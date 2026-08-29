Tập cuối 'Lửa trắng': Cương nói yêu Mai dù rằng đã biết cô là cảnh sát chìm

Tập cuối phim "Lửa trắng" đã phát sóng, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả về cái kết của phim. Trong tập phim, Tân nhanh chóng hiểu ra rằng việc mình được cử cắm chốt ở một nơi hoang vắng mà không nắm bắt được bất kỳ kế hoạch nào của chuyên án, điều đó có nghĩa là mình đã bị cho ra rìa. Những việc Tân làm đã bị bại lộ và không còn nhận được sự tin tưởng nữa.



Sau khi hạ gục Tài, Tân bỏ trốn. Tân đã đến đúng nơi mà Lan đã nói cô ta sẽ để lại phần Tân đáng được hưởng. Nhìn túi tiền trước mặt, Tân hiểu mình đã đến đường cùng và việc bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tân nhận số tiền lớn mà Lan đã để lại. Ảnh VTV

Tân nén nước mắt gọi điện về cho vợ và các con. Tân căn dặn vợ con những điều nhỏ nhất. Tân nói sắp phải đi công tác một thời gian rất lâu. Rồi Tân nghẹn ngào cúp máy. Tân biết mình chẳng còn bất cứ cơ hội nào để quay đầu, Tân đã lún quá sâu và làm quá nhiều điều tệ hại không thể tha thứ.

Đúng lúc đó, giọng nói của thượng tá Trần Nam Châu vang lên phía sau Tân. Trần Nam Châu nói về sự thất vọng của mình với Tân, rằng anh ta đã phản bội đồng đội của mình như thế nào và số tiền Tân được nhận kia được đổi bằng máu và sự hy sinh của đồng đội.

Tân nói mình hiểu hết những điều Trần Nam Châu nói và Tân quyết định rút súng định tự sát - thay cho tất cả tội lỗi mình đã làm. Nhưng thượng tá Trần Nam Châu, với lý lẽ của mình, đã thuyết phục được Tân buông súng, kêu gọi Tân hối cải để làm lại từ đầu.

Tân định tự sát nhưng đã dừng lại sau lời thuyết phục của thượng tá Trần Nam Châu. Ảnh VTV

Trong khi đó, với sự nỗ lực và lăn xả, chuyên án "Lửa trắng" đã chặn đứng được những hoạt động liều lĩnh của các băng đảng ma tuý tại Sơn Hải. Những thành viên của chuyên án đã được tuyên dương vì những chiến công họ mang về.



Kết thúc chuyên án, thượng tá Đỗ Việt đã có cuộc nói chuyện riêng với Cương và tại đây, Đỗ Việt cảm ơn về sự hỗ trợ của Cương với chuyên án. Nhờ sự hối cải và quay đầu của Cương, chuyên án đã kết thúc thành công.

Cương sau đó đã được giao nhiệm vụ mới - tiếp tục hỗ trợ công an phá án. Trước khi rời đi, Đỗ Việt nói với Cương rằng có người muốn gặp và người đó không ai khác chính là chiến sĩ công an Hương Ngọc - người đã mạo danh Mai, con gái Lão Công, để xâm nhập vào băng Hoà Công.

Cương đã biết thân phận thật sự của Mai. Nhưng Cương vẫn bày tỏ tình cảm của mình với Mai và đáp lại, chiến sĩ công an Hương Ngọc nói lời chân thành: "Mai mà anh thích không còn nữa nhưng em sẽ thay cô ấy ghi nhận tình cảm của anh. Anh là một người đặc biệt và Mai của anh ngày đó sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy".

Cương nói lời yêu với Mai và tiếp tục hỗ trợ điều tra. Ảnh VTV

Cương đã tháo chiếc dây chuyền trên cổ hắn và đặt vào tay Mai - như một món quà chia tay trước khi lao vào một nhiệm vụ mới: "Nếu em gặp Mai, nhắn giúp anh, cô ấy rất tệ nhưng anh thích. Gửi đến Mai giúp anh và nói rằng anh luôn bên cô ấy. Anh yêu em!".

Nói xong Cương quay đầu bước đi, nhưng Hương Ngọc đã gọi lại với một lời nhắc: "Anh Cương, phải quay trở lại đấy nhé!".

Lời nhắc ấy của Hương Ngọc khiến Cương cảm thấy ấm lòng và mỉm cười. Giờ đây, chỉ với lời nhắn gửi ấy, hắn đã sẵn sàng dấn thân vào nhiệm vụ mới hắn nhận từ Đỗ Việt. Và nhiệm vụ ấy chính là hợp tác với chùm băng đảng Santana.

Cương bắt đầu nhiệm vụ nhằm bóc gỡ tận gốc băng trùm Santana. Ảnh VTV