22/5: Saka Trương Tuyền sinh con, Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân, Hoa hậu Hương Giang lại gây chú ý

GĐXH - Ca sĩ Saka Trương Tuyền hạnh phúc thông báo tin đã sinh con đầu lòng, trong khi đó Hoa hậu Jennifer Phạm lãng mạn bên chồng doanh nhân sau hơn 10 năm chung sống.

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

GĐXH - Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý tại MGI All Stars với thần thái sân khấu, kỹ năng catwalk trong thiết kế đính kết cầu kỳ.

GĐXH - Chứng kiến hàng loạt người nổi tiếng bị bắt vì liên quan ma túy thời gian gần đây, nhạc sĩ Tô Hiếu không khỏi xót xa khi câu định kiến "xướng ca vô loài" vốn đã đau lòng, nay lại bị bồi thêm câu "nghệ sĩ – ma túy".

GĐXH - Thúy Diễm mang thai ở tuổi 39, ông xã Lương Thế Thành nhắc nhở một câu khiến fan ngưỡng mộ.

GĐXH - Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ văn minh, Hà Anh Tuấn nhiều năm qua còn âm thầm ghi dấu trong lòng công chúng bằng hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

GĐXH - Con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội khi loạt hình ảnh mới được chia sẻ nhận về hàng nghìn lượt yêu thích chỉ sau thời gian ngắn.

GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị ung thư vú. Nữ diva truyền cảm hứng sống tích cực và khuyến khích phụ nữ tầm soát sức khỏe kịp thời.

GĐXH - MC - Á hậu Thanh Thanh Huyền mới đây khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi lần đầu chia sẻ suýt gặp nguy hiểm trong chuyến công tác tại Philippines dịp Tết năm 2023.

GĐXH - Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.

GĐXH - Mẹ ruột H'Hen Niê là người phụ nữ Ê-đê bình dị, bằng tình yêu thương dành cho con, bà đã chắp cánh cho những ước mơ của con gái bay cao, bay xa.

GĐXH - Những "Anh tài" mới được công bố là Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh, OSAD và Hồ Đông Quan.

GĐXH - Bộ phim "Phía bên kia thành phố" sẽ được phát sóng ngay sau khi bộ phim "Ngược đường ngược nắng" khép lại.

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

