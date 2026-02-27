Những đại kỵ cần tránh vì làm hao tổn phúc khí

Đại kỵ đối với chính mình

Ăn uống: Kỵ nhất sự vô độ

Chúng ta thường ham thích ăn của ngon vật lạ, thậm chí đồ càng đắt tiền càng thỏa mãn được "cái sĩ" của mình càng tốt. Thế nhưng theo người xưa ai tham lam vô độ, kể cả trong ăn uống thì cũng có thể phải sớm lãnh hậu quả, do đó, chúng ta chỉ nên ăn vừa đủ, bữa ăn đơn giản đủ dinh dưỡng cơ bản là được.

Không chỉ trong việc tài chính mà kể cả trong ăn uống, biết đủ là gia tài lớn nhất mà ta có được vì thức ăn ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần, càng ham ăn thì càng gia tăng dục vọng, dễ mất kiểm soát, ăn càng nhiều và kéo theo cả bệnh tật.

Lời nói: Kỵ nhất lời ba hoa

Không ít người tự mãn về bản thân nên thích ba hoa, khoác lác, thổi phồng mọi chuyện lên nhằm thu hút sự chú ý. Trong khi đó, sự thật là thùng rỗng kêu to. Đến khi người ta biết sự thật về mình rồi, sẽ mất đi sự tin tưởng, lâu dần sẽ không còn ai dám tin vào bạn nữa.

Công việc: Kỵ nhất đó là không nhìn nhận cái sai của mình

Nhìn thấy cái sai của người khác đó là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình đó là Tỉnh. Ai cũng dễ dàng nhận ra cái sai của người khác nhưng không dễ dàng thấy cái sai của chính mình và điều quan trọng là không phải ai cũng dám đối đầu với nó.

Có thể nhận mình sai đó là Thản (bộc lộ thẳng thắn), biết sai mà sửa đó là Thành. Quan trọng nhất là luôn sẵn sàng sửa sai, cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày vì "nhân vô thập toàn", ta luôn có một điểm yếu nào đó mà chính mình phải nhận diện để luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày.

Đại kỵ trong đối nhân xử thế

Đối với cha mẹ: Kỵ nóng giận vô cớ, chê bai bố mẹ

Con trẻ nông nổi, dễ nóng giận, bồng bột nói những câu khiến bố mẹ phật ý, tủi thân. Việc này xảy ra khá thường xuyên vì sự cách biệt thế hệ, cộng thêm việc bố mẹ luôn mong con cái nghe theo lời mình nhưng chúng lại thường phản đối, cố tình đi ngược lại những lời dạy đó.

Để bố mẹ không còn phiền lòng, hãy thể hiện thái độ tôn trọng đấng sinh thành, khi nóng giận cũng không được vô cớ trút lên họ. Đó là một trong những điều chớ làm với cha mẹ. Đừng vì bố mẹ yêu thương, dễ dàng tha thứ cho ta mà làm tổn thương họ hết lần này tới lần khác.

Nếu không hài lòng việc gì cũng hãy giữ bình tĩnh, tìm khi thích hợp ôn tồn giãi bày cùng cha mẹ.

Đối với người khác: Kỵ nhất thái độ ngạo mạn

Chẳng ai thích giao thiệp với kẻ ngạo mạn cả. Nên nhớ, trăm sông đổ về biển lớn cũng chỉ vì biển thấp hơn sông. Muốn có được phúc báo thì nhất định phải thể hiện thái độ khiêm tốn, đừng chỉ vì có chút thành tựu mà đã xem thường người khác.

Người xưa có câu rằng: "Khiêm tốn được phúc báo, tự mãn chiêu mời họa", cho thấy thái độ ngạo mạn chỉ khiến mình rước họa vào thân, tiêu tan phúc báo đang có mà thôi.

Người thông minh thì không bao giờ phải tỏ ra thông minh, thế mà người khác vẫn biết họ thông thái tới mức nào. Ngoài kia còn có nhiều kẻ "còn giòn hơn ta" vì thế hãy luôn tỏ ra khiêm nhường, học hỏi từ người thành công, bạn sẽ được nhiều hơn mất.

Đại kỵ trong nghề nghiệp

Kỵ nhất trong công việc đó là đẩy người khác tới đường cùng

Trong công việc đừng vì tranh giành hơn thua mà tìm cách đẩy người khác tới đường cùng. Ai chẳng có sai sót, lỗi lầm, nếu họ có làm phật ý ta cũng chỉ vì quan điểm sống khác biệt. Sống ở đời, bạn dành cho người khác một lối thoát cũng chính là dành cho mình một lối đi, cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình hy vọng.

Trong thế giới tự nhiên, muôn loài đều phải nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn, chúng đồng sinh đồng diệt, một cá thể phát triển thì toàn thể phát triển, một cá thể bị tổn thương thì toàn thể bị tổn thương.

Có một số việc không nên tranh giành, nếu là của mình thì không đi đâu mất, nếu không phải của mình thì cố giữ cũng bằng không.

Đầu nghĩ việc phú quý, tâm giữ điều thanh tịnh, cuộc đời an vui hơn là nghĩ cách đi hại người. Vì thế, hãy chỉ tập trung làm tốt việc của mình, sống cuộc sống của chính bản thân mình, tu tốt tâm mình, lập đức cho thân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.