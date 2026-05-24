Ali Thục Phương, Thái Vũ và Võ Hoài Vũ góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV1
GĐXH - Dàn diễn viên trẻ Thái Vũ, Võ Hoài Vũ và Ali Thục Phương góp mặt trong bộ phim "Phía bên kia thành phố" sắp lên sóng VTV1.
Bộ phim "Phía bên kia thành phố" dự kiến lên sóng vào lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 27/05. Bộ phim khai thác sâu vào đề tài học đường, áp lực thành tích và những sang chấn tâm lý tuổi teen, bộ phim hứa hẹn mang đến những thước phim thanh xuân vừa gai góc, vừa đong đầy cảm xúc.
Lấy bối cảnh tại một khu dân cư vùng ven đô, "Phía bên kia thành phố" mở ra với câu chuyện về đôi bạn thân thiết từ thuở ấu thơ: Cương và Khuê. Hai chàng trai mang hai mảng màu tính cách hoàn toàn đối lập giữa người ham chơi lười học và "ngôi sao toán học" của trường. Hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược ấy lại nương tựa vào nhau như anh em ruột thịt, bù đắp cho nhau những thiếu hụt trên hành trình khôn lớn.
Điểm sáng của "Phía bên kia thành phố" là cách kể chuyện mở rộng, không đóng khung trong khuôn viên trường học mà đặt câu chuyện của những người trẻ trong mối tương quan chặt chẽ với gia đình. Phía sau mỗi hành vi làm tổn thương người khác của Cương, Khuê hay Tuyết Lan... đều có bóng dáng từ những áp lực âm thầm của các bậc phụ huynh.
Bên cạnh kịch bản mang tính xã hội cao, "Phía bên kia thành phố" còn thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ sự góp mặt của bộ ba diễn viên trẻ đầy tiềm năng: Ali Thục Phương, Thái Vũ và Võ Hoài Vũ. Mỗi người sẽ là một mảnh ghép mang màu sắc tâm lý khác biệt.
Võ Hoài Vũ trong vai Cương, một nam sinh mang vẻ ngoài ngổ ngáo, tính cách bộc trực nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người cực kỳ sống tình cảm. Trái ngược với Cương, vai Khuê do Thái Vũ thủ vai hiện lên là một "thiên tài toán học". Dù sở hữu trí tuệ vượt trội, Khuê lại là một người hướng nội, cô độc và mang thế giới nội tâm phức tạp, chất chứa nhiều nỗi niềm khó giãi bày.
Vào vai em gái của Cương, nhân vật Thảo của Ali Thục Phương được kỳ vọng sẽ là điểm sáng xoa dịu những căng thẳng của mạch phim. Cô bé sẽ mang đến những màu sắc tươi sáng, trong trẻo và gợi lên những cảm xúc ấm áp về tình cảm gia đình.
Ali Thục Phương (SN 2013, Hà Nội) vốn là gương mặt nổi bật trong nhiều chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam: "Con đường lịch sử", "Điểm tựa Việt Nam", "95 năm ánh sáng soi đường", "Hoa Vui Ca", "Hòa Ca Nhí"… Từng góp mặt ở các gameshow thiếu nhi như: "Nhanh như chớp nhí", "Siêu tài năng nhí", "6 ô cửa bí ẩn"…
Ngoài ca hát, Ali Thục Phương còn có khả năng dẫn dắt, diễn xuất, từng tham gia nhạc kịch và phim truyền hình. Trước đó, Ali Thục Phương cũng rất thành công khi đảm nhận vai Tú hồi nhỏ trong "Cách em 1 milimet".
Sự tương phản trong tính cách giữa các nhân vật cùng sự tươi mới của dàn diễn viên trẻ hứa hẹn sẽ tạo nên những phản ứng hóa học thú vị, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi xem "Phía bên kia thành phố".
