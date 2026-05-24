Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhà

Chủ nhật, 14:44 24/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy sau khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam vẫn không hề phô trương mà sống giản dị như trước.

Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy được biết đến là người kín tiếng, kiệm lời và ít khi xuất hiện trước công chúng. Chỉ những sự kiện rất quan trọng của con gái chị mới có mặt để ủng hộ Hoa hậu Thanh Thủy.

Ví dụ trong sự kiện Hoa hậu Việt Nam cách đây 3 năm, mẹ người đẹp Đà Nẵng đã xuất hiện với diện mạo giản dị để cổ vũ con gái.

Khi con gái đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, chị đã rất bất ngờ và không thể tin vào tai mình. Cũng từ đây, gia đình chị bị vướng tin đồn mua giải cho con. Ngay lập tức, gia đình đã phải lên tiếng đính chính và thân thế của Hoa hậu Thanh Thủy đã được làm sáng tỏ.

Trong một cuộc họp báo ở thời điểm đó, bố Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết: "Tôi là kỹ sư điện, vợ ở nhà nội trợ, buôn bán nhỏ lẻ. Gia đình tôi không có điều kiện thì lấy đâu ra tiền mua giải cho con. Chúng tôi không bận tâm những lời bàn tán tiêu cực. Tôi quan niệm mỗi người mỗi ý, không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người. Thực chất sự việc thế nào, chúng tôi biết là đủ".

Qua lời chia sẻ của bố Hoa hậu Thành Thủy, có thể thấy gia đình cô không giàu có như những gì đồn thổi. Khán giả chỉ cần quan sát cách mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy diện đồ lúc cô mới đăng quang sẽ thấy gia đình cô sống giản dị, bình dân.

Chỉ sau này khi cô đăng quang và có thêm thu nhập, mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy mới thời trang hơn.

Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy cũng trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn trước.

Hiện tại, sau 4 năm con gái đăng quang, mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy vẫn sống ở Đà Nẵng và có đời thực bình yên bên gia đình.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, là người mẫu và hoa hậu nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng và gây chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt cùng thành tích học tập nổi bật.

Năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành đại diện Việt Nam đăng quang Miss International 2024 tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam giành được vương miện cuộc thi này.

Hoa hậu Thanh Thủy được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh trẻ trung, kín tiếng, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

