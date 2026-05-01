Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch xuất hiện sớm, diễn biến phức tạp

Ngày 6/4, ca bệnh sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng. Trong vòng chưa đến 1 tháng, số ca mắc đã tăng lên 47.

Theo đánh giá của ngành y tế, đây là thời điểm giao mùa, thời tiết nóng ẩm xen kẽ mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Trong khi đó, ý thức phòng bệnh của một số người dân chưa cao, đặc biệt là trong việc xử lý các vật dụng chứa nước, môi trường lý tưởng để muỗi sinh sản.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh có mặt tại địa phương để trực tiếp triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch. Công tác giám sát véc tơ được thực hiện thường xuyên; các hộ dân được hướng dẫn lật úp dụng cụ chứa nước, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Một trong những biện pháp trọng tâm được ngành y tế triển khai là tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên diện rộng, phối hợp với chính quyền địa phương cùng tham gia thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ đọng nước.

Giám sát véc tơ truyền bệnh tại TDP Tân Long, phường Vũng Áng.

Cùng với đó, CDC Hà Tĩnh cấp hoá chất diệt muỗi để trạm y tế tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các nhà có ca bệnh và mở rộng bán kính 200m. Đây là giải pháp nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành, cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt như tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, cấp phát tờ rơi, hướng dẫn người dân nhận biết triệu chứng bệnh và chủ động đi khám khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Đặc biệt, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc bệnh để xác định chính xác tác nhân gây bệnh, phục vụ công tác điều trị và giám sát dịch tễ.

Nguy cơ vẫn hiện hữu

Dù triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, song ổ dịch vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Qua các đợt giám sát thực tế, lực lượng chuyên môn nhận thấy công tác vệ sinh môi trường tại một số khu dân cư vẫn còn hạn chế. Nhiều hộ gia đình vẫn tồn tại các vật dụng phế thải như chai lọ, lốp xe, thùng chứa nước không được che đậy… tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Đây được xác định là "mắt xích" quan trọng trong hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, nếu không loại bỏ triệt để các ổ bọ gậy thì nguy cơ dịch bùng phát là khó tránh khỏi.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh cùng đoàn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đối với phường Vũng Áng.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, ngành y tế đã và đang triển khai đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo quy định, từ giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, phun hóa chất đến truyền thông cho cộng đồng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, sốt xuất huyết là bệnh lây do muỗi truyền sự tham gia của người dân trong việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi là rất quan trọng. Thực tế cho thấy tại nhiều hộ gia đình, việc lật úp dụng cụ chứa nước, dọn dẹp phế thải chưa được thực hiện thường xuyên. Chỉ cần một vài dụng cụ có nước đọng cũng có thể trở thành ổ sinh sản của hàng trăm con muỗi. Vì vậy, nếu người dân không thay đổi thói quen thì rất khó để khống chế dịch một cách bền vững.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương xử lý triệt để ổ dịch hiện có, đồng thời mở rộng các hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như ngủ màn, mặc quần áo dài, sử dụng các biện pháp xua muỗi, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra và loại bỏ các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời", Giám đốc CDC Hà Tĩnh khuyến cáo.

Cũng theo CDC Hà Tĩnh, từ thực tế tại phường Vũng Áng, có thể thấy công tác phòng, chống sốt xuất huyết cần sự vào cuộc đồng bộ. Chính quyền địa phương cần tăng cường các đợt ra quân vệ sinh môi trường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các hộ gia đình; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Về phía người dân, mỗi gia đình cần trở thành "pháo đài" trong phòng, chống dịch bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Việc dành thời gian mỗi ngày để kiểm tra, loại bỏ các vật dụng phế thải, dụng cụ chứa nước không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng.