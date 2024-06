Phá đường dây mỹ phẩm giả cực lớn

Ngày 27/6, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 3 đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1995, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai); Trần Văn Hưng (SN 1991) và Trần Kế Thanh (SN 1991) cùng trú tại thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả.



Trước đó, ngày 17/6/2024, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Ga Giáp Bát thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã phát hiện xe ô tô dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra theo quy định, phát hiện bên trong xe cất giấu 422 sản phẩm mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, dầu ủ tóc, dầu dưỡng tóc nhãn hiệu OLEXRS không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu là hàng giả.

Kho hàng với những sản phẩm giả mạo (ảnh tư liệu)

Các đối tượng khai nhận là người liên quan đến phương tiện và số hàng hóa trên gồm Trần Văn Hưng và Trần Kế Thanh. Theo các đối tượng cho biết, số hàng trên là của Nguyễn Thị Ngọc giao cho Hưng và Thanh vận chuyển đi tiêu thụ.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng.

Tại đây công an phát hiện và tạm giữ 1.247 thùng bên trong chứa các sản phẩm dầu gội đầu, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng tóc nhãn hiệu OLEXRS, TIGI, VOUDIOTY, BATIUS (tương đương khoảng 30 tấn hàng hóa) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, nghi là hàng giả cùng nhiều tài liệu liên quan...

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và chống gian lận thương mại, cơ quan điều tra đã làm việc với ông Lã Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Olexrs Hoàng Lâm, đại diện hợp pháp bảo vệ quyền lợi thương hiệu hàng hóa nói trên. Qua đối chứng kỹ thuật, mã hàng hóa, ông Cường xác nhận toàn bộ số hàng nhãn hiệu OLEXRS do Tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện là hàng giả, không phải hàng do chính hãng sản xuất, phân phối trên thị trường Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành kiểm đếm và trưng cầu giám định Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội. Kết quả, xác định toàn bộ 5.270 sản phẩm dầu gội, dầu xả, mặt nạ, dầu dưỡng nhãn hiệu OLEXRS nêu trên là hàng giả.

Công an xác định trị giá 5.270 sản phẩm dầu gội, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng nhãn hiệu OLEXRS bị làm giả tương đương giá trị hàng thật là: 576.890.000 đồng.

Đối với số hàng hóa còn lại gồm 998 thùng dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc, ủ tóc nhãn hiệu TIGI, VOUDIOTY, BATIUS hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, liên hệ với các chủ sở hữu nhãn hiệu để thu thập mẫu, giá bán sản phẩm làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, hàng giả nói trên do các đối tượng đặt mua từ Trung Quốc, thuê vận chuyển lậu vào Việt Nam. Sau đó, hàng hóa được chia nhỏ cất giấu ở nhiều địa điểm, xa khu dân cư để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên đăng quảng cáo, chào bán hàng giả qua mạng xã hội trên các hội nhóm facebook, zalo cá nhân. Khi liên hệ và thỏa thuận đầu mối tiêu thụ, các đối tượng vận chuyển đi giao dịch.