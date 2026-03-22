Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Lê Phương Quyên - nữ sinh quê Hải Phòng, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với sắc vóc và dự án nhân ái. Cô đang là một trong những thí sinh được yêu thích, có cơ hội giành tấm vé vào thẳng Top 6.
Miss World Vietnam 2025 đang gây chú ý khi phần thi Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge) đã tìm ra người chiến thắng, giành tấm vé đầu tiên vào top 20. Bên cạnh đó, phần thi Người đẹp nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất cũng khiến fan sắc đẹp quan tâm bởi đây là tấm vé đặc cách thẳng vào Top 6.
Mới đây, ban tổ chức đã cập nhật top 5 yêu thích ở hạng mục này. Không ngoài dự đoán, vẫn là những gương mặt nhận được sự yêu mến của khán giả suốt thời gian qua, trong đó có nữ sinh Lê Phương Quyên đến từ Hải Phòng.
Dự án "Sắc hồng vùng cao" được Lê Phương Quyên chia sẻ trong phần thi Người đẹp Nhân ái - Beauty With A Purpo" tại Miss World Vietnam 2025.
Trong lĩnh vực cộng đồng, Phương Quyên là người sáng lập dự án thiện nguyện "Sắc hồng vùng cao", đăng ký hiến tặng mô – tạng, hiến máu nhân đạo. Mới đây, cô cũng đem dự án ý nghĩa này đến phần thi Người đẹp Nhân ái - Beauty With A Purpose. Với tài năng, sắc đẹp và phong độ ổn định, fan sắc đẹp tò mò liệu Phương Quyên có vươn lên dẫn đầu để giành tấm vé vàng chung kết?
Lê Phương Quyên sinh năm 2003 đến từ Hải Phòng, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (FTU) - nơi được mệnh danh là "lò đào tạo hoa hậu lớn nhất Việt Nam". Phương Quyên từng tỏa sáng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023 với danh hiệu Á khôi 1, Quyên không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn mà còn cho thấy sự nổi trội trong học tập. Hồi tháng 4, cô nàng đã hoàn thành chương trình học tại FTU chỉ trong 3,5 năm – một cột mốc khiến không ít người phải trầm trồ.
Phương Quyên trong phần thi Người đẹp bản lĩnh với chủ đề: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?"
Một số hình ảnh của Phương Quyên - nữ sinh quê Hải Phòng tại Miss World Vietnam 2025:
NSND Hồng Vân - tài tử Lê Tuấn Anh có hôn nhân đẹp ở tuổi trung niênGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Chuyện tình giữa NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh là một trong những câu chuyện tình yêu đặc biệt của làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi sự gắn bó bền bỉ qua nhiều biến cố mà còn bởi cách hai nghệ sĩ lựa chọn quay về bên nhau sau những ngã rẽ của cuộc đời.
Mỹ nhân ‘đắt giá’ nhất Tây du ký: Xuất hiện 3 phút trên phim, U70 sống kín tiếngGiải trí - 3 giờ trước
Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 phút trong "Tây du ký", tuy nhiên nữ diễn viên này vẫn nhận cát-xê cao nhất đoàn vì là cái tên nổi tiếng nhất nhì thời điểm đó.
Hòa Minzy liên tiếp nhận tin vui lớnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đón nhận thêm tin vui khi có tên trong 3 đề cử Giải Cống hiến 2026.
Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện của bà Dung nên bà rút đơn kiện Minh vì phá xe và lấy trộm tiền.
Nam ca sĩ đình đám một thời vừa trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM là ai?Giải trí - 9 giờ trước
Từng là giọng ca nổi tiếng của thập niên 1990, tuy nhiên nam ca sĩ này lại quyết định rời showbiz để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.
Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling"Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.
Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo QuốcGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai diễn dù nhỏ nhưng có "võ". Hiện tại, sau hào quang sân khấu, ông có cuộc sống bình lặng bên con trai và mẹ già.
Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởngXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)
Cầu thủ Đình Bắc nhận tin vui cùng Hoà Minzy, hạnh phúc nói một điềuGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (tiền đạo CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam) được vinh danh trong Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
