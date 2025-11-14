Hai doanh nghiệp nào ở Thái Nguyên vừa bị xử phạt về môi trường?
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và xử lý 02 vụ vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra phát hiện doanh nghiệp tư nhân Trường Thành (địa chỉ tổ 13, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường tại tổ dân phố 3 Tân Thành, phường Tích Lương.
Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Trường Thành về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với số tiền 325 triệu đồng thu nộp ngân sách Nhà nước.
Còn tại địa chỉ tổ Phú Xá 1, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ tháng 10/2024 đến nay, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trường Huy đã lưu giữ tạm thời chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định.
Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về pháp luật bảo vệ môi trường, với số tiền xử phạt 70 triệu đồng.
Đồng thời, yêu cầu công ty khắc phục hậu quả vi phạm, thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất theo quy định.
Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian tơi, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn tỉnh này.
