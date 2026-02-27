Không sắm được vàng thì tháng Giêng kích hoạt ngay vị trí 'thần tài' Bát Bạch trong nhà để may mắn, khang an

'Thần Tài' Bát Bạch ở đâu trong nhà?

Trong phong thủy có bảng Lượng Thiên Xích (còn gọi là Lường Thiên Xích, Cửu tinh đãng quái) - là một quỹ đạo cố định phân bố cửu tinh trong Lạc Thư. [Xích] - cây thước; [Lượng] - để đo lường; [Thiên] - vận trời. Trong đó, sao Bát Bạch - mang số 8 được coi như "thần tài" trong nhà. Bởi vì sao Bát Bạch đáo tới vị trí nào thì an vật phẩm phong thủy phù hợp vào đó sẽ kích hoạt được may mắn, tiền tài, danh lộc cho cả nhà - nhưng cần kích hoạt sớm và đúng cách.

Theo quan niệm dân gian, tài khí trong nhà không đứng yên mà vận động theo thời gian và không gian. Và sao Bát Bạch là biểu tượng tài lộc của một số trường phái phong thủy.

Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, sao Bát Bạch chủ về tài lộc, thu nhập, điền trạch, cơ hội làm ăn. Kích hoạt sao Bát Bạch đúng cách, ngày đẹp, giờ tốt thì tài lộc mở, việc thông, cơ hội đến đều. Nhưng nếu làm sai, hoặc bỏ qua thì gia chủ làm nhiều nhưng khó giữ, tiền vào rồi lại ra.

Năm 2026, sao Bát Bạch đáo tới phương Đông. Khu vực này trong nhà cần giữ gìn sạch sẽ, thoáng sạch và được kích hoạt sớm, đúng cách sẽ giúp gia chủ tăng tài lộc, mở vận kinh tế - đặc biệt tốt cho người làm kinh doanh, đầu tư, nghề tự do, sáng tạo...

Ngược lại, nếu vị trí sao Bát Bạch bừa bộn, để đồ hỏng hóc ít dùng… thì dù có cơ hội cũng khó giữ lộc, dễ hao tài vô cớ.

Năm 2026 sao Bát Bạch đáo tới phương Đông - cần giữ gìn thoáng sạch. Kích hoạt sao Bát Bạch đúng cách sẽ gia tăng tài lộc, mở vận kinh tế - tốt cho người làm kinh doanh, đầu tư, nghề tự do, sáng tạo... Ảnh internet

Sai lầm khi kích hoạt tài lộc sao Bát Bạch

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh, sao Bát Bạch thuộc hành Thổ. Kích hoạt sao Bát Bạch là bổ trợ Thổ - không nên dùng Hỏa. Vật phẩm kích hoạt sao Bát Bạch phù hợp là kim tự tháp hành Thổ - có tác dụng giúp tụ khí, sinh tài, giữ lộc bền.

Nhưng rất nhiều người mắc sai lầm vì không biết nguyên tắc kích hoạt sao Bát Bạch đúng cách như:

- Dùng sai hành của kim tự tháp.

- Kích theo cảm tính, không kích theo trường khí.

- Đặt kim tự tháp cho có rồi xê dịch liên tục – trong khi phong thủy kị nhất là xê dịch. Nghĩa là khi đã đặt kim tự tháp hành Thổ rồi thì phải cố định, để khí tụ và vận hành tự nhiên.

Vật phẩm kích hoạt sao Bát Bạch phù hợp là kim tự tháp hành Thổ - giúp tụ khí, sinh tài, giữ lộc bền. Ảnh internet

Ngày giờ kích hoạt sao Bát Bạch – không quá cầu kỳ

- Năm 2026, sao Bát Bạch nằm ở phương Đông (từ 67.6~112.5 độ).

- Kích theo ngày giờ sao Bát Bạch là tốt nhất.

- Kích hoạt sao Bát Bạch đầu năm dương lịch, hay đầu năm âm lịch, hoặc theo tiết khí đều được.

- Thời điểm đẹp gần nhất là 18h ngày 3/3 dương lịch (tức 15 tháng Giêng).

Hoặc 18h ngày 12/3 dương lịch (tức 24 tháng Giêng).

Đúng 18h gia chủ đặt linh khí có trường khí cao thuộc hành Thổ (như kim tự tháp siêu năng lượng - nếu không có thì có thể dùng cách dân gian như đặt quả cầu đá màu vàng, bình gốm vàng...) ở phía Đông nhà ở.

Kích hoạt đúng cách – đặt đúng vị trí giúp cát tinh nhập cung mang lại tài lộc, thịnh vượng ổn định cho gia chủ lâu dài.

Ngoài ra, còn có thể kích hoạt sao Bát Bạch vào các ngày đẹp, giờ tốt khác bằng cách chọn các ngày Hoàng Đạo, hoặc ngày có sao Thiên Hỷ, Thiên Ân (nhưng cần chọn ngày phù hợp với bản mệnh).

Lưu ý

* Tránh chọn các ngày xung khắc với tuổi của gia chủ.

* Chọn giờ Hoàng Đạo trong ngày để thực hiện nghi thức kích hoạt tài lộc.

Phong thủy bắt đầu từ cách một người vận hành chính mình (là cái gốc). Khi gốc vững thì những yếu tố bên ngoài như thời điểm tốt, không gian tốt mới thực sự có tác dụng hỗ trợ. Do đó, nếu bên trong chưa ổn, thì làm bao nhiêu nghi thức cũng chỉ là hình thức.

Phong thủy không làm giàu thay bạn, nhưng mở đúng cửa – dẫn đúng khí – sẽ giảm hao tán và thu hút tài lộc về. Sao tốt Bát Bạch cũng vậy - nếu làm sai, làm qua loa cho có thì sẽ không hiệu quả. Vì vậy, gia chủ cần hiểu đúng – làm sớm – làm đến nơi đến chốn mới là kích hoạt tài lộc cho năm 2026 cho mình và gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

