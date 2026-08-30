Vừa mới kết thúc, phim 'Lửa trắng' đã lập kỷ lục

Theo Thời báo VTV, báo cáo từ VTV Ratings - Hệ thống chỉ số đo lường khán giả các kênh VTV của Đài THVN cho thấy, các bộ phim dài tập tiếp tục duy trì được sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả trong các ngày từ 24 - 28/8/2026. Cụ thể, bộ phim" Lửa trắng" tiếp tục xác lập vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng (BXH) rating tuần với những chỉ số ấn tượng.

Phim "Lửa trắng" phát sóng trên kênh VTV3 xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu với chỉ số rating ấn tượng đạt 7,91%, tương đương gần 5,8 triệu người xem mỗi phút. Sự theo dõi sát sao của khán giả dành cho tập cuối được thể hiện rõ qua thời lượng xem trung bình lên tới 39,3 phút/người/lượt phát và tỷ lệ thời gian xem đạt mức kỷ lục 84%.

Bộ phim "Lửa trắng" khép lại đầy ấn tượng với khán giả. Ảnh VTV

Ở vị trí thứ hai là một đại diện khác của VTV3 - phim "Mùa hè năm ấy" với chỉ số rating đạt 5,72% (gần 4,2 triệu người xem/phút). Dù xếp sau về rating người xem mỗi phút, "Mùa hè năm ấy" lại là bộ phim có độ phủ sóng rộng nhất tuần qua khi dẫn đầu về tỷ lệ tiếp cận khán giả (Reach) đạt 10,07%, tương đương hơn 7,37 triệu người xem.

Bảng xếp hạng phim VTV trong tuần. Ảnh VTV

Vị trí thứ ba thuộc về phim "Phù sa" phát sóng trên VTV1 đạt chỉ số rating 2,21% (hơn 1,61 triệu người xem/phút) cùng tổng lượng tiếp cận đạt trên 2,69 triệu lượt. Trong khi đó, mảng phim truyện nước ngoài ghi nhận sự góp mặt của "Bí mật của người chồng" trên VTV3 đứng ở vị trí thứ tư với rating 1,83% (hơn 1,33 triệu người xem/phút) và "Đường đến mặt trời" trên VTV2 xếp thứ năm với 1,09% (hơn 801 nghìn người xem/phút).



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