Xử phạt 120 triệu đồng doanh nghiệp để nước than chảy ra môi trường gây ô nhiễm

Trao đổi với Gia đình & Xã hội, ông Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh (trụ sở chính tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) do ông Trần Hữu Tình (Giám đốc) là người đại diện pháp luật, số tiền 120 triệu đồng.

Nước thải từ nơi chứa than đổ thẳng ra môi trường.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh hoạt động nhập than đá từ Úc, trung chuyển qua Bến cảng số 3, Cảng Cửa Việt (Quảng Trị) và xuất qua Lào từ tháng 9/2023.

Trong quá trình nhập và xuất than, nước mưa chảy tràn qua khu vực tồn chứa than trên bến cảng của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh đổ ra cống thoát nước phía Tây của Cảng (khu vực cửa sông Thạch Hãn).

Ngày 12/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, khảo sát và tổ chức đo đạc, lấy mẫu tại vị trí cổng thoát phía Tây của cảng. Kết quả phân tích mẫu nước cho thấy thông số TSS = 383 mg/L, COD = 317 mg/L vượt quy chuẩn lần lượt là 3,48 và 1,92 lần, lưu lượng xả thải 38,4m3/ngày.

Với hành vi vi phạm, Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh bị xử phạt 120 triệu đồng.

Với chỉ số này, Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh này bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng. Đồng thời, phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền đối với thông số COD vượt quy chuẩn từ 1,5 đến dưới 3 lần, tương đương với số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, người dân sinh sống tại thị trấn Cửa Việt phản ánh tình trạng ô nhiễm xảy do Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh cho tập kết than và nước từ than chảy ra môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống. Đồng thời, dòng nước này cũng chảy ra khu vực cửa biển Cửa Việt gây ô nhiễm môi trường.

Theo tìm hiểu, cầu cảng Hợp Thịnh là một trong số ba cầu cảng thuộc bến cảng Cửa Việt. Đường vào bến cảng Cửa Việt và cầu cảng Hợp Thịnh cũng chính là tuyến đường dân sinh của gần 70 hộ dân ở KP6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

