Phương Oanh diện bikini thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên 2 con
GĐXH - Mới đây, nữ diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi diện bikini, thoải mái chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên hai con trong chuyến đi biển đầu hè.
Kể từ khi chính thức hạ sinh cặp song sinh, cuộc sống của Phương Oanh và chồng doanh nhân Nguyễn Hòa Bình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không giống nhiều nghệ sĩ lựa chọn giấu kín diện mạo con, nữ diễn viên khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc "chào hè" gây chú ý
Trưa 24/5, nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ bên hai con tại một bãi biển với dòng trạng thái ngắn gọn: "Chào hè". Trong loạt ảnh, ba mẹ con diện trang phục bơi tông xanh đồng điệu, mang lại cảm giác tươi mát, tràn đầy năng lượng.
Những hình ảnh này nhanh chóng nhận về "cơn mưa" tương tác từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ của nữ diễn viên cũng như sự đáng yêu của hai em bé.
Không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cô cân bằng cuộc sống sau sinh, đồng thời gửi lời chúc gia đình nhỏ luôn hạnh phúc, bình yên: "Bạn này xinh đẹp, bản lĩnh… Dù như thế nào bạn ấy luôn làm chủ cuộc đời mình và là đại gia của chính mình. Rất khâm phục bạn. Cố lên nhé, hãy cứ là chính mình thôi. Vì con và vì mình". Dòng chia sẻ đầy tình cảm của độc giả Nguyễn Hoàng dành cho mẹ con Phương Oanh.
Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận hay Hương vị tình thân. Năm 2023, cô tạm gác hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm lo cho tổ ấm và các con nhỏ.
Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện tình cảm vào năm 2022. Thời điểm đó, mối quan hệ của cả hai từng trở thành tâm điểm bàn tán, vướng không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Dẫu vậy, nữ diễn viên và doanh nhân vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau, sau đó chào đón cặp song sinh đáng yêu.
Đến tháng 10/2025, Shark Bình vướng biến cố vướng lao lý, Phương Oanh trở nên kín tiếng hơn, gần như "ở ẩn" trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian.
Khi trở lại, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ các vlog nấu ăn, cuộc sống đời thường nhẹ nhàng và không đề cập đến những ồn ào xoay quanh gia đình. Nữ diễn viên cũng tạm gác hoạt động phim ảnh, chỉ duy trì một số công việc quảng cáo và dành phần lớn thời gian để chăm sóc hai con nhỏ.
