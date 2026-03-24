Nữ sinh quê Thanh Hóa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, là người đẹp đầu tiên giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.

Mới đây, Top 48 Miss World Vietnam 2025 đã trải qua phần thi Người đẹp Tài năng - nơi thí sinh thể hiện năng khiếu, bản lĩnh sân khấu và màu sắc cá nhân. Đại diện ban giám khảo đánh giá thông qua từng tiết mục được đầu tư nghiêm túc, các cô gái đã mang đến những màn trình diễn đa dạng từ ca hát, vũ đạo, đến diễn xuất, chơi nhạc cụ, đánh võ…

Từ 48 thí sinh, ban giám khảo đã chọn ra Top 10 xuất sắc và cuối cùng chiến thắng giải phụ này đã gọi tên người đẹp đến từ Thanh Hóa - Lê Thị Trang (SBD 273). Với chiến thắng này, Lê Thị Trang đã chính thức ghi tên vào Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.

Lê Thị Trang là thí sinh thứ hai được đặc cách vào Top 20 chung cuộc nhờ chiến thắng phần thi phụ.

Tại phần thi này, Lê Thị Trang gây ấn tượng với màn trình diễn võ karate mãn nhãn, phô diễn kỹ thuật qua từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, màn giao lưu của cô cùng Nam vương Tuấn Ngọc và diễn viên Quốc Trường cũng gây sốt trên mạng xã hội.

Lê Thị Trang là thí sinh thứ hai được đặc cách vào Top 20 chung cuộc nhờ chiến thắng phần thi phụ. Trước đó, Lê Phương Khánh Như (SBD 168) đã thành công chinh phục thử thách Người đẹp Bản lĩnh – Head To Head Challenge, trở thành thí sinh đầu tiên có mặt trong Top 20 Miss World Vietnam 2025.

Những động tác mạnh mẽ, dứt khoát của Lê Thị Trang trong phần thi.

Lê Thị Trang - Phần thi Người đẹp tài năng.

Lê Thị Trang cao 1m73, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Thương mại. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cô còn gây ấn tượng với bảng thành tích võ thuật đáng nể: Nhất đẳng huyền đai môn Karate; từng giành nhiều huy chương Vàng và Đồng ở nội dung Kumite cá nhân tại các giải đấu như Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ IX, Giải vô địch các Câu lạc bộ Karate Thanh Hóa mở rộng 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa 2019…

Hành trình của cuộc thi đang bước vào chặng nước rút. Đêm chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 25/3, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh với hai phần thi Người đẹp Biển và Người đẹp Du lịch, kết hợp chương trình nghệ thuật đặc sắc Dances of Vietnam tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World, bà Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Cô gái xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.

Lê Thị Trang trong các phần thi phụ của Miss World Vietnam 2025.

Hình ảnh đời thường của Lê Thị Trang - Top 20 Miss World Vietnam 2025: