Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường
GĐXH - Đại diện UBND phường Long Nguyên cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo công an cùng Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường.
Báo SGGPO đưa tin, mới đây, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn học trong sự hò reo của nhiều học sinh xung quanh.
Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM). Nạn nhân bị nhóm bạn hơn 10 người đánh đập là nữ sinh học lớp 8 của trường.
Đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. (Nguồn: SGGPO)
Theo clip chia sẻ, đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. Nhóm nữ sinh lao vào túm tóc, tấn công bạn trong sự hò reo, la hét, cười cợt của các bạn xung quanh.
Nhóm này tát và đạp vào mặt, đạp vào bụng nữ sinh, sau đó quật ngã nữ sinh xuống đất rồi kéo đến gần một phòng vệ sinh.
Trong tiếng cổ vũ của hàng chục học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh pha lẫn cả những tiếng chửi tục cùng lời lẽ thô thiển. Sự việc chỉ dừng lại khi một giáo viên xuất hiện, quát lớn yêu cầu nhóm học sinh dừng tay.
Sau khi đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người xem phẫn nộ về hành vi của nhóm học sinh đánh hội đồng bạn học và thái độ dửng dưng của những học sinh đứng xung quanh.
Theo TPO, khi phát hiện nữ sinh bị đánh, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để khám, điều trị. Bước đầu, bác sĩ xác định nữ sinh bị đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn, tâm lý hoảng sợ.
Do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ nên gia đình xin cho nữ sinh về nhà điều trị ngoại trú để không ảnh hưởng đến việc học. Gia đình đang chăm sóc cho bé, hạn chế đi lại và cử động mạnh.
Phụ huynh của nữ sinh bị đánh mong muốn cơ quan công an làm rõ sự việc; đồng thời, mong muốn nhà trường cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho nữ sinh khi đi học trở lại, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé.
Liên quan đến vụ việc trên, theo VTC New, đại diện UBND phường Long Nguyên xác nhận đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo công an cùng ban giám hiệu nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định.
Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để xác định danh tính nhóm học sinh tham gia, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nữ sinh bị đánh và xem xét trách nhiệm của nhà trường trong công tác quản lý, giám sát học sinh.
