Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

Theo đó, vào khoảng 00h40 ngày 30/3/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại cụm kho, xưởng cho thuê trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

Khu vực xảy ra cháy có tổng diện tích khoảng 6.000m2, kết cấu khung thép mái tôn. Theo ghi nhận, điểm khởi phát cháy nằm tại khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ và nhựa mica. Đây là những nguyên liệu cực kỳ dễ bắt cháy và khi cháy sinh ra lượng khói khí độc khổng lồ. Gặp thời điểm gió lớn, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ cháy lan toàn bộ cụm kho xưởng.

Ngay lập tức, một lực lượng cứu hộ quy mô lớn đã được điều động đến hiện trường để ngăn chặn "giặc lửa". Công tác chỉ huy được thực hiện trực tiếp bởi lãnh đạo Công an Thành phố và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Lực lượng và phương tiện huy động bao gồm 12 xe chữa cháy, 3 xe tải phương tiện, 4 xe chỉ huy và đặc biệt là 2 robot chữa cháy. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ từ 8 Đội CC&CNCH khu vực phối hợp cùng 2 xe téc nước môi trường, 4 máy xúc và 5 xe chở bê tông tươi để hỗ trợ khống chế đà cháy lan.

Lực lượng công an xã và dân phòng cũng được huy động tối đa để phong tỏa hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác cứu nạn.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực chiến đấu với lửa dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đến khoảng 02h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đổ nát, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 nạn nhân tử vong bên trong đám cháy. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan y tế để xác minh nhân thân.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.