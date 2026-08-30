Vừa mới kết thúc, phim 'Lửa trắng' đã lập kỷ lục

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chặng kết và tập cuối cùng phim "Lửa trắng" đã thu hút lượng khán giả theo dõi lớn, dẫn đầu bảng xếp hạng rating trong tuần.

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN cho thấy, các bộ phim dài tập tiếp tục duy trì được sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả trong các ngày từ 24 - 28/8/2026. Cụ thể, bộ phim" Lửa trắng" tiếp tục xác lập vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng (BXH) rating tuần với những chỉ số ấn tượng.

Phim "Lửa trắng" phát sóng trên kênh VTV3 xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu với chỉ số rating ấn tượng đạt 7,91%, tương đương gần 5,8 triệu người xem mỗi phút. Sự theo dõi sát sao của khán giả dành cho tập cuối được thể hiện rõ qua thời lượng xem trung bình lên tới 39,3 phút/người/lượt phát và tỷ lệ thời gian xem đạt mức kỷ lục 84%.

"Lửa trắng" dẫn đầu rating trong tuần phát sóng tập cuối - Ảnh 1.

Bộ phim "Lửa trắng" khép lại đầy ấn tượng với khán giả. Ảnh VTV

Ở vị trí thứ hai là một đại diện khác của VTV3 - phim "Mùa hè năm ấy" với chỉ số rating đạt 5,72% (gần 4,2 triệu người xem/phút). Dù xếp sau về rating người xem mỗi phút, "Mùa hè năm ấy" lại là bộ phim có độ phủ sóng rộng nhất tuần qua khi dẫn đầu về tỷ lệ tiếp cận khán giả (Reach) đạt 10,07%, tương đương hơn 7,37 triệu người xem.

"Lửa trắng" dẫn đầu rating trong tuần phát sóng tập cuối - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng phim VTV trong tuần. Ảnh VTV

Vị trí thứ ba thuộc về phim "Phù sa" phát sóng trên VTV1 đạt chỉ số rating 2,21% (hơn 1,61 triệu người xem/phút) cùng tổng lượng tiếp cận đạt trên 2,69 triệu lượt. Trong khi đó, mảng phim truyện nước ngoài ghi nhận sự góp mặt của "Bí mật của người chồng" trên VTV3 đứng ở vị trí thứ tư với rating 1,83% (hơn 1,33 triệu người xem/phút) và "Đường đến mặt trời" trên VTV2 xếp thứ năm với 1,09% (hơn 801 nghìn người xem/phút).

Vừa mới kết thúc, phim 'Lửa trắng' đã lập kỷ lục - Ảnh 3.Tập cuối 'Lửa trắng': Cương nói yêu Mai dù rằng đã biết cô là cảnh sát chìm

GĐXH - Chuyên án "Lửa trắng" cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về chính nghĩa, Cương đã biết sự thật Mai là ai nhưng vẫn dành cho cô lời thổ lộ chân thành.

Vừa mới kết thúc, phim 'Lửa trắng' đã lập kỷ lục - Ảnh 4.Ảnh cưới NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cách đây 30 năm gây sốt

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn chia sẻ ảnh cưới cách đây 30 năm thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ

Jennifer Phạm đi 'phượt' ở Ấn Độ

Giải trí -

GĐXH - "Tôi chọn đi mô tô từ Leh đến Nubra, qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, nơi thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé", Jennifer Phạm chia sẻ.

Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Giải trí -

GĐXH - Ở tuổi 25, Doãn Hải My vẫn giữ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch sau khi làm mẹ. Phía sau hình ảnh nữ tính ấy là hơn 2 năm cô kiên trì đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong hành trình điều trị chấn thương, từ những ngày lo lắng nơi đất khách đến khoảnh khắc chứng kiến chồng trở lại sân cỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.