Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Ông Nguyễn Đình M. (64 tuổi) nhập viện trong tình trạng thể trạng gầy yếu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện ông M. mắc hai bệnh lý ác tính ung thư thực quản tế bào vảy và ung thư biểu mô thận phải.

Đây là ca bệnh hiếm, đặt ra lựa chọn khó khăn. Nếu phẫu thuật hai lần, nguy cơ khối u còn lại tiến triển nhanh trong thời gian chờ hồi phục. Ngược lại, mổ một lần đồng nghĩa với cuộc đại phẫu kéo dài, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với thể trạng bệnh nhân. Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại 5 ( Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ) quyết định thực hiện cắt bỏ cả hai khối ung thư trong cùng một cuộc phẫu thuật.

Ê-kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ đồng thời cả hai khối u trong 1 thì mổ.

Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt thực quản, nạo vét hạch 3 vùng (cổ, ngực, bụng). Ê-kíp áp dụng kỹ thuật đưa dạ dày lên nối thực quản cổ qua đường sau xương ức, giúp hạn chế biến chứng nặng như viêm phổi, áp xe trung thất. Ngay sau đó, các bác sĩ tiếp tục thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thận phải và nạo vét hạch.

Ê-kíp Khoa Ngoại 5 do BSCKII Nguyễn Đình Hiếu làm trưởng kíp thực hiện ca phẫu thuật.

Để thực hiện thành công ca mổ phức tạp, hệ thống trang thiết bị đóng vai trò quan trọng. Phòng mổ được xây dựng đạt tiêu chuẩn ISO 14644, ISO 9001, với hệ thống xử lý không khí AHU tích hợp màng lọc HEPA H13–H14, giúp loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn. Nguồn điện cách ly IT bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn trong quá trình phẫu thuật.

Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K/3D tích hợp ICG cho phép hiển thị rõ cấu trúc giải phẫu và hạch bạch huyết, hỗ trợ bác sĩ phẫu tích chính xác đến từng milimet, đồng thời bảo tồn tối đa các dây thần kinh và mạch máu lân cận.

Bên cạnh đó, các thiết bị công nghệ cao như hệ thống gây mê thế hệ mới theo dõi độ mê (BIS), dao siêu âm và dao hàn mạch giúp vừa cắt vừa cầm máu hiệu quả, kiểm soát tốt các nguy cơ trong suốt cuộc mổ.

Bệnh nhân hồi phục ổn định sau phẫu thuật, có thể tự ăn uống sau 4 ngày.

Sau phẫu thuật, ông M. được chăm sóc tích cực, đến ngày thứ 4 tỉnh táo, có thể tự ăn uống, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy cả hai khối u đều ở giai đoạn I, chưa ghi nhận di căn hạch . Đây là yếu tố tiên lượng tốt, mở ra cơ hội điều trị lâu dài cho người bệnh.

Ca phẫu thuật là minh chứng cho hiệu quả của phẫu thuật nội soi hiện đại trong xử trí các bệnh lý ung thư phức tạp, đồng thời cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ tuyến tỉnh ngày càng được nâng cao.