Nữ sinh lớp 9 được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Trong đợt vinh danh lần này có một học sinh THCS khiến nhiều người chú ý là Đặng Cát Tiên, học sinh lớp 9, Trường THCS Thái Nguyên (tỉnh Khánh Hòa), được vinh danh ở lĩnh vực hoạt động xã hội.

Tiên là Liên đội trưởng học giỏi, giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi chỉ huy Đội. Tháng 9/2023, Tiên vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để đóng vai Chủ tịch Quốc hội trong phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em".

Tiên là gương mặt trẻ tiêu biểu nhỏ tuổi nhất năm 2023.

Cũng trong phiên họp, nữ sinh đến từ tỉnh Khánh Hòa này đã mạnh dạn đề xuất với Bộ GD-ĐT cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến cho trẻ em; tích hợp chương trình giảng dạy về an toàn trực tuyến vào giáo trình học đường để tạo ra một thế hệ trẻ thông thái, tự tin và biết sử dụng mạng an toàn".

Tuy vẻ bên ngoài Tiên nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng bên trong là một nữ sinh rất cá tính với những mục tiêu và ý chí quyết tâm cao. Ước mơ của Tiên là trở thành chính trị gia hoặc giáo viên.

Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

1. Lĩnh vực học tập: Đinh Cao Sơn (SN 2005), sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

2. Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo: TS Hà Thị Thanh Hương (SN 1989), Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM

3. Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo: TS-BS Ngô Quốc Duy (SN 1989), Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K.

4. Lĩnh vực Lao động sản xuất: Đặng Dương Minh Hoàng (SN 1988), Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc; Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước; Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước.

5. Lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp: Nguyễn Xuân Lục (SN 1988), Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn WATA.

6. Lĩnh vực Quốc phòng: Đại úy Vũ Văn Cường (SN 1993), Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

7. Lĩnh vực An ninh trật tự: Đại úy Lê Thế Văn (SN 1989), Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

8. Lĩnh vực Thể dục Thể thao: Xạ thủ Phạm Quang Huy (SN 1996), vận động viên thành tích cao Đội bắn súng Hải Phòng và Đội tuyển bắn súng Quốc gia Việt Nam.

9. Lĩnh vực Hoạt động xã hội: Đặng Cát Tiên (SN 2009), học sinh Trường THCS Thái Nguyên (tỉnh Khánh Hòa).

10. Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật): Rapper, ca sĩ Nguyễn Đức Cường (SN 1989, nghệ danh Đen Vâu).

Lễ vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 dự kiến diễn ra vào tối 23/3 tại Hà Nội.