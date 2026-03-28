Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?
GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang quê Hà Tĩnh, đang nằm trong top thí sinh bứt phá nhằm trở thành "Người đẹp được yêu thích nhất", để giành tấm vé duy nhất vào top 6 Miss World Vietnam 2025.
Miss World Vietnam 2025 đang "đếm ngược" đến đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 29/3 tại TP.HCM nhằm tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi. Trong động thái mới nhất, trên fanpage cuộc thi mới cập nhật tin vui cho nữ sinh Phạm Thị Huyền Trang đến từ Hà Tĩnh.
Theo đó, Huyền Trang tiếp tục là thí sinh có mức điểm tăng thêm cao nhất trong ngày vừa qua và đang dần rút ngắn khoảng cách với Top 5 hiện tại trên Bảng xếp hạng "Người đẹp được yêu thích nhất"...
"Các khoảng cách điểm đang được rút ngắn dần, liệu chỉ với chưa đầy 2 ngày nữa, người đẹp đang dẫn đầu là Phạm Thùy Dung (Hải Phòng) có thể giữ vững được vị trí dẫn đầu của mình? Thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất sẽ giành danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất" và vào thẳng Top 6 chung cuộc", ban tổ chức Miss World Vietnam cập nhật.
Dù không phải thí sinh đang dẫn đầu hạng mục yêu thích, nhằm hướng tới tấm vé Top 6 nhưng không phủ nhận được việc người đẹp quê Hà Tĩnh đang nỗ lực bứt phá giành cảm tình của fan sắc đẹp.
Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 2000, đến từ Hà Tĩnh, sở hữu chiều cao 1m69. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại. Trong thời gian theo học tại trường Đại học Thương mại, Huyền Trang từng xuất sắc giành quán quân cuộc thi The Face – Gương mặt sinh viên của khoa. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Hiện Huyền Trang là nhân viên ngân hàng ở Hà Nội.
Đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World, bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.
Hình ảnh của người đẹp quê Hà Tĩnh - Phạm Thị Huyền Trang tại Miss World Vietnam 2025:
Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...
'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đờiGiải trí - 5 giờ trước
Diễn viên Chu Long Quảng vào vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" 1986 đạt đến nỗi trở thành hình mẫu để tạc tượng thờ, thậm chí người dân quỳ lạy khi gặp ông.
Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... 'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.
Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công SơnCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
GĐXH - Thực hiện album nhạc Trịnh Công Sơn ở độ tuổi trung niên, ca sĩ Khôi Minh cho biết, lý do là bởi ở độ tuổi này suy nghĩ của anh có sự đồng cảm và tìm được sự an yên, vỗ về hơn khi tìm đến nhạc Trịnh. Một lý do nữa là được truyền cảm hứng từ ca sĩ Hà Lê – người làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm và đạt được thành công.
Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung QuốcGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.
Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước
GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.
Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnhGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi ở tuổi U80 phải chật vật sống trong căn phòng 10m2 tại TP.HCM. Bà nhặt ve chai và bán vé số để trang trải cuộc sống, chữa bệnh khiến nhiều người xót xa.
5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Khánh Như, Tuyên Dương, Thùy Dung, Lê Thị Trang và Như Quỳnh được khán giả đánh giá tiềm năng cho vương miện Miss World Vietnam 2025.
Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.
Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tinXem - nghe - đọc
GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.