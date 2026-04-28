Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu GĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến phỏng vấn của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tại cuộc họp báo Quý I/2026 của UBND TP Hà Nội về dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột (thường gặp là EV71, Coxsackievirus A16) gây ra. Năm 2025, ghi nhận 2 đợt gia tăng số mắc chân tay miệng theo xu hướng dịch hàng: Đợt 1 vào tháng 3 - 5 với đỉnh dịch rơi vào giai đoạn giữa tháng 4; đợt 2 eoiw vào tháng 9-10 với đỉnh dịch rơi vào giai đoạn giữa tháng 9.

Trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc, trong đó 95% là trẻ em dưới 6 tuổi. Bệnh nhân rải rác tại 126 phường, xã với 26 ổ dịch nhưng chưa ghi nhận ổ dịch phức tạp, kéo dài tại cộng đồng hay trong trường học.

Hiện nay, Hà Nội có trên 1.000 trường mầm non và còn nhiều nhóm trẻ gia đình.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, sở dĩ nhóm đối tượng mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu là trẻ em dưới 6 tuổi bởi đây là đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém; mặt khác, nhóm đối tượng này chưa có ý thức thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi đảm bảo vệ sinh cá nhân nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm trong môi trường đông người (lây nhiễm từ người chăm sóc, bạn cùng lớp), đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa, trong đó có bệnh tay chân miệng.

Do đó, Thành phố xác định trường học chính là môi trường nguy cơ cao nhất nhưng cũng là nơi kiểm soát dịch hiệu quả nhất.

Trước diễn biến của bệnh tay chân miệng trên địa bàn, ngành y tế Hà Nội đã và đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại các trường học. Trong đó có việc triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập, phòng học bằng các chất sát khuẩn; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày.

Ngành y tế cũng nhấn mạnh người dân thực hiện "3 sạch" trong phòng bệnh gồm "ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch", kết hợp vệ sinh đồ chơi cho trẻ.

Ngành y tế cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa bàn có ca bệnh hoặc ổ dịch, đặc biệt là các trường mầm non, nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lan rộng.

Công tác tập huấn cho nhân viên y tế tại trạm y tế và cán bộ y tế trường học về giám sát, phát hiện, xử lý ca bệnh được tổ chức thường xuyên; đồng thời cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tại các phường, xã, các trường mầm non, mẫu giáo đang triển khai đợt cao điểm vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống bệnh tay chân miệng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4 và tiếp tục duy trì định kỳ hàng tuần trong tháng 4/2026.

Nhà trường và trạm y tế địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát dịch bệnh. Khi phát hiện ca nghi mắc, nhà trường phải thông báo ngay cho trạm y tế để tổ chức điều tra, xử lý kịp thời, không để phát sinh ổ dịch trong trường học.

Từ tuyến thành phố đến cơ sở, các đơn vị y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và hóa chất khử khuẩn, sẵn sàng đáp ứng công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.