Cao Bằng: Phát hiện con bầm tím khắp người, mẹ sốc khi biết nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh
GĐXH - Những cuộc gọi chỉ thấy con né tránh, không dám lộ mặt đã khiến người mẹ ở xã Yên Thổ, Cao Bằng nghi ngờ, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cơ thể con gái bầm tím khắp người, sự thật đau lòng mới được phơi bày.
Ngày 6/5, nguồn tin của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, một học sinh lớp 4 tại điểm trường Nà Sài - Nà Pậy (xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) nghi bị nhiều bạn học cùng trường hành hung, khiến cơ thể bầm tím, phải nhập viện và hiện có biểu hiện trầm cảm.
Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là cháu Hoa Thị H.Đ (SN 2016), đang theo học lớp 4 tại điểm trường Nà Sài - Nà Pậy. Trao đổi với phóng viên, chị Lý Thị V (trú thôn Đức Long, xã Yên Thổ, mẹ cháu bé) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc chị không có mặt ở nhà do đang điều trị tại bệnh viện.
“Trong thời gian tôi nằm viện, mỗi lần gọi điện về cháu đều che mặt, không cho nhìn. Cháu nói chuyện bình thường nhưng nhất quyết không cho mẹ thấy mặt. Đến ngày 14/4, khi tôi về nhà, thấy quần áo con bẩn nên bảo đi tắm. Lúc thay đồ, tôi hoảng hốt khi phát hiện toàn thân cháu bầm tím” - chị V kể.
Theo lời người mẹ, ban đầu cháu bé không nói rõ nguyên nhân mà cho rằng bị ngã khi đi chăn trâu. Tuy nhiên, sau khi gặng hỏi nhiều lần, cháu mới tiết lộ bị các bạn đánh và đe dọa “nếu nói sẽ bị đánh”.
Gia đình sau đó đã đưa cháu đi khám. Tại cơ sở y tế, sau khi được bác sĩ hỏi, cháu mới kể lại sự việc bị bạn học hành hung. Ban đầu cháu chỉ nhớ khoảng 2–3 bạn tham gia, nhưng sau quá trình xác minh tại trường vào các ngày 15–16/4, được biết có tới 14 học sinh liên quan.
Theo chị V, vụ việc xảy ra liên tiếp trong hai ngày 6 và 7/4. Cụ thể, ngày 6/4 cháu bị đánh một lần. Sang ngày 7/4, cháu tiếp tục bị đánh nhiều lần, trong đó có lần bị nhóm bạn đóng cửa lớp để hành hung vào giờ nghỉ trưa.
“Con kể các bạn dùng kéo, thước đánh, thậm chí còn cắt tóc của cháu” - người mẹ xót xa.
Đáng chú ý, theo phản ánh của gia đình, khi trao đổi với nhà trường, giáo viên cho biết không nắm được sự việc. Trong buổi làm việc sau đó, phía nhà trường đề nghị gia đình tự đưa cháu đi khám, chi phí sẽ được hỗ trợ.
“Ban đầu tôi muốn hòa giải vì các cháu còn nhỏ. Nhưng sau đó thấy có dấu hiệu bao che, không hướng dẫn gia đình đi giám định thương tích nên chúng tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an” - chị V cho hay.
Cũng theo mẹ cháu bé, trước đó, cháu đã được khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán có biểu hiện trầm cảm, được kê đơn thuốc theo dõi. Nếu tình trạng không cải thiện sau 10 ngày, cháu sẽ phải tái khám. Ngày 6/5, gia đình tiếp tục đưa cháu đến Bệnh viện tỉnh Cao Bằng để kiểm tra sức khỏe.
Liên quan đến vụ việc, chiều 6/5, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Bận – Chủ tịch UBND xã Yên Thổ cho biết, địa phương đang tiến hành xác minh, xử lý; khi có kết luận sẽ thông tin cụ thể.
Theo tài liệu gia đình cung cấp, ngày 29/4/2026, UBND xã Yên Thổ đã ban hành thông báo thụ lý giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến vụ việc.
Nội dung thông báo nêu rõ, ngày 23/4, UBND xã nhận được đơn của bà Lý Thị T (bác ruột cháu Đ, đại diện gia đình do mẹ cháu hạn chế chữ viết), phản ánh trong khoảng thời gian từ 7–14/4, trong quá trình học bán trú, cháu H.Đ bị nhiều học sinh trong lớp và các lớp khác đe dọa, đánh đập nhiều lần tại trường nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Đến ngày 15/4, gia đình mới phát hiện và trình báo nhà trường. Ngày 16/4, nhà trường tổ chức làm việc với phụ huynh để giải quyết, tuy nhiên nhiều phụ huynh không có mặt.
Theo biên bản làm việc ngày 16/4 của nhà trường, một số học sinh đã thừa nhận hành vi đánh cháu Đ bằng tay, dùng thước và kéo cắt tóc. Vụ việc còn có dấu hiệu liên quan đến việc mượn tiền, nếu không cho sẽ bị đánh.
Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND xã Yên Thổ yêu cầu thanh tra, làm rõ toàn diện vụ việc; xác định trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
Đồng thời, yêu cầu các bên liên quan bồi thường chi phí khám, chữa bệnh, đi lại, chăm sóc, tổn thất tinh thần và các chi phí hợp lý khác; tổ chức xin lỗi công khai đối với gia đình nạn nhân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
