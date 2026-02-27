Góc độc lạ trong cơ ngơi mới của hoa hậu Kỳ Duyên

"Bây giờ, tôi dành thời gian đọc sách để bổ sung kiến thức cho mình. Tôi thấy bổ ích và cảm thấy thời gian không bị trôi qua một cách phí hoài. Trước đây, công việc mỗi ngày cũng nhiều nên ít khi có thời gian để đọc sách. Quyển này tôi đọc cách đây 4 năm rồi nhưng bây giờ đọc lại tôi có những cảm nhận khác hay hơn rất nhiều.