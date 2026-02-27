Mới nhất
Góc độc lạ trong cơ ngơi mới của hoa hậu Kỳ Duyên

Thứ sáu, 16:01 27/02/2026 |

GĐXH - Sau khi chính thức dọn về tổ ấm mới, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi hé lộ không gian sống đầy phong cách.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 1.

Dịp Tết vừa qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đã đón năm mới trong ngôi nhà mới tinh. Với Kỳ Duyên, nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là nơi thể hiện cá tính mạnh mẽ và gu thẩm mỹ hiện đại.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, nàng hậu hạnh phúc chia sẻ dòng trạng thái "Home sweet home" cùng những hình ảnh rạng rỡ bên các chú cún cưng. Không sử dụng quá nhiều chi tiết rườm rà, nàng hậu ưu tiên những gam màu trung tính và không gian mở để tạo cảm giác thoáng đạt.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 3.

Điểm nhấn đắt giá nhất trong căn hộ chính là hệ tủ kính trưng bày hàng chục chú gấu Bearbrick đủ màu sắc và kích cỡ. Khu vực tủ trưng bày này được thiết kế như một showroom thu nhỏ, sắp xếp vô cùng bắt mắt với hệ đèn LED chạy dọc các ngăn kệ.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 4.

Đây là món đồ chơi xa xỉ dành cho giới thượng lưu mà Kỳ Duyên đã dày công sưu tập trong nhiều năm qua.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 5.

Khu vực bàn ăn và bếp cũng là nơi Kỳ Duyên rất tâm đắc. Cô thường quay những vlog làm đồ ăn healthy tại đây.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 6.

Là một người có thẩm mỹ cao, căn hộ nào của người đẹp cũng ấn tượng. Căn hộ cao cấp của cô tại quận Bình Thạnh được thiết kế với tông màu trung tính chủ đạo, tạo nên không gian thanh lịch nhưng ấm cúng.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 7.

Phòng khách rộng rãi với ghế sofa lớn, bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Những bức tường được trang trí bằng ảnh của người đẹp hay những chi tiết nghệ thuật độc đáo, cùng với kệ rượu sang trọng, thể hiện gu thẩm mỹ cao cấp của Kỳ Duyên. Hoa hậu gốc Nam Định từng dí dỏm tiết lộ: "Ai vào nhà mình chắc sẽ nghĩ mình là một chú "sâu rượu" mất, con gái gì nhà chỉ có cái tủ rượu là to nhất vậy. Thực sự là mình chả biết uống đâu, mình chỉ thích ngắm thôi các bạn ạ".

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 8.

Nàng hậu có hẳn một căn phòng trưng bày đồ hiệu sang trọng, chứa rất nhiều món đồ giá trị từ túi xách, giày dép đến nước hoa.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 9.

Tủ kệ được làm bằng gỗ kết hợp với kính trong suốt, mang lại cảm giác sang chảnh. Cô không ngần ngại khoe gu thời trang đẳng cấp của mình thông qua bộ sưu tập này.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 10.

Phòng ngủ được thiết kế đơn giản với chiếc giường lớn và cửa sổ lớn, tràn ngập ánh sáng. Không gian vừa đủ ấm cúng nhưng vẫn rất sang trọng, tạo nên không khí dễ chịu cho Kỳ Duyên mỗi buổi sáng thức dậy.

Tuy nhiên, có một chỗ đặc biệt trong căn nhà mà ít người biết đến. Đó là góc đọc sách và "làm vườn" của Kỳ Duyên. Trái với hình ảnh sành điệu công bố trên mạng xã hội, mới đây Kỳ Duyên khoe góc nhỏ đọc sách cho thấy một góc khác trong tâm hồn người đẹp.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 11.

"Bây giờ, tôi dành thời gian đọc sách để bổ sung kiến thức cho mình. Tôi thấy bổ ích và cảm thấy thời gian không bị trôi qua một cách phí hoài. Trước đây, công việc mỗi ngày cũng nhiều nên ít khi có thời gian để đọc sách. Quyển này tôi đọc cách đây 4 năm rồi nhưng bây giờ đọc lại tôi có những cảm nhận khác hay hơn rất nhiều.

Không gian sống độc đáo của Hoa hậu Kỳ Duyên trong căn hộ mới 2026 - Ảnh 12.

Mỗi buổi chiều sau khi tưới cây, tôi mở cửa ban công thật rộng, ngồi chiếc ghế lười đặt ở đó, đọc 1 quyển sách, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự yên tĩnh để tinh thần lạc quan hơn mỗi ngày", Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ.

