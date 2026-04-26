Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm
Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Ngày 26-4, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp nam sinh vào viện lúc rạng sáng trong tình trạng nổi ban đỏ, ngứa toàn thân, tê lưỡi, sưng môi và mí mắt, kèm mệt mỏi.
Theo gia đình, tối cùng ngày, bệnh nhân ăn ve sầu đã chế biến. Khoảng một giờ sau, các triệu chứng bất thường xuất hiện và nhanh chóng nặng lên, buộc người nhà đưa đi cấp cứu lúc gần 1 giờ sáng.
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Thận nhân tạo, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ mức độ nhẹ. Đáng chú ý, nam sinh có tiền sử dị ứng với tôm và tằm, làm tăng nguy cơ dị ứng chéo, kể cả khi thực phẩm đã được nấu chín.
Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ phản vệ, tình trạng ổn định và xuất viện sau hai ngày điều trị.
Bác sĩ khuyến cáo không phải thực phẩm "lạ miệng" nào cũng an toàn. Người có cơ địa dị ứng, đặc biệt với hải sản hoặc côn trùng, cần thận trọng khi thử món mới. Khi xuất hiện dấu hiệu như ngứa, nổi ban, sưng môi, phù mắt, đau bụng, nôn hoặc khó thở sau ăn, cần đến cơ sở y tế ngay.
Trước đó, một trường hợp khác tại Quảng Ninh cũng nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ nặng sau khi ăn ve sầu chiên. Khi vào viện, bệnh nhân tụt huyết áp, mạch nhanh, nổi ban đỏ toàn thân, được xác định sốc phản vệ do dị ứng thức ăn.
Theo bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh sau khi tiếp xúc dị nguyên, với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, thậm chí hôn mê, tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân thường gặp gồm thuốc, thức ăn và nọc côn trùng.
Côn trùng như ve sầu có thể chứa protein lạ dễ gây dị ứng. Người từng dị ứng hải sản có nguy cơ phản ứng chéo khi ăn côn trùng. Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn côn trùng tự bắt, chưa được kiểm định an toàn; khi có dấu hiệu bất thường sau ăn, cần đi khám ngay.
