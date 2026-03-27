5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss World Vietnam 2025

Chỉ còn 2 ngày, chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi. Trải qua đêm chung khảo toàn quốc với các phần thi như Dance of Vietnam, Người đẹp Biển và thuyết trình của top 10 Người đẹp Du lịch... cục diện cuộc thi dần rõ nét với nhiều ứng viên tiềm năng. Đáng chú ý trong số đó, 5 gương mặt nổi bật được fan sắc đẹp dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất.

MC song ngữ Lê Phương Khánh Như

Lê Phương Khánh Như (SBD 168) là thí sinh đầu tiên vào thẳng top 20 sau khi chiến thắng thử thách Head to Head. Người đẹp sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế.

Khánh Như là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), từng giành được học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150%. Cô còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học với giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023. Ngoài ra Khánh Như là quán quân MC Song ngữ Én Vàng UEF 2024, từng cộng tác cùng Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhãn hàng trong vai trò MC.

Điểm yếu lớn nhất của Khánh Như có lẽ là chiều cao khiêm tốn 1m69.

Phạm Thùy Dung đến từ Hải Phòng

Phạm Thùy Dung (SBD 063) sinh năm 2006 - thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Từ vòng sơ khảo, cô đã gây chú ý với vẻ ngoài thanh tú, được một số khán giả nhận xét có nét giống Hoa hậu Thanh Thủy.

Người đẹp gốc Hải Phòng cao 1m75, số đo 78-63-90, hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện tại, Thùy Dung là cái tên quen thuộc, liên tiếp đứng đầu Top 5 Người đẹp biển, Người đẹp được yêu thích nhất.

Về dự án nhân ái, Thùy Dung từng tham gia dự án thiện nguyện "Sợi Chỉ Đỏ" hỗ trợ bệnh nhân phong. Cô cho biết tham gia cuộc thi với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Nguyễn Đào Tuyên Dương

Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165) sinh năm 2002 gây chú ý khi lọt top 5 Người đẹp Biển và top 5 Người đẹp Thời trang. Thí sinh đến từ Gia Lai (Bình Định cũ) cao 1,80 m - cao nhất cuộc thi. Cô có số đo 82-60-94, được nhận xét sở hữu đôi chân dài và phong thái trình diễn nổi bật.

Tuyên Dương tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM), hiện làm kỹ sư và theo học thạc sĩ. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu, từng trình diễn cho các nhà thiết kế như Vũ Ngọc & Son, Đỗ Long, cô được giám khảo đánh giá cao về sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.

Lê Thị Trang đến từ Thanh Hóa

Lê Thị Trang là thí sinh thứ hai được đặc cách vào Top 20 chung cuộc nhờ chiến thắng phần thi phụ. Trước đó, Lê Phương Khánh Như (SBD 168) đã thành công chinh phục thử thách Người đẹp Bản lĩnh – Head To Head Challenge, trở thành thí sinh đầu tiên có mặt trong Top 20 Miss World Vietnam 2025.

Lê Thị Trang cao 1m73, đến từ Thanh Hóa, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh Thương mại, Trường Đại học Thương mại. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, cô còn gây ấn tượng với bảng thành tích võ thuật đáng nể: Nhất đẳng huyền đai môn Karate; từng giành nhiều huy chương Vàng và Đồng ở nội dung Kumite cá nhân tại các giải đấu như Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ IX, Giải vô địch các Câu lạc bộ Karate Thanh Hóa mở rộng 2020, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa 2019…

Nữ MC quê Thanh Hóa - Lê Ngọc Như Quỳnh

Lê Ngọc Như Quỳnh (SBD 079), đến từ Thanh Hóa, cao 1m72, số đo 77-56-87, lọt top 6 Người đẹp Du lịch. Cô sinh năm 2003, tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng (Học viện Ngân hàng).

Người đẹp là sáng lập dự án thiện nguyện "The Fifth Wish - Điều ước thứ năm", hướng đến trẻ em mồ côi, đồng thời tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Như Quỳnh cho biết mong muốn xây dựng hình ảnh phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tri thức và giàu lòng nhân ái.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến diễn ra ngày 29/3 tại TP HCM, với sự tham gia của Chủ tịch Miss World Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata. Người chiến thắng sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 74.

