Ở rể tại TPHCM, chàng Tây sốc khi hàng xóm đi thẳng vào bếp xin cơm

Phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên

Richard (40 tuổi, quốc tịch Anh) đến TPHCM sinh sống và làm việc từ năm 2013. Lần đầu gặp Hồng Vân (33 tuổi) tại một bữa tiệc, anh đã phải lòng cô gái Việt xinh đẹp, duyên dáng.

Anh chủ động xin số điện thoại để giữ liên lạc. Tuy nhiên, Hồng Vân không mấy hứng thú vì lúc đó chị đã có bạn trai. Khi nhận được tin nhắn làm quen, chị chỉ trả lời theo phép lịch sự và giữ khoảng cách. Vài tháng sau, Richard trở về nước, và cả hai cắt đứt liên lạc.

Năm 2016, Richard sang Việt Nam công tác và nhắn tin cho Vân. Biết chị đã chia tay bạn trai, anh quyết tâm theo đuổi.

Cặp đôi đã có 5 năm nên duyên vợ chồng

Ở cách nhau 15km, mỗi lần hẹn hò, anh đều đến đón chị Vân và tiếp tục nhắn tin đến khuya. Trong mỗi cuộc trò chuyện, anh đều nghiêm túc nói muốn hẹn hò và gắn bó với chị suốt đời.

“Thấy anh nhiệt tình, chân thành, tôi rung động. Hẹn hò một thời gian, anh rủ tôi dọn về sống chung. Tôi cũng đồng ý. Nào ngờ, sau gần một năm chung sống, tôi lại là người chủ động đề cập đến chuyện kết hôn. Khi mẹ và bạn anh sang Việt Nam chơi, chúng tôi tổ chức tiệc ra mắt gia đình”, chị Vân kể.

Năm 2020, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TPHCM. Nhà trai có 17 người tham dự. Chị Vân chia sẻ rằng, chị đã có một đám cưới trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc hạnh phúc, nghẹn ngào và đầy biết ơn.

Trải nghiệm thú vị khi làm rể Việt Nam

Sau khi kết hôn, cặp đôi sống ở nhà Richard. Năm 2024, sau khi Vân sinh em bé, họ quyết định chuyển về sống chung với bố mẹ, anh trai và em trai của chị. Gần 1 năm qua, Richard đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi làm rể trong gia đình 3 thế hệ.

Vợ chồng Vân (bên trái) chụp ảnh cùng bố mẹ, anh trai và em trai của Vân

“Tôi nói muốn ở cùng ba mẹ để được hỗ trợ trong việc chăm sóc con. Anh đồng ý ngay. Chúng tôi từng có thời gian sống chung với ba mẹ vào giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Mọi thứ nhẹ nhàng, hòa hợp nên lúc này anh cũng không lo lắng gì”, Vân kể.

Và đúng như Vân tin tưởng, Richard thích nghi rất nhanh với nếp sống và văn hóa của nhà vợ . Trong đó, có những điều khiến anh bất ngờ.

Được ăn món ngon mẹ vợ nấu, anh trở nên trân trọng hơn những bữa cơm gia đình. Anh đặc biệt thích các món như lẩu dê, lẩu cá, cá sốt chua ngọt... Trước đây, anh không biết ăn mắm ruốc nhưng từ khi sống cùng gia đình vợ, đó lại trở thành món khoái khẩu của anh.

“Ba mẹ tôi nấu món gì, anh ăn món đó, không bao giờ phàn nàn. Chỉ có một điều khiến anh không hài lòng lắm là ba tôi và hàng xóm hát karaoke quá to, gây ồn ào nhưng dần dần đôi bên cũng tìm được tiếng nói chung”, Vân chia sẻ.

Chàng rể Tây từng tò mò về văn hóa thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam nhưng khi được ba mẹ vợ giải thích, anh lại yêu thích nét văn hóa này. Thấy vợ làm cơm cúng, anh xắn tay giúp đỡ, thấy vợ châm hương, vái lạy... anh cũng làm theo.

Richard đặc biệt thích dự đám giỗ và đi tảo mộ- những dịp để thế hệ con cháu tưởng nhớ đến người đã khuất. “Anh ấy nói, anh tôn trọng và cảm kích nét văn hóa này vì nó thể hiện rõ lòng biết ơn, truyền thống 'uống nước, nhớ nguồn'.

Anh ấy thích mê việc được đi ăn cỗ đám giỗ, đám cưới ở Việt Nam vì được chủ nhà đón tiếp nồng nhiệt. Trên mâm cỗ, mọi người mời chào, gắp miếng ngon cho nhau, chăm sóc nhau từng chút một. Anh nói, đó là điều khó có thể tìm thấy ở các nơi khác”, Vân tâm sự.

Vân hạnh phúc khi người chồng Tây yêu thích văn hóa Việt Nam

Kể từ khi chuyển về sống chung với gia đình vợ, Richard nhận ra nhiều giá trị đáng trân quý. Khoảnh khắc gia đình 3 thế hệ quây quần bên mâm cơm nhà, ông bà vui vẻ khi chơi cùng cháu, những cuộc chuyện phiếm giữa các thành viên... đều đem đến cho anh sự bình yên và ấm áp.

“Chồng tôi nói, khi sống ở nước Anh, anh ấy không có cảm giác này. Ở đó, mọi người khá độc lập và tách biệt, còn ở Việt Nam, từ người thân, họ hàng cho đến xóm giềng đều cư xử nồng ấm với nhau.

Hồi đầu mới về đây làm rể, anh từng sốc trước cảnh bà hàng xóm đi thẳng vào bếp nhà tôi xin cơm. Lúc đó, anh ngỡ ngàng hỏi: ‘Ủa, cô này ở đâu ra thế?’, rồi khi được giải thích, anh mới hiểu văn hóa xóm làng ở đây là như vậy.

Từ sau đó, mỗi khi cô hàng xóm sang nhà xin nước, xin cơm hay bưng món ngon sang cho nhà tôi, anh đều rất vui vẻ”, Vân chia sẻ.

Chung sống 5 năm, chị Vân nhiều lần nghe chồng nói: “Việt Nam là nhà của anh”. Có lần, khi từ nước Anh trở lại TPHCM, anh phấn khởi nói với vợ: “Cuối cùng cũng về tới nhà”. Khoảnh khắc đó, Vân tin tưởng chồng mình thực sự yêu thích nơi này.