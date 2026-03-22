Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Phương Oanh ghi điểm tại Miss World Vietnam 2025 với phần thi Người đẹp Bản lĩnh. Sự tự tin và kiến thức vững vàng giúp cô tỏa sáng giữa các thí sinh.

Miss World Vietnam 2025 đang gây chú ý khi phần thi Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge) đã tìm ra người chiến thắng, giành tấm vé đầu tiên vào top 20. Bên cạnh đó, phần thi Người đẹp nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất cũng khiến fan sắc đẹp quan tâm bởi đây là tấm vé đặc cách thẳng vào Top 6.

Mới đây, ban tổ chức đã cập nhật top 5 yêu thích ở hạng mục này. Không ngoài dự đoán, vẫn là những gương mặt nhận được sự yêu mến của khán giả suốt thời gian qua, trong đó có nữ sinh Lê Phương Quyên đến từ Hải Phòng.

Dự án "Sắc hồng vùng cao" được Lê Phương Quyên chia sẻ trong phần thi Người đẹp Nhân ái - Beauty With A Purpo" tại Miss World Vietnam 2025.

Trong lĩnh vực cộng đồng, Phương Quyên là người sáng lập dự án thiện nguyện "Sắc hồng vùng cao", đăng ký hiến tặng mô – tạng, hiến máu nhân đạo. Mới đây, cô cũng đem dự án ý nghĩa này đến phần thi Người đẹp Nhân ái - Beauty With A Purpose. Với tài năng, sắc đẹp và phong độ ổn định, fan sắc đẹp tò mò liệu Phương Quyên có vươn lên dẫn đầu để giành tấm vé vàng chung kết?

Lê Phương Quyên sinh năm 2003 đến từ Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (FTU) - nơi được mệnh danh là "lò đào tạo hoa hậu lớn nhất Việt Nam". Phương Quyên từng tỏa sáng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu Á khôi 1, Quyên không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn mà còn cho thấy sự nổi trội trong học tập. Hồi tháng 4, cô nàng đã hoàn thành chương trình học tại FTU chỉ trong 3,5 năm – một cột mốc khiến không ít người phải trầm trồ.

Phương Quyên trong phần thi Người đẹp bản lĩnh với chủ đề: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?"

