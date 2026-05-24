Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, Long Nhật từng 'cãi lời' cha để theo đuổi giấc mơ ca hát
GĐXH - Long Nhật mới đây cùng ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy. Trước đó, để theo đuổi con đường nghệ thuật và đam mê ca hát, nam ca sĩ từng cãi lời cha.
Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tại cố đô Huế, ca sĩ Long Nhật lớn lên giữa những lời thơ, câu văn và không gian nghệ thuật giàu cảm xúc. Cha nam ca sĩ không chỉ là một thầy giáo mà còn là bạn văn, bạn thơ với nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có cố nhạc sĩ – nhà thơ Phạm Thế Mỹ, tác giả ca khúc "Bông hồng cài áo". Chính vì vậy, cha Long Nhật chỉ mong con theo nghề sư phạm nhưng nam ca sĩ đã trái lời.
Người mẹ đứng sau giấc mơ nghệ thuật Long Nhật
Nhắc về cơ duyên đến với sân khấu, Long Nhật cho biết anh đi hát từ cuối năm 1989. Khi ấy, nam ca sĩ tham gia tuyển chọn vào Đoàn ca múa Hải Đăng và vượt qua ngay từ lần thử sức đầu tiên.
"Tôi đi hát từ lúc còn rất nhỏ. Tính đến nay đã tròn 35 năm đứng trên sân khấu. Những năm đầu, dù chưa có giải thưởng hay danh hiệu gì nhưng đi diễn ở đâu khán giả cũng nhớ mặt, gọi tên và muốn xem lại", Long Nhật kể.
Theo Long Nhật, thời điểm đó nghệ sĩ chưa có mạng xã hội hay các chiến lược truyền thông như hiện nay. Tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ hoàn toàn đến từ giọng hát và sự lan truyền tự nhiên.
Năm 1992 trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Long Nhật khi anh giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc. Chính giải thưởng này đã giúp anh nhận được sự chấp thuận từ cha để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
"Tôi từng hứa với ba rằng nếu sau hai năm không đạt được giải thưởng chính danh thì sẽ quay về với nghề giáo của gia đình. May mắn là tôi đã làm được", nam ca sĩ chia sẻ.
Đằng sau quyết định cho con trai đi hát của gia đình, Long Nhật cho biết mẹ chính là người âm thầm ủng hộ anh nhiều nhất.
"Khi tôi xin theo nghệ thuật, ba còn phân vân lắm. Mẹ tôi mới nói vui rằng: 'Giải thưởng toàn quốc lớn như vậy làm sao nó đạt được, thôi ông cứ đồng ý đại đi'. Chính câu nói đó đã giúp tôi có cơ hội bước vào nghề", Long Nhật xúc động nhớ lại.
Nam ca sĩ cho biết đến tận bây giờ anh vẫn biết ơn mẹ vì sự tin tưởng và hậu thuẫn thầm lặng ấy. Với Long Nhật, mẹ không chỉ là người nâng đỡ tinh thần mà còn là người ảnh hưởng lớn đến phong cách sống của anh.
Long Nhật thích "sến súa" điệu đà
Trong hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Long Nhật được khán giả nhớ đến với hình ảnh mềm mại, giọng hát ngọt ngào và phong cách đậm chất bolero, dân ca.
Ca khúc "Mấy nhịp cầu tre" từng giúp tên tuổi của anh phủ sóng khắp nhiều tỉnh thành và trở thành một trong những bản hit gắn liền với sự nghiệp. Theo Long Nhật, nghệ sĩ thời trước muốn được công chúng công nhận phải chinh phục bằng thực lực thay vì chiêu trò hay hiệu ứng truyền thông.
"Không có ban giám khảo nào quyền lực bằng khán giả. Chỉ cần giọng hát chạm đến trái tim người nghe thì nghệ sĩ sẽ được nhớ đến", Long Nhật cho biết.
Nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhắc lại những lời chê bai từng theo mình suốt nhiều năm về sự "ẻo lả", "nữ tính" hay "sến". "Tôi không xem đó là điều tiêu cực. Người ta nói tôi mềm mại quá thì tôi biến sự mềm mại đó thành chất riêng trong giọng hát. Ai thích sự dịu dàng, tình cảm trong bolero hay dân ca thì tìm đến Long Nhật", anh chia sẻ.
Long Nhật cho biết anh luôn quan niệm nghệ sĩ phải có dấu ấn riêng thay vì hòa lẫn vào đám đông. Với nam ca sĩ, sự khác biệt chính là điều giúp nghệ sĩ tồn tại bền vững.
"Có người ngại chữ 'sến', còn tôi xem đó là báu vật. Chính cái 'sến' đó giúp tôi có được công chúng yêu thương suốt 35 năm qua", nam ca sĩ nói.
Long Nhật ở thập niên 90 được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc dân ca, bolero trữ tình như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi...
