Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều mức nhiệt từ 31 - 34 độ. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tràn về thời tiết thay đổi khiến mưa dông có thể kèm lốc sét, mưa đá.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, từ chiều tối nay thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có sự thay đổi.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại bước vào đợt mưa dông mới, cảnh báo có những nơi mưa rất to, nguy cơ cao kèm cả dông lốc, mưa đá và sét đánh.
Nguyên nhân hình thế gây mưa tiếp tục là đới gió Tây Nam hoạt động mạnh trên độ cao 5000m, cộng với không khí lạnh sẽ đẩy rãnh áp thấp di chuyển xuống dưới mặt đất.
Cao điểm mưa từ đêm nay đến hết thứ Sáu. Trong đó khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sẽ là vùng khả năng xảy ra mưa lớn. Có nơi mưa rất to với lượng vượt 100mm. Mưa còn có khả năng cao đi kèm với dông lốc, sét đánh và mưa đá nguy hiểm.
Trước khi chuyển mưa, miền Bắc và Bắc miền Trung sáng và trưa nay vẫn có nắng và khá nóng. Mức nhiệt cao nhất từ 31-34 độ.
Vùng nhiễu động gió Đông hoạt động yếu đi khiến vùng mưa dông thu hẹp dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực Nam Bộ. Số điểm mưa to sẽ ít hơn nhưng trong cơn dông sẽ vẫn cần đề phòng gió giật và sấm sét đi kèm.
Trước khi mưa dông thời tiết hôm nay ở Nam Bộ khá oi nóng. Nhiệt độ nhiều nơi vẫn ở mức cao phổ biến trong khoảng 32-35 độ.
Tại khu vực Nam miền Trung, thời tiết tiếp tục nắng nhiều và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ. Một số phường như Cẩm Thành, Tuy Hòa chạm mức nắng nóng 35 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 8/5:
- Bắc Bộ: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
- Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 8/5 có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 8/5 đến ngày 16/5:
- Tây Bắc Bộ: Từ đêm 8-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.
- Đông Bắc Bộ: Đêm 8 và ngày 9/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.
- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An thời kỳ đêm 8 và ngày 9/10 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, từ khoảng ngày 13-14/5 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
