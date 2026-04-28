Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản trả lời ý kiến phỏng vấn của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tại cuộc họp báo Quý I/2026 của UBND TP Hà Nội về dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột (thường gặp là EV71, Coxsackievirus A16) gây ra. Năm 2025, ghi nhận 2 đợt gia tăng số mắc chân tay miệng theo xu hướng dịch hàng: Đợt 1 vào tháng 3 - 5 với đỉnh dịch rơi vào giai đoạn giữa tháng 4; đợt 2 eoiw vào tháng 9-10 với đỉnh dịch rơi vào giai đoạn giữa tháng 9.
Trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc, trong đó 95% là trẻ em dưới 6 tuổi. Bệnh nhân rải rác tại 126 phường, xã với 26 ổ dịch nhưng chưa ghi nhận ổ dịch phức tạp, kéo dài tại cộng đồng hay trong trường học.
Hiện nay, Hà Nội có trên 1.000 trường mầm non và còn nhiều nhóm trẻ gia đình.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, sở dĩ nhóm đối tượng mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu là trẻ em dưới 6 tuổi bởi đây là đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém; mặt khác, nhóm đối tượng này chưa có ý thức thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi đảm bảo vệ sinh cá nhân nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm trong môi trường đông người (lây nhiễm từ người chăm sóc, bạn cùng lớp), đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa, trong đó có bệnh tay chân miệng.
Do đó, Thành phố xác định trường học chính là môi trường nguy cơ cao nhất nhưng cũng là nơi kiểm soát dịch hiệu quả nhất.
Trước diễn biến của bệnh tay chân miệng trên địa bàn, ngành y tế Hà Nội đã và đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại các trường học. Trong đó có việc triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập, phòng học bằng các chất sát khuẩn; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày.
Ngành y tế cũng nhấn mạnh người dân thực hiện "3 sạch" trong phòng bệnh gồm "ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch", kết hợp vệ sinh đồ chơi cho trẻ.
Ngành y tế cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tại các địa bàn có ca bệnh hoặc ổ dịch, đặc biệt là các trường mầm non, nhằm phát hiện sớm và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lan rộng.
Công tác tập huấn cho nhân viên y tế tại trạm y tế và cán bộ y tế trường học về giám sát, phát hiện, xử lý ca bệnh được tổ chức thường xuyên; đồng thời cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho các cơ sở khám, chữa bệnh.
Tại các phường, xã, các trường mầm non, mẫu giáo đang triển khai đợt cao điểm vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống bệnh tay chân miệng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4 và tiếp tục duy trì định kỳ hàng tuần trong tháng 4/2026.
Nhà trường và trạm y tế địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát dịch bệnh. Khi phát hiện ca nghi mắc, nhà trường phải thông báo ngay cho trạm y tế để tổ chức điều tra, xử lý kịp thời, không để phát sinh ổ dịch trong trường học.
Từ tuyến thành phố đến cơ sở, các đơn vị y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và hóa chất khử khuẩn, sẵn sàng đáp ứng công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạcY tế - 20 giờ trước
TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêmY tế - 1 ngày trước
Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Hy hữu: Nam thanh niên 25 tuổi bị 2 chiếc đũa đâm thẳng vào 2 mắt cùng lúcY tế - 1 tuần trước
"Sau khi tham khảo y văn thế giới, chúng tôi chưa tìm thấy 1 báo cáo nào mô tả về trường hợp người bệnh 2 bên mắt, mỗi bên bị một chiếc đũa cắm ngập sâu quá nửa", bác sĩ cho hay.
Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dượcSống khỏe - 1 tuần trước
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phíSống khỏe - 1 tuần trước
Hơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.
Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti TốpSống khỏe - 1 tuần trước
Sự cố xảy ra trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi một du khách Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu trên đường lên đỉnh đảo Ti Tốp. Kíp y tế thường trực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánhY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Người bệnh nữ 70 tuổi vô tình ăn phải gói chống ẩm trong túi bánh, dẫn đến rối loạn tiêu hóa chỉ sau vài giờ.
Vận động viên đổ gục, ngừng tim ngay trên đường chạy khi cách vạch đích 10mY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu kịp thời một vận động viên ngừng tim ngay trên đường chạy. Bác sĩ khuyến cáo, người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế.
Nữ sinh bị dây điện giăng ngang đường cứa vào cổY tế - 2 tuần trước
Trong lúc đi học về, 1 nữ sinh ở Quảng Trị vướng dây điện giăng ngang đường nên ngã xuống, bị chấn thương vùng cổ, đầu.
Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sốngY tế
GĐXH - Gia đình cô gái 19 tuổi quốc tịch Anh đã đưa ra quyết định hiến tạng sau khi cô chết não trong chuyến du lịch tại Việt Nam, giúp 3 bệnh nhân hồi sinh sự sống.