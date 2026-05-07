Phát hiện người đàn ông tử vong sau một đêm rời nhà

Sáng 7/5, UBND xã Triệu Bình (Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong tại khu vực sông Thạch Hãn.

Nhiều người dân có mặt tại theo dõi sự việc. Ảnh: TNQT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 6/5, gia đình anh P.V.V. (trú thôn Dương Đại Thuận) phát hiện bố đẻ là ông P.H. (SN 1968) rời khỏi nhà nhưng không rõ đi đâu nên tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 7h30 ngày 7/5, người dân phát hiện thi thể ông H. tại khu vực bến nước trước nhà, thuộc đoạn sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Dương Đại Thuận.

Qua xác minh ban đầu, ông H. sinh sống tại địa phương, không có mâu thuẫn với ai và không có bệnh lý.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được xác minh, làm rõ.