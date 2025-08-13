Xử phạt 7,5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật xúc phạm trưởng bản
GĐXH - Ngày 12/8, Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V.Ph. (37 tuổi, trú xã Tương Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.
Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook "Ph.L.Kh." phát trực tiếp một video có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự một trưởng bản. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.
Công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ chủ tài khoản là L.V.Ph. Người này thừa nhận đã tự lập, quản lý và sử dụng tài khoản trên, đồng thời chính mình đăng tải video với nội dung sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận.
Sau khi được công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, L.V.Ph. nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.
Công an xã Tương Dương khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả hoặc những nội dung chưa được kiểm chứng để tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng.
Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấpPháp luật - 11 giờ trước
Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.
Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắngPháp luật - 14 giờ trước
Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.
Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktokPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.
Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồngPháp luật - 19 giờ trước
Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.
Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USDPháp luật - 1 ngày trước
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.
Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc giaPháp luật - 2 ngày trước
Các đối tượng trong đường dây mang thai hộ do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo sang Trung Quốc cấy phôi, dưỡng thai ở Camphuchia rồi đưa về Việt Nam.
Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc NinhPháp luật - 2 ngày trước
Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà NộiPháp luật - 2 ngày trước
Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữPháp luật - 2 ngày trước
Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà NộiPháp luật
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.