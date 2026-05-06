Phát hiện cụ ông kiệt sức trong rừng tràm với dây chuyền vàng trên người
Cụ ông rời nhà 3 ngày, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, không có giấy tờ tuỳ thân nhưng trên người mang dây chuyền vàng.
Ngày 6-5, Công an xã Hưng Lộc (TP Huế) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân kịp thời cứu giúp một cụ ông đi lạc, kiệt sức trong rừng keo trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 5-5, người dân thôn Hòa Lộc (Hưng Lộc) phát hiện một cụ ông lớn tuổi đi lang thang, có biểu hiện mệt lả tại khu vực rừng keo ven Tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ đi đứng không vững, gần như kiệt sức vì đói nên người dân nhanh chóng trình báo công an.
Nhận tin, Công an xã Hưng Lộc cử lực lượng đến hiện trường. Do khu vực rừng vắng, trời tối, không có nhà dân, nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Khi tìm thấy, cụ ông đã nằm lả giữa rừng. Lực lượng chức năng lập tức đưa cụ về nhà dân gần đó, cho ăn uống để hồi sức.
Qua xác minh, cụ ông tên Nguyễn Quang (trú xã Vinh Lộc), đã rời khỏi nhà khoảng 3 ngày. Đáng chú ý, dù không mang theo giấy tờ tùy thân và tinh thần không ổn định nhưng trên người cụ vẫn đeo một dây chuyền vàng, chiếc đồng hồ cùng tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng.
Ngay trong tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc liên hệ Công an xã Vinh Lộc để thông báo, đồng thời phối hợp gia đình đưa cụ về chăm sóc. Người thân cho biết ông Quang thường xuyên bỏ nhà đi lang thang nên gia đình đã nhiều lần đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.
Trước đó, ngày 27-4, người dân thôn Hòa Lộc cũng phát hiện một cụ ông khác nằm lả bên đường dẫn vào khu vực hồ thủy điện Tả Trạch trong tình trạng kiệt sức. Người trực tiếp tham gia cứu hộ trong cả hai vụ việc là ông Hồ Đắc Lực, cán bộ tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã. Ở vụ trước, lực lượng chức năng phát hiện cụ ông mang theo tiền, giấy tờ và cả một thỏi vàng SJC 1 lượng.
Cao Bằng: Phát hiện con bầm tím khắp người, mẹ sốc khi biết nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánhĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Những cuộc gọi chỉ thấy con né tránh, không dám lộ mặt đã khiến người mẹ ở xã Yên Thổ, Cao Bằng nghi ngờ, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cơ thể con gái bầm tím khắp người, sự thật đau lòng mới được phơi bày.
Người dân hưởng hàng loạt tiện ích khi ra đường chỉ với một đồ vật thiết yếu không thể thiếu trong đời sốngĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, khi ra đường bạn có thể giải quyết hầu hết nhu cầu từ hành chính, di chuyển đến mua sắm.
Hà Nội: Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng trên phố Hàng VôiĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào đêm muộn ngày 5/5 tại cửa hàng kinh doanh cháo trên phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đám cháy tỏa nhiều khói đặc và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 4 người dân đang mắc kẹt trong ngôi nhà tiếp giáp phía sau.
Những con giáp đổi đời nhờ con đường học vấn: Càng học cao, tiền càng nhiềuĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp không được định sẵn con đường giàu sang bằng may mắn hay cơ hội bất ngờ. Với họ, học vấn chính là "đòn bẩy" duy nhất để thay đổi vận mệnh.
5 con giáp nữ sinh đúng 'giờ phú quý': Số vượng phu hiếm có, càng về già càng giàuĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ khi sinh vào đúng khung giờ 'vàng', được xem là mang số vượng phu ích tử, nâng đỡ sự nghiệp của bạn đời, viên mãn về sau.
Làm sổ đỏ năm 2026, khoản tiền cao nhất bắt buộc phải nộp là khoản nào?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, sổ đỏ chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong các khoản phí phải nộp làm sổ đỏ, khoản nào có mức phí cao nhất?
Hà Nội: Phố Tân Mỹ 'oằn mình' dưới bụi bặm và dàn xe tải trọng lớnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày đầu tháng 5, tuyến phố Tân Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Hoạt động thi công dự án hồ điều hòa Phú Đô kéo theo hàng loạt xe tải trọng lớn cày nát mặt đường, cuốn theo những làn bụi trắng xóa, bủa vây cuộc sống người dân.
Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng mới, dự báo nền nhiệt nơi nào cao nhất?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hầu khắp cả nước đều có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có nơi đến 34 độ. Dự báo về chiều tối nhiều khu vực tiếp tục có mưa rào và dông kèm thời tiết cực đoan có thể xảy ra.
Hà Nội: Tài xế thoát nạn thần kỳ trong chiếc xe bẹp rúm sau va chạm liên hoàn trên đường Vành đai 3Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 5/5 tại đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Phú Thượng (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến một chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Rất may mắn, tài xế mắc kẹt bên trong đã được giải cứu an toàn.
Dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những bất ngờ đầu tháng 5/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia đã dự báo tử vi con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi với những biến đổi đầy bất ngờ các phương diện đầu tháng 5 dưới đây.
Ngày sinh Âm lịch của người luôn tràn đầy năng lượngĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được cho là mang lại nguồn năng lượng dồi dào, giúp con người không dễ chùn bước trước khó khăn.