Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhà

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, là người mẫu và hoa hậu nổi tiếng của Việt Nam. Cô từng là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng và gây chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khả năng giao tiếp tốt cùng thành tích học tập nổi bật.

Năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành đại diện Việt Nam đăng quang Miss International 2024 tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam giành được vương miện cuộc thi này.

Hoa hậu Thanh Thủy được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh trẻ trung, kín tiếng, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.