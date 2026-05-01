Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Ổ dịch xuất hiện sớm, diễn biến phức tạp
Ngày 6/4, ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng. Trong vòng chưa đến 1 tháng, số ca mắc đã tăng lên 47.
Theo đánh giá của ngành y tế, đây là thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm xen kẽ mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Trong khi đó, ý thức phòng bệnh của một số người dân chưa cao, đặc biệt là trong việc xử lý các vật dụng chứa nước, môi trường lý tưởng để muỗi sinh sản.
Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh có mặt tại địa phương để trực tiếp triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Công tác giám sát véc tơ được thực hiện thường xuyên; các hộ dân được hướng dẫn lật úp dụng cụ chứa nước, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.
Một trong những biện pháp trọng tâm được ngành y tế triển khai là tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên diện rộng, phối hợp với chính quyền địa phương cùng tham gia thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ đọng nước.
Cùng với đó, CDC Hà Tĩnh cấp hoá chất diệt muỗi để trạm y tế tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các nhà có ca bệnh và mở rộng bán kính 200m. Đây là giải pháp nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành, cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh trong cộng đồng.
Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt như tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, cấp phát tờ rơi, hướng dẫn người dân nhận biết triệu chứng bệnh và chủ động đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Đặc biệt, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc bệnh để xác định chính xác tác nhân gây bệnh, phục vụ công tác điều trị và giám sát dịch tễ.
Nguy cơ vẫn hiện hữu
Dù triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, song ổ dịch vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Qua các đợt giám sát thực tế, lực lượng chuyên môn nhận thấy công tác vệ sinh môi trường tại một số khu dân cư vẫn còn hạn chế. Nhiều hộ gia đình vẫn tồn tại các vật dụng phế thải như chai lọ, lốp xe, thùng chứa nước không được che đậy… tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Đây được xác định là "mắt xích" quan trọng trong hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, nếu không loại bỏ triệt để các ổ bọ gậy thì nguy cơ dịch bùng phát là khó tránh khỏi.
Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, ngành y tế đã và đang triển khai đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo quy định, từ giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, phun hóa chất đến truyền thông cho cộng đồng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Tuy nhiên, sốt xuất huyết là bệnh lây do muỗi truyền sự tham gia của người dân trong việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là rất quan trọng. Thực tế cho thấy tại nhiều hộ gia đình, việc lật úp dụng cụ chứa nước, dọn dẹp phế thải chưa được thực hiện thường xuyên. Chỉ cần một vài dụng cụ có nước đọng cũng có thể trở thành ổ sinh sản của hàng trăm con muỗi. Vì vậy, nếu người dân không thay đổi thói quen thì rất khó để khống chế dịch một cách bền vững.
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương xử lý triệt để ổ dịch hiện có, đồng thời mở rộng các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng.
"Chúng tôi khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn, mặc quần áo dài, sử dụng các biện pháp xua muỗi, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời", Giám đốc CDC Hà Tĩnh khuyến cáo.
Cũng theo CDC Hà Tĩnh, từ thực tế tại phường Vũng Áng, có thể thấy công tác phòng, chống sốt xuất huyết cần sự vào cuộc đồng bộ. Chính quyền địa phương cần tăng cường các đợt ra quân vệ sinh môi trường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các hộ gia đình; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.
Về phía người dân, mỗi gia đình cần trở thành "pháo đài" trong phòng, chống dịch bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Việc dành thời gian mỗi ngày để kiểm tra, loại bỏ các vật dụng phế thải, dụng cụ chứa nước không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng.
Phòng ngừa viêm gan B: Cách phòng bệnh đơn giản, hiệu quả nhiều người Việt nên biết để cơ thể khỏe đẹpSống khỏe - 58 phút trước
GĐXH - Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhưng rất dễ bị bỏ qua do diễn tiến âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện khi đã xơ gan hoặc ung thư gan.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khóY tế - 17 giờ trước
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Người đàn ông 40 tuổi bị liệt mặt thừa nhận 1 sai lầm trong lúc nằm điều hòa: Ai có thói quen này cần bỏ ngayBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Một trường hợp bị liệt mặt với biểu hiện méo miệng, nhắm mắt không kín là lời cảnh báo rõ ràng nếu bạn còn giữ thói quen bật điều hòa để nhiệt độ quá thấp.
Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cungSống khỏe - 23 giờ trước
Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.
11 loại hạt có lượng magie cao giúp bảo vệ sức khỏe toàn diệnSống khỏe - 1 ngày trước
Việc bổ sung các loại hạt giàu magie vào chế độ ăn uống là một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Người đàn ông 30 tuổi tổn thương thận cấp, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Tự ý dùng thuốc giảm đau khi sốt và đau nhức, người đàn ông 30 tuổi phải nhập viện vì tổn thương thận cấp – tình trạng có thể tiến triển thành suy thận nếu không được xử trí kịp thời.
4 nhóm thực phẩm bảo vệ làn da khi đi du lịchSống khỏe - 1 ngày trước
Việc bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa thông qua chế độ ăn uống có thể tạo ra một hàng rào bảo vệ nội sinh, giúp làn da tăng khả năng chịu đựng trước tác động của ánh nắng mặt trời.
Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộnSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Bé 4 tuổi bị thận ứ nước độ III do dị tật bẩm sinh, thận to gấp đôi bình thường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
5 kiểu ăn uống âm thầm nuôi ung thư dạ dày, nhiều người Việt vẫn ăn hàng ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Từ đồ muối mặn, thực phẩm để lâu, đến việc ăn quá nóng… tất cả đều có thể âm thầm làm tổn thương dạ dày theo thời gian. Điều đáng nói là, nhiều người vẫn duy trì những thói quen này suốt nhiều năm mà không hề nhận ra rủi ro.
Không chỉ kem chống nắng: 4 thứ này sẽ giúp làn da 'sống sót' qua mọi chuyến du lịchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đi du lịch về da xỉn màu, khô ráp là chuyện nhiều người gặp phải. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần thay đổi một vài món ăn quen thuộc, làn da có thể được bảo vệ từ bên trong – ngay cả khi bạn phơi nắng cả ngày.
Người đàn ông 35 tuổi mắc suy thận mạn tính từ những món ăn quen thuộc tại hàng quánBệnh thường gặp
GĐXH - Cảm thấy khó thở khi đi bộ, tức ngực và thỉnh thoảng bị hồi hộp, anh Lâm (35 tuổi, quản lý tại một công ty ở Đài Loan - Trung Quốc) đi khám được phát hiện bị suy thận độ 3. Nguyên nhân mắc bệnh do những món ăn quen thuộc của người này.