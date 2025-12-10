Ô tô điện giá 197 triệu gây sốt: Ưu đãi ‘khủng’, pin bền, tiện ích đầy đủ khiến dân tình xôn xao

Xe ô tô ở Việt Namtrang bị tiện ích, pin bền

Wuling Mini EV

Ra mắt lần đầu vào tháng 6/2020, Wuling Mini EV nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Trung Quốc và thị trường xe điện toàn cầu. Dù chỉ tập trung cho nội địa, mẫu xe nhiều lần vượt Tesla Model 3 về lượng bán, đồng thời giữ danh hiệu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới trong ba năm liên tiếp 2020–2022.

Tháng 6/2023, thương hiệu Wuling chính thức gia nhập Việt Nam thông qua TMT Motors và đưa Mini EV vào lắp ráp trong nước tại nhà máy Hưng Yên với công suất dự kiến 30.000 xe/năm. Nhờ sản xuất nội địa, mẫu xe có lợi thế cạnh tranh lớn về giá, trở thành lựa chọn phổ biến cho nhu cầu di chuyển đô thị, đặc biệt ở các thành phố đông đúc.

Wuling Mini EV mang kiểu dáng vuông vức, nhỏ gọn đặc trưng của dòng mini car. Với kích thước chỉ 2.920 x 1.493 x 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm, đây là mẫu ô tô nhỏ nhất thị trường Việt Nam hiện nay, thậm chí ngắn hơn cả Kia Morning. Khối lượng không tải 665 kg cùng bán kính quay vòng 4,2 m giúp xe dễ dàng xoay xở trong các con phố chật hẹp.

Ngoại thất xe có tới 11 màu sắc tùy chọn. Bản Tiêu chuẩn gồm hai màu trắng và xanh, trong khi bản Nâng cao có ba màu pastel thời trang: vàng chanh, xanh bơ và hồng đào. Mỗi màu có thể kết hợp nóc trắng hoặc đen, tạo tổng cộng chín lựa chọn là một yếu tố giúp Mini EV ghi điểm với khách hàng trẻ.

Khoang cabin được thiết kế tối giản theo tiêu chí thực dụng

Khoang cabin được thiết kế tối giản theo tiêu chí thực dụng, sử dụng vật liệu nhựa và nỉ. Xe có bốn chỗ ngồi nhưng không có khoang hành lý riêng; hàng ghế sau có thể gập xuống khi cần chở đồ. Trang bị trên Mini EV ở mức cơ bản với bảng đồng hồ LCD 7 inch, núm xoay điều khiển điều hòa và chuyển số dạng tròn. Bản tiêu chuẩn có một loa, bản nâng cao được bổ sung Bluetooth, hai loa và gương chiếu hậu tích hợp nguồn cho camera hành trình. Với 12 hộc chứa đồ được bố trí thông minh, Mini EV đáp ứng tốt nhu cầu để vật dụng cá nhân khi di chuyển trong phố.

Mini EV sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu sau cho công suất 26,82 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm, đi kèm hai chế độ lái Eco và Sport. Dù công suất không lớn, mức vận hành này được đánh giá phù hợp với mục đích đi lại đô thị.

Xe có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 9,6 kWh và 13,4 kWh, cho phạm vi hoạt động 120 km hoặc 170 km. Pin đạt chuẩn chống nước và bụi IP68, đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết phức tạp của Việt Nam. Bộ sạc 1,5 kW đi kèm cho phép sạc đầy trong 6,5 – 9 giờ bằng điện dân dụng 220V.

Theo tính toán của nhà phân phối, chi phí sạc điện cho Mini EV chỉ dưới 10.000 đồng/ngày, dựa trên quãng đường di chuyển trung bình 33 km/ngày. Con số này rẻ hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu của các mẫu xe xăng hạng A đang bán trên thị trường.

Giá ô tô điện Wuling Mini EV

Bước sang năm 2025, Wuling Mini EV tiếp tục giữ vị thế mẫu ô tô điện rẻ nhất tại Việt Nam với nhiều phiên bản khác nhau. Giá bán cho bản nâng cao dao động từ 197 đến 234 triệu đồng tùy cấu hình pin và tùy chọn nóc xe. Hai bản tiêu chuẩn 120 km và 170 km được đặt ở mức "liên hệ" do nhà phân phối tùy biến theo nhu cầu từng đại lý.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua Wuling Mini EV được hưởng gói ưu đãi trị giá tới 36 triệu đồng gồm giảm giá trực tiếp 10 triệu đồng, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, tặng bộ sạc AC hoặc TC 3,3 kW và phụ kiện chính hãng. Đây là mức ưu đãi đáng kể đối với một mẫu xe vốn đã có giá niêm yết thấp nhất thị trường.

Nhờ ưu đãi lớn và chi phí sử dụng cực thấp, Mini EV đang trở thành phương tiện phù hợp với người mới mua xe lần đầu, người dùng có nhu cầu đi lại quãng đường ngắn hoặc các doanh nghiệp vận hành đội xe trong nội đô.

Về giá lăn bánh, Mini EV có lợi thế vượt trội nhờ chính sách phí trước bạ bằng 0% dành cho xe điện pin trong ba năm đầu tiên. Điều này giúp chi phí sở hữu thực tế giảm đáng kể so với ô tô xăng cùng tầm giá. Khách hàng chỉ cần cộng thêm các loại phí bắt buộc như đăng kiểm, biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí bảo trì đường bộ.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.