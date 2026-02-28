Mới nhất
Biệt thự ngập tràn sắc xuân của Thúy Diễm - Lương Thế Thành

Thứ bảy, 13:29 28/02/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành dựng backdrop để chụp ảnh, bày nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ để đón xuân về căn biệt thự 200 m2 tại Thủ Đức.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 1.

Năm thứ tư đón Tết tại căn biệt thự rộng 200 m2 ở Thủ Đức, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm dành nhiều tâm sức và thời gian cho việc trang hoàng nhà cửa để mang không khí xuân vào tổ ấm. Nữ diễn viên mua nhiều loại cây, hoa có màu sắc rực rỡ... bày dọc lối đi từ cổng vào nhà.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 2.

Các góc trong nhà đều ngập sắc hoa tươi cũng như đồ trang trí Tết đặc trưng cho ba miền.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 3.

Thúy Diễm bày nhiều hoa cúc vàng và cây tắc mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn đến với gia chủ.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 4.

Vợ chồng nữ diễn viên còn dựng bakdrop để chụp ảnh kỷ niệm Tết Bính Ngọ.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 5.

Gia đình Thúy Diễm giữ thói quen mặc đồ truyền thống trong ngày đầu năm mới khi cùng chúc Tết, tặng lì xì cho nhau.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 6.

Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 7.

Nội thất sang trọng bên trong căn nhà, không gian lấy màu đen, trắng và be làm chủ đạo. Họ mất hơn một năm xây dựng và hoàn thiện nội thất theo đúng ý.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 9.

Bên ngoài căn biệt thự hiện đại tại TP.HCM.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 10.

Căn bếp đầy tiện nghi và sang trọng của biệt thự. Nữ diễn viên đặc biệt dành tâm huyết cho gian bếp phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi để nấu thật nhiều món ngon cho chồng, con.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 12.

Cặp đôi chọn trang trí nhiều tranh cho cơ ngơi.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 13.Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbiz

GĐXH - Ca sĩ Mỹ Lệ khoe không gian sống triệu đô, diện tích hơn 1.000 m2 ở TP HCM rực rỡ sắc hoa xuân dịp Tết Bính Ngọ.

Biệt thự thúy Diễm - Lương Thế Thành lộng lẫy đón Tết 2026 tại Thủ Đức - Ảnh 14.Tết tràn vào biệt thự 1.000m2 của Hoa hậu '34 năm không có người kế vị'

GĐXH - Hoa hậu Giáng My khoe không gian đón Tết Bính Ngọ 2026.

