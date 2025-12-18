Paradise HR đồng hành cùng NIDEC trong quản lý nhân sự

Sự hợp tác chiến lược giữa NIDEC – tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu thế giới và Paradise HR – giải pháp phần mềm nhân sự toàn diện là minh chứng về hiệu quả của chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực.

Bài toán nhân sự tại "gã khổng lồ" NIDEC

NIDEC Corporation là tập đoàn sản xuất toàn cầu đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe trong quy trình sản xuất và quản lý. Tại Việt Nam, với quy mô nhân sự lên đến 3500 người tại mỗi nhà máy, việc quản lý thủ công đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng.

Việc chấm công thủ công và xử lý bảng lương cho hàng nghìn nhân viên khiến NIDEC tiêu tốn nguồn lực đáng kể và dễ xảy ra sai sót. Đặc biệt, với đặc thù sản xuất công nghiệp, NIDEC cần giám sát chặt chẽ năng suất từng bộ phận, quản lý ca làm việc phức tạp và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định lao động.

Quy trình triển khai phần mềm nhân sự Paradise HR

"Sau 5 năm sử dụng phần mềm nhân sự cũ kết hợp quản lý thủ công nhưng không đạt hiệu quả, liên tục phát sinh lỗi và không thể khắc phục kịp thời, chúng tôi buộc phải tìm một giải pháp quản trị nhân sự mới." Chị Thoa, Phó Trưởng phòng Nhân sự của Nidec Advanced (Motor) Vietnam Corporation, chia sẻ.

Tại sao NIDEC chọn Paradise HR?

Đội ngũ NIDEC đã thực hiện quy trình đánh giá các nhà cung cấp phần mềm với nhiều tiêu chí khắt khe bao gồm năng lực xử lý dữ liệu lớn, khả năng tùy chỉnh linh hoạt và hỗ trợ kỹ thuật. Sau nhiều vòng sàng lọc và thử nghiệm, Paradise HR được lựa chọn là giải pháp phù hợp nhất bởi sự hiểu biết sâu sắc về ngành sản xuất và khả năng tùy chỉnh linh hoạt các yêu cầu theo đúng quy trình vận hành của NIDEC.

"Khi tham dự buổi demo, phải nói là thật sự bất ngờ vì hầu như tất cả yêu cầu đặc thù mà các nhà cung cấp trước đây không làm được, Vietinsoft lại khẳng định có thể đáp ứng, mà chi phí còn thấp hơn mặt bằng chung." chị Thoa bày tỏ.

Thay vì sử dụng nhiều phần mềm, Paradise HR cung cấp một giải pháp tổng thể để NIDEC có thể quản lý toàn bộ quy trình từ tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý suất ăn đến đánh giá nhân sự trên một nền tảng duy nhất. Khả năng tích hợp mạnh mẽ giúp dữ liệu của NIDEC được đồng bộ tự động và tránh xảy ra trùng lặp.

Giao diện phần mềm nhân sự Paradise HR

Khả năng tùy chỉnh cao của Paradise HR cho phép NIDEC điều chỉnh quy trình làm việc, mẫu biểu và báo cáo theo đúng chuẩn quốc tế và quy định nội bộ. Từ quy trình chấm công nhiều ca kíp, công thức tính lương phức tạp đến quy trình phê duyệt nhiều cấp, Paradise HR đều có thể cấu hình linh hoạt đảm bảo chuẩn hóa theo yêu cầu vận hành của NIDEC.

Với công nghệ xử lý đa luồng, phần mềm nhân sự Paradise HR hỗ trợ thực hiện nhiều tác vụ đồng thời mà không làm giảm hiệu suất hệ thống. Do đó, Paradise HR đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng ngay cả khi xử lý bảng lương cho hàng nghìn nhân sự cùng lúc, loại bỏ hoàn toàn tình trạng "treo" hệ thống vào những ngày cao điểm cuối tháng. Ngoài ra, đội ngũ chuyên gia của Vietinsoft trực tiếp triển khai, đào tạo và đồng hành cùng NIDEC trong toàn bộ quá trình vận hành, đảm bảo mọi vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời.

"Trái ngọt" từ chuyển đổi số

Theo đại diện NIDEC, sau 9 tháng triển khai và vận hành phần mềm nhân sự Paradise HR, Nidec Vietnam Corporation đã ghi nhận những kết quả vượt ngoài kỳ vọng ban đầu. Thời gian xử lý công và bảng lương giảm 80%, từ 4-5 ngày xuống còn gần 1 ngày làm việc, giải phóng nguồn lực cho các công việc chiến lược hơn. Tỷ lệ sai sót trong tính công/lương đã giảm hơn 95%, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Tiết kiệm hơn 720 triệu/năm chi phí nhân sự nhờ quy trình làm việc tinh gọn, giảm tải khối lượng công việc thủ công. Lãnh đạo có thể truy cập báo cáo phân tích theo thời gian thực, rút ngắn thời gian ra quyết định từ vài ngày xuống vài phút. Ngoài ra, tỷ lệ tuân thủ các quy định lao động đạt 100% nhờ hệ thống cảnh báo tự động các vấn đề về hợp đồng, bảo hiểm và an toàn lao động.

NIDEC triển khai thành công phần mềm nhân sự Paradise HR

Đại diện NIDEC, chị Thoa khẳng định: "Paradise HR thực sự là một phần mềm nhân sự toàn diện, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu đặc thù của nhà máy. Tôi tin đây là giải pháp xứng đáng để các doanh nghiệp khác cân nhắc và chúng tôi sẵn sàng giới thiệu rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp sản xuất."

Việc triển khai thành công phần mềm nhân sự Paradise HR tại NIDEC đã trở thành hình mẫu điển hình cho xu hướng chuyển đổi số trong ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Khi các doanh nghiệp đối mặt với áp lực cạnh tranh toàn cầu và nhu cầu tối ưu hóa chi phí, giải pháp số hóa quản lý nhân sự không còn là lựa chọn mà là tất yếu. Câu chuyện của NIDEC chứng minh rằng, với đối tác công nghệ phù hợp, chuyển đổi số có thể mang lại giá trị thiết thực và đo lường được ngay lập tức.

