Phân cảnh 'bắt ma' được dự đoán sẽ gây sốt trong phim kinh dị sắp ra rạp dịp 30/4

Mới đây, đoàn làm phim "Heo năm móng" vừa hé lộ phân cảnh "bắt ma" của chủ kênh "Người chết kể chuyện", đồng thời, mang theo những lời cảnh báo về tai ương khi sự xuất hiện của Khải có thể dẫn đến những mối họa khôn lường liên quan đến chính nội dung mà anh khai thác - truyền thuyết về Cô Năm Hợi.

"Việc tham gia vào "Heo năm móng" lần này mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm mới mẻ. Đầu tiên là xúc động, đây là vai chính điện ảnh đầu tay của Võ Tấn Phát. Tiếp theo là hào hứng vì lần đầu được tham gia một bộ phim kinh dị, vừa phải hành động, vừa phải nuôi dưỡng cảm xúc liên tục để dẫn khán giả vào nhân vật. Nhưng với tôi, điều thú vị nhất chính là bộ phim này mang lại nhiều cảm giác rất thật, thật từ câu chuyện, thật từ hình tượng heo 5 móng vì đây là hình tượng có thật ngoài đời. Chính vì vậy, có những phân cảnh khiến mình sợ hãi và căng thẳng thật", Võ Tấn Phát nói.

Một phân cảnh kinh dị trong phim "Heo năm móng".

Và một trong những phân cảnh được Võ Tấn Phát nhắc đến chính là phân đoạn Khải - một Youtuber sở hữu kênh "Người chết kể chuyện" chuyên khai thác các chủ đề tâm lý, săn ma bắt quỷ, đang đăng tải đoạn video mình vừa quay được tại Miếu Ông Tà ghi lại các cảnh tượng quỷ dị bất ngờ xuất hiện trong phần Múa Mâm Vàng - Mâm Bạc.

Theo đó, sau khi "đào" được nội dung khiến nhóm của Khải (Võ Tấn Phát), Ti (Phương Duyên) và Toàn (Uy Trần) tin sẽ giúp mình thu hút được lượng xem lớn cũng như khiến họ gửi tiền ủng hộ, Khải đã nhanh chóng xử lý và đăng tải đoạn video ngay trong đêm. Chính vào lúc đó, Khải bị rơi vào vòng lặp của những cơn ác mộng khiến anh sợ hãi. Đặc biệt, các tiếng động lạ bắt đầu xuất hiện, chiếc bóng bí ẩn gây tò mò như thể chính nội dung mà anh quay được ở Miếu Ông Tà đã vô tình đánh thức tai ương.

Chia sẻ thêm về Võ Tấn Phát, đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết: "Tôi nghĩ Khải là một vai diễn giúp khán giả nhìn thấy một Võ Tấn Phát rất khác. Không diễn hề, ngược lại, Khải cho thấy sự nghiêm túc, có sức nặng tâm lý, có hành động quyết liệt và có những sự giằng co khi phải đối mặt với tham, sân, si, hận của chính mình. Ban đầu, khi xem các clip của Phát với hình tượng tổng tài, hơn nữa, Phát cũng chưa từng đóng phim kinh dị, thành thật thì tôi không nghĩ Phát có thể chuyển tải hết những điều đó thông qua Khải, nhưng khi Phát đến phim trường, Phát đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn ban đầu đó của tôi".

Không còn hình ảnh diễn hài, trong mùa Lễ này, Võ Tấn Phát sẽ mang khía cạnh đa dạng và hình tượng nghiêm túc hơn khi sự xuất hiện với cùng lúc hai phim ra rạp. Trong đó, "Heo năm móng" đánh dấu vai chính đầu tay trong phim kinh dị đầu tiên của hành trình làm nghề của nam diễn viên được trông chờ sẽ để lại nhiều dấu ấn khi Võ Tấn Phát lần đầu khai thác một vai diễn có lớp lang về mặt cảm xúc, tâm lý nhân vật lẫn diễn xuất.

Võ Tấn Phát với biểu cảm sợ hãi trong phim.

"Heo năm móng" theo chân của Youtuber Khải (Võ Tấn Phát) cùng các cộng sự của mình lên đường đến Miếu Ông Tà sau khi nghe về câu chuyện huyền bí liên quan đến Cô Năm Hợi - một con heo có 5 móng. Theo truyền thuyết, một con heo có 5 móng chính là những linh hồn kẹt lại và mang theo oán khí. Là một Youtuber nhiều kinh nghiệm, có tham vọng nổi tiếng, Khải nhận ra đây chính là nội dung hấp dẫn giúp anh có thêm lượng người xem và dễ dàng kêu gọi tiền ủng hộ. Thế nhưng, Khải không ngờ chuyến đi đến Miếu Ông Tà không chỉ đẩy anh vào màn đụng độ căng thẳng với Chí (Trần Ngọc Vàng) mà còn khiến truyền thuyết huyền bí bậc nhất về linh dị heo 5 móng sống dậy.

Một phân cảnh kinh dị của phim "Heo năm móng" sắp được ra mắt vào ngày 24/4/2026.



