Con gái H'Hen Niê 8 tháng tuổi đã có 7 chuyến bay, biểu cảm mỗi lần đi máy bay đều gây chú ý
GĐXH - "Ba tháng tuổi thì lên máy bay em ti sữa và ngủ thôi. Bây giờ là lúc hóng chuyện, kiếm mọi người để được nói chuyện, không ngồi yên nữa", H'Hen Niê thích thú chia sẻ về con gái.
H'Hen Niê vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley trong chuyến bay thứ 7 khi bé mới tròn 8 tháng tuổi. Những hình ảnh đời thường dễ thương cùng chia sẻ chân thật từ nàng hậu đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bà mẹ bỉm sữa.
Cụ thể, trong hình ảnh được đăng tải, bé Harley xuất hiện vô cùng lanh lợi, tươi cười, thích thú quan sát mọi thứ xung quanh khi cùng mẹ di chuyển bằng máy bay. Khác với giai đoạn sơ sinh chỉ ngủ và bú sữa, cô bé nay đã bước vào thời kỳ tò mò và thích "hóng chuyện".
H'Hen Niê hài hước chia sẻ: "Mỗi thời điểm mỗi khác cả nhà ạ. Ba tháng tuổi thì lên máy bay em ti sữa và ngủ thôi. Bây giờ là lúc hóng chuyện, kiếm mọi người để được nói chuyện, không ngồi yên nữa".
Nàng hậu chia sẻ với các mẹ bỉm sữa, để giúp con có chuyến bay thoải mái, cô luôn chuẩn bị kỹ những đồ chơi quen thuộc mà bé yêu thích ngày, đồng thời cố gắng giữ đúng lịch sinh hoạt và giấc ngủ của con như ở nhà. Đặc biệt, cô cho biết: "Lúc máy bay cất và hạ cánh thì cho em ngậm ti để bớt bị ù tai thì em hoàn thành tốt chuyến bay, các mom ạ".
Thời gian gần đây, khi con gái đã cứng cáp hơn, H'Hen Niê cho biết cô dần trở lại công việc, bận rộn lịch chạy show nhiều hơn nhưng vẫn duy trì việc hút sữa đều độc mỗi 4 tiếng.
H'Hen Niê chia sẻ chặng bay thứ 7 của bé Harley khi 8 tháng tuổi.
Theo H'Hen Niê, khi bé Harley bước vào giai đoạn ăn dặm với 2 cữ chính và 1 bữa phụ mỗi ngày, lượng sữa bé cần cũng giảm đi đáng kể. Điều này giúp cô giảm áp lực hơn so với những tháng đầu đời khi con phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ.
H'Hen Niê tâm sự: "Thực tế, if mẹ vẫn hút giờ thì sữa vẫn về như cũ đúng, thậm chí chí sau cữ hút, em bé trực tiếp tuti thì lượng sữa còn tăng lên". Người đẹp cho rằng chính sự thoải mái thoải mái về tâm lý, không còn quá áp lực sản phẩm sữa lại giúp cơ thể cô duy trì nguồn sữa dồi dào hơn trước, có lúc bé Harley còn dùng không hết lượng sữa mẹ chuẩn bị.
H'Hen Niê bày tỏ niềm tin hạnh phúc trong hành trình làm mẹ và cho biết cô đang cố gắng cân bằng giữa công việc nghệ thuật và chăm sóc con nhỏ. "Hành trình được làm mẹ thật tuyệt vời và mẹ cũng bước vào giai đoạn chạy show nhưng vẫn sẽ cố gắng cân bằng công việc và cả việc làm mẹ nữa", nàng hậu bộc bạch.
Những chia sẻ gần gũi, chân thật của H'Hen Niê đã nhận được nhiều đồng cảm từ cộng đồng mạng. Không ít người dành lời khen cho sự khéo léo, tích cực và năng lượng của nàng hậu trong hành trình làm mẹ lần đầu.
Harley cùng đi công tác Đà Nẵng mới đây.
Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025, đặt tên là Harley. Cô bé hiện tại 8 tháng tuổi, cao 73cm, đã có thể gọi "ba ba". Điều này từng khiến "mẹ Hen" buồn vì đã cố gắng dạy con nói "ma ma" nhưng không thành.
H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này. Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).
Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhàGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam vẫn không hề phô trương mà sống giản dị như trước.
'Soái ca' Hứa Vĩ Văn lịch lãm ở tuổi 47Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn không dùng chiêu trò, gây sốc nhưng vẫn duy trì được sức hút của một "quý ông màn ảnh Việt" được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Long Nhật từng 'cãi lời' cha để theo đuổi giấc mơ ca hátGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Long Nhật mới đây cùng ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy. Trước đó, để theo đuổi con đường nghệ thuật và đam mê ca hát, nam ca sĩ từng cãi lời cha.
Ali Thục Phương, Thái Vũ và Võ Hoài Vũ góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV1Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Dàn diễn viên trẻ Thái Vũ, Võ Hoài Vũ và Ali Thục Phương góp mặt trong bộ phim "Phía bên kia thành phố" sắp lên sóng VTV1.
Không cầu kỳ ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn khiến fan bất ngờ vì điều nàyGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng hay chăm chút quá mức cho ngoại hình, Hoắc Kiến Hoa vẫn giữ được sức hút riêng nhờ phong thái điềm đạm và đời tư kín tiếng.
Tin sao ngày 24/5: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có khuôn mặt đẹp nhất năm, Tăng Duy Tân lãng mạn bên Bích PhươngGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhận giải "Gương mặt đẹp nhất năm" tại lễ trao giải ELLE Beauty Awards 2026, trong khi đó Tăng Duy Tân và Bích Phương gây chú ý khi có phút giây thân mật trong chuyến đi chơi.
Tuấn Hưng dừng show ở ban công nhà riêngCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Tuấn Hưng quyết tâm làm đêm nhạc tại Hà Nội vào tháng 6 vì muốn duy trì thương hiệu "Góc ban công", đưa thương hiệu này tới không gian biểu diễn chuyên nghiệp hơn thay vì hát tại nhà riêng như trước.
'Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hoá'Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Chứng kiến hàng loạt người nổi tiếng bị bắt vì liên quan ma túy thời gian gần đây, nhạc sĩ Tô Hiếu không khỏi xót xa khi câu định kiến "xướng ca vô loài" vốn đã đau lòng, nay lại bị bồi thêm câu "nghệ sĩ – ma túy".
Cuộc sống của Jennifer Phạm ở tuổi 41Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.
Có tin vui ở tuổi trung niên, Thúy Diễm được chồng cưng chiềuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Thúy Diễm mang thai ở tuổi 39, ông xã Lương Thế Thành nhắc nhở một câu khiến fan ngưỡng mộ.
Cuộc sống của Jennifer Phạm ở tuổi 41Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm ở tuổi 41 có sự nghiệp ổn định, cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải.