Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản

Thứ tư, 09:07 13/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Ph.L.Kh." phát trực tiếp một video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự một trưởng bản. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản - Ảnh 1.

Đối tượng L.V.Ph. tại cơ quan công an.

Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.V.Ph. Người này thừa nhận đã tự lập, quản lý và sử dụng tài khoản trên, đồng thời chính mình đăng tải video với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận.

Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, L.V.Ph. nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Công an xã Tương Dương khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả hoặc những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.

Nói đùa ‘có bom’, nam hành khách bị xử phạtNói đùa ‘có bom’, nam hành khách bị xử phạt

Nói đùa "có bom" trong hành lý xách tay ngay khi vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài, một nam hành khách đã bị tạm giữ, sau đó bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Hoang báo bị cướp để được 'chồng quan tâm', người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Nam Định: Xử phạt vi phạm hành chính, buộc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên hoàn trả số tiền gần 11 tỷ đồng

Xử phạt chủ fanpage 'Cô giáo Hương' đăng clip đánh bạc để câu view

Xử phạt chủ fanpage 'Cô giáo Hương' đăng clip đánh bạc để câu view

Vụ xe cứu thương chở nghệ sĩ đi sự kiện: Thu hồi giấy phép đèn ưu tiên, tài xế bị xử phạt

Vụ xe cứu thương chở nghệ sĩ đi sự kiện: Thu hồi giấy phép đèn ưu tiên, tài xế bị xử phạt

Xử phạt thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Xử phạt thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Cùng chuyên mục

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 14 giờ trước

Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.

Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Các đối tượng trong đường dây mang thai hộ do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo sang Trung Quốc cấy phôi, dưỡng thai ở Camphuchia rồi đưa về Việt Nam.

Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc Ninh

Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc Ninh

Pháp luật - 2 ngày trước

Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Pháp luật - 2 ngày trước

Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữ

Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữ

Pháp luật - 2 ngày trước

Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

Xem nhiều

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà Nội

Pháp luật

GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'

Pháp luật
Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?

Pháp luật
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập viện

Pháp luật
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top