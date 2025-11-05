Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường

Thứ tư, 16:11 05/11/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đại diện UBND phường Long Nguyên cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo công an cùng Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường.

Báo SGGPO đưa tin, mới đây, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn học trong sự hò reo của nhiều học sinh xung quanh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM). Nạn nhân bị nhóm bạn hơn 10 người đánh đập là nữ sinh học lớp 8 của trường.

Đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. (Nguồn: SGGPO)

Theo clip chia sẻ, đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây xung quanh ở một phòng vệ sinh. Nhóm nữ sinh lao vào túm tóc, tấn công bạn trong sự hò reo, la hét, cười cợt của các bạn xung quanh.

Nhóm này tát và đạp vào mặt, đạp vào bụng nữ sinh, sau đó quật ngã nữ sinh xuống đất rồi kéo đến gần một phòng vệ sinh.

Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh dã man (ảnh cắt từ clip).

Trong tiếng cổ vũ của hàng chục học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh pha lẫn cả những tiếng chửi tục cùng lời lẽ thô thiển. Sự việc chỉ dừng lại khi một giáo viên xuất hiện, quát lớn yêu cầu nhóm học sinh dừng tay.

Sau khi đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người xem phẫn nộ về hành vi của nhóm học sinh đánh hội đồng bạn học và thái độ dửng dưng của những học sinh đứng xung quanh.

Theo TPO, khi phát hiện nữ sinh bị đánh, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để khám, điều trị. Bước đầu, bác sĩ xác định nữ sinh bị đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn, tâm lý hoảng sợ.

Do đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ nên gia đình xin cho nữ sinh về nhà điều trị ngoại trú để không ảnh hưởng đến việc học. Gia đình đang chăm sóc cho bé, hạn chế đi lại và cử động mạnh.

Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường - Ảnh 2.

Vật ngã, túm tóc và kéo bạn đến cửa một phòng vệ sinh (ảnh cắt từ clip).

Phụ huynh của nữ sinh bị đánh mong muốn cơ quan công an làm rõ sự việc; đồng thời, mong muốn nhà trường cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho nữ sinh khi đi học trở lại, không làm ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Liên quan đến vụ việc trên, theo VTC New, đại diện UBND phường Long Nguyên xác nhận đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo công an cùng ban giám hiệu nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để xác định danh tính nhóm học sinh tham gia, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nữ sinh bị đánh và xem xét trách nhiệm của nhà trường trong công tác quản lý, giám sát học sinh.

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổTruy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.

Làm rõ clip nam sinh ở Bình Định bị đánh hội đồng dã man dù quỳ gối van xinLàm rõ clip nam sinh ở Bình Định bị đánh hội đồng dã man dù quỳ gối van xin

Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định vào cuộc xác minh clip một nam sinh bị 3 người dùng tay, chân, gậy đánh dã man dù đã quỳ gối van xin.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng đến gãy đốt sống cổ, tổn thương sức khỏe 23%

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng đến gãy đốt sống cổ, tổn thương sức khỏe 23%

Can đánh nhau, nữ sinh lớp 11 bị 'đánh hội đồng' gãy đốt sống cổ

Can đánh nhau, nữ sinh lớp 11 bị 'đánh hội đồng' gãy đốt sống cổ

Lộ diện nhóm ‘chị đại’ học đường vụ nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng

Lộ diện nhóm ‘chị đại’ học đường vụ nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng

Nam sinh lớp 11 ở Bình Phước bị đánh hội đồng nhập viện

Nam sinh lớp 11 ở Bình Phước bị đánh hội đồng nhập viện

Đắk Lắk: Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng

Đắk Lắk: Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng

Cùng chuyên mục

25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026

25 đại học của Việt Nam ghi danh trong bảng xếp hạng châu Á 2026

Giáo dục - 11 giờ trước

Việt Nam có 25 trường đại học được ghi danh tại bảng xếp hạng đại học hàng đầu châu Á năm 2026, dẫn đầu là Đại học Quốc gia Hà Nội với vị trí 158.

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Vận dụng mô hình “nón trải nghiệm” của Edgar Dale vào giảng dạy

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - “Nón trải nghiệm” là các hoạt động học tập. Các hoạt động này được sắp xếp từ trên đỉnh xuống dựa vào mức độ trải nghiệm. Vận dụng mô hình “Nón trải nghiệm” trong giảng dạy mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần chuyển đổi phương pháp dạy học từ truyền thụ thụ động sang học tập chủ động, trải nghiệm và sáng tạo.

Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025

Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.

Bảng lương mới nhất của giáo viên có thể áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất của giáo viên có thể áp dụng từ 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.

900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, lương nhà giáo của Bộ GD&ĐT, tất cả nhà giáo đều được hưởng “hệ số lương đặc thù”.

Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH – Sạt lở tại Trường THCS Dân tộc Bán trú Mường Lý (Thanh Hóa) đã phá hủy công trình và nhà công vụ. Hơn 20 giáo viên phải sống tạm trong các phòng học cũ hoặc đi thuê nhà trọ bên ngoài.

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Giáo dục - 2 ngày trước

Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 Trần Thế Trung mong thoát khỏi "hào quang" quá khứ, theo đuổi giá trị phù hợp thay vì chạy theo số đông.

Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams

Cuộc sống hiện tại của Quán quân Olympia đầu tiên trường Ams

Giáo dục - 4 ngày trước

Một trong những nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về quê hương, kiên định với hành trình gieo tri thức.

Xem nhiều

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Giáo dục

GĐXH - Gần 2 tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân (Nghệ An) phải chen chúc trong những phòng học tạm do một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Trong khi đó, dự án tiền tỷ xây trường kiên cố để thay thế vẫn dang dở, đang nằm phơi mưa nắng.

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Hành trình thoát ánh hào quang của Quán quân Olympia duy nhất không du học

Giáo dục
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội

Giáo dục
Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Không còn nhà công vụ, khó khăn bủa vây giáo viên vùng biên Mường Lý

Giáo dục
Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Từ 2026, lương giáo viên tăng thêm 2 - 7 triệu đồng/tháng?

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top