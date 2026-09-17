Mẹ chồng xài hết 500 triệu tiền dưỡng già, con dâu thẳng tay đưa vào viện dưỡng lão

Câu chuyện về mẹ chồng và những cạm bẫy tài chính mà người già có thể gặp phải tuổi xế chiều của tác giả họ Trần trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc), theo Đời sống Pháp luật.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từng khiến bao người ngưỡng mộ

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi từng là niềm mơ ước của biết bao người xung quanh.

Sớm mất đi cha mẹ ruột, tôi luôn coi gia đình nhà chồng là điểm tựa tinh thần lớn nhất, thậm chí sẵn sàng từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp ở thành phố lớn để về quê sinh sống, tiện đường chăm sóc người lớn tuổi.

Mẹ chồng tôi vốn là người vô cùng xởi lởi, yêu thương và đối xử với con dâu chẳng khác nào con ruột. Cách đây 7 năm, sau khi bố chồng qua đời, hai vợ chồng tôi đã chủ động đón mẹ chồng về sống chung để tiện phụng dưỡng.

Những ngày tháng đầu tiên, không khí gia đình luôn đầm ấm và hòa thuận. Vợ chồng tôi tự nguyện lo liệu toàn bộ chi phí sinh hoạt hàng ngày để mẹ chồng giữ trọn khoản lương hưu hơn 6 triệu đồng mỗi tháng.

Mỗi khi bà đau ốm, hai vợ chồng lại thay phiên nhau xin nghỉ làm để đưa đi khám chữa. Ngược lại, mẹ chồng cũng nhiệt tình phụ giúp việc nhà, đón đưa các cháu đi học, tạo nên một mái ấm tràn ngập tiếng cười.

Dù vợ chồng tôi đã phân tích hết lời rằng bà đã rơi vào bẫy lừa đảo, mẹ chồng vẫn u mê tin rằng bản thân đang tích góp tài sản cho con cháu. Ảnh minh họa

Những rạn nứt âm thầm từ nhóm bạn hưu trí của mẹ chồng

Tuy nhiên, sự bình yên ấy bắt đầu rạn nứt kể từ khi mẹ chồng tôi tham gia vào một nhóm bạn hưu trí trong khu phố. Họ thường xuyên rủ nhau đi chơi, du lịch, có khi cả tuần mới về nhà.

Vợ chồng tôi không những không phản đối mà còn vui vì nghĩ mẹ có thêm bạn bè sẽ bớt cô đơn. Chúng tôi còn cho bà thêm tiền để thoải mái giao lưu.

Mẹ khi ấy nhận khoảng 7 triệu đồng. Ngoài ra, bố chồng còn để lại cho bà hơn 500 triệu đồng. Vì thế, chúng tôi luôn nghĩ mẹ có một khoản tiền đủ để an hưởng tuổi già.

Thế nhưng, cùng với những chuyến đi xa liên tục là sự thay đổi khó hiểu trong cách cư xử của mẹ chồng.

Chúng tôi từng trách mẹ vì không chịu giúp

Khi tôi có ý định mượn một khoản tiền nhỏ để mua xe cho con trai đi học xa, mẹ chồng thẳng thừng từ chối với lý do lãng phí.

Đỉnh điểm là khi công ty của hai vợ chồng đồng loạt gặp khủng hoảng, cắt giảm lương suốt 3 tháng liền khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Trước áp lực nợ nần đè nặng, chồng tôi ngỏ lời vay mẹ chồng 100 triệu đồng để vượt qua giai đoạn thắt lưng buộc bụng, nhưng bà chỉ đưa đúng 3 triệu đồng rồi thở dài bảo không thể giúp gì hơn.

Sự thờ ơ ấy khiến tôi không khỏi chạnh lòng, bắt đầu cảm thấy mẹ chồng có phần ích kỷ và thiếu cảm thông với nghịch cảnh của con cháu.

Sao kê ngân hàng khiến cả nhà chết lặng

Vài tháng trước, mẹ bị ngất rồi ngã mạnh, tổn thương cột sống và phải phẫu thuật. Sau ca mổ, khi tìm giấy tờ trong tủ quần áo để làm thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm y tế, tôi tình cờ phát hiện sao kê tài khoản ngân hàng của mẹ.

Tôi sững người khi nhìn thấy số dư. Toàn bộ khoản tiền bố để lại cùng tiền lương hưu tích lũy trong những tháng trước gần như đã được rút sạch. Tài khoản chỉ còn khoản lương hưu mới nhận.

Vợ chồng tôi lập tức nghĩ mẹ có thể đã bị lừa. Sau nhiều lần hỏi, mẹ mới kể sự thật. Hóa ra nhóm bạn hưu trí thường rủ mẹ góp tiền mua xổ số chung. Sau đó, bà còn cùng họ mua nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe được quảng cáo trên mạng.

Đáng lo hơn, mẹ còn nghe theo những người tự nhận là "chuyên gia" trên mạng để đầu tư với lời hứa hẹn sinh lời. Tiền cứ thế được rút ra hết.

Dù vợ chồng tôi đã phân tích hết lời rằng bà đã rơi vào bẫy lừa đảo, mẹ chồng vẫn u mê tin rằng bản thân đang tích góp tài sản cho con cháu.

Quyết định đau lòng nhưng cần thiết cho mẹ chồng

Dù đã tìm mọi cách cấm đoán, hai vợ chồng vẫn không thể kiểm soát việc mẹ chồng âm thầm lén lút liên lạc với nhóm bạn độc hại qua điện thoại.

Nhận thấy nguy cơ bà tiếp tục lún sâu vào các cạm bẫy tài chính, sau một tháng trăn trở suy nghĩ, vợ chồng tôi đã đi đến một quyết định vô cùng đau lòng là đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão.

Đây được xem là giải pháp tối ưu nhất trong hoàn cảnh hiện tại nhằm cắt đứt hoàn toàn sự tiếp xúc của mẹ chồng với môi trường lừa đảo bên ngoài, đồng thời đảm bảo bà nhận được sự chăm sóc y tế toàn diện 24/7.

Quyết định cứng rắn này của hai vợ chồng đã nhận được sự đồng tình và cảm thông sâu sắc từ họ hàng hai bên. Dẫu biết đây là lựa chọn vẹn toàn nhất, tôi vẫn không khỏi hối hận và tự trách bản thân vì đã không sát sao, quan tâm đến đời sống tinh thần của mẹ chồng sớm hơn.

Có lẽ, chăm sóc cha mẹ khi về già không chỉ là lo ăn uống, thuốc men, mà còn cần quan tâm đến đời sống tinh thần, các mối quan hệ và những nguy cơ tài chính mà họ có thể gặp phải.

3 cạm bẫy tài chính người già cần tránh

Sau nghỉ hưu, nhiều người rơi vào tâm lý sốt ruột. Không còn thu nhập chủ động, họ muốn "tiền đẻ ra tiền" nhanh hơn. Và thế là những lời mời gọi đầu tư lãi cao, góp vốn kinh doanh, đa cấp biến tướng… bắt đầu có đất sống. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu từng được xem là phần thưởng sau nhiều thập kỷ lao động. Nhưng thực tế, với không ít người, đây lại là giai đoạn bắt đầu những áp lực tài chính mới. Không còn lương cố định, sức khỏe giảm dần, chi phí y tế tăng lên, và quan trọng hơn cả: mọi quyết định tiền bạc lúc này gần như không còn cơ hội “làm lại”, theo Phụ nữ mới.

1. Dồn hết tiền tích lũy cho con

Sai lầm ở đây không phải là giúp con. Sai lầm là không giữ lại quỹ an toàn cho chính mình.

Nguyên tắc tài chính tuổi hưu nên là:

- Giữ tối thiểu 3–5 năm chi phí sinh hoạt trong tài khoản linh hoạt.

- Không chuyển nhượng toàn bộ tài sản khi mình vẫn còn sống và có thể phát sinh rủi ro.

- Hỗ trợ con bằng phần "có thể cho", không phải phần "duy nhất mình có".

Tuổi già cần nhất là sự chủ động. Một người có tiền dự phòng luôn có tiếng nói và sự tự tin khác hẳn.

2. Tin vào "cơ hội sinh lời cuối đời"

Sau nghỉ hưu, nhiều người rơi vào tâm lý sốt ruột. Không còn thu nhập chủ động, họ muốn "tiền đẻ ra tiền" nhanh hơn. Và thế là những lời mời gọi đầu tư lãi cao, góp vốn kinh doanh, đa cấp biến tướng… bắt đầu có đất sống.

Chiến lược phù hợp sau nghỉ hưu nên là:

- Ưu tiên bảo toàn vốn hơn là tăng trưởng cao.

- Phân bổ tài sản theo nguyên tắc an toàn – thanh khoản – lợi suất vừa phải.

- Không đầu tư vào thứ mình không hiểu rõ, dù "ai cũng đang làm".

Tiền lúc này không còn là công cụ làm giàu, mà là công cụ giữ ổn định.

3. Tiêu tiền để bù đắp cảm xúc

Nghỉ hưu tạo ra một khoảng trống lớn: không còn lịch làm việc dày đặc, không còn vị trí xã hội như trước. Nhiều người chọn cách lấp đầy bằng chi tiêu – đi du lịch liên tục, mua đồ cho "xứng với bao năm vất vả".

Điều đó không sai. Sai ở chỗ không có kế hoạch.

Tuổi hưu nên có ngân sách rõ ràng:

- Xác định mức chi tiêu cố định hàng tháng.

- Trích riêng quỹ "hưởng thụ" với tỷ lệ hợp lý (ví dụ 10–15% tổng tài sản tài chính).

- Định kỳ 6 tháng rà soát lại dòng tiền.

Hưởng thụ là cần thiết, nhưng sự bền vững mới là điều quan trọng.