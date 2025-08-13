Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Ph.L.Kh." phát trực tiếp một video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự một trưởng bản. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Đối tượng L.V.Ph. tại cơ quan công an.

Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.V.Ph. Người này thừa nhận đã tự lập, quản lý và sử dụng tài khoản trên, đồng thời chính mình đăng tải video với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, L.V.Ph. nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tương Dương khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả hoặc những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.