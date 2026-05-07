Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng

Thứ năm, 07:02 07/05/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều mức nhiệt từ 31 - 34 độ. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tràn về thời tiết thay đổi khiến mưa dông có thể kèm lốc sét, mưa đá.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ chiều tối nay thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có sự thay đổi.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại bước vào đợt mưa dông mới, cảnh báo có những nơi mưa rất to, nguy cơ cao kèm cả dông lốc, mưa đá và sét đánh.

Nguyên nhân hình thế gây mưa tiếp tục là đới gió Tây Nam hoạt động mạnh trên độ cao 5000m, cộng với không khí lạnh sẽ đẩy rãnh áp thấp di chuyển xuống dưới mặt đất.

Cao điểm mưa từ đêm nay đến hết thứ Sáu. Trong đó khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội sẽ là vùng khả năng xảy ra mưa lớn. Có nơi mưa rất to với lượng vượt 100mm. Mưa còn có khả năng cao đi kèm với dông lốc, sét đánh và mưa đá nguy hiểm.

Trước khi chuyển mưa, miền Bắc và Bắc miền Trung sáng và trưa nay vẫn có nắng và khá nóng. Mức nhiệt cao nhất từ 31-34 độ.

Vùng nhiễu động gió Đông hoạt động yếu đi khiến vùng mưa dông thu hẹp dần, chỉ còn xảy ra ở khu vực Nam Bộ. Số điểm mưa to sẽ ít hơn nhưng trong cơn dông sẽ vẫn cần đề phòng gió giật và sấm sét đi kèm.

Trước khi mưa dông thời tiết hôm nay ở Nam Bộ khá oi nóng. Nhiệt độ nhiều nơi vẫn ở mức cao phổ biến trong khoảng 32-35 độ.

Tại khu vực Nam miền Trung, thời tiết tiếp tục nắng nhiều và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ. Một số phường như Cẩm Thành, Tuy Hòa chạm mức nắng nóng 35 độ.

Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân phải đề phòng - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội nắng mạnh trước khi có sự thay đổi thời tiết vào chiều tối nay. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 8/5:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 8/5 có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 8/5 đến ngày 16/5:

- Tây Bắc Bộ: Từ đêm 8-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Đông Bắc Bộ: Đêm 8 và ngày 9/5 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 12-13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An thời kỳ đêm 8 và ngày 9/10 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, từ khoảng ngày 13-14/5 khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 10-12/5 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc vẫn có mưa to do tác động của không khí lạnh yếu, đến trưa chiều mưa giảm dần. Dự báo từ ngày 5/5, miền Bắc có nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc lại ngán ngẩm điệp khúc thời tiết kéo dài những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, gió Đông Nam hoạt động mạnh về đêm và sáng sớm gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Hà Nội và nhiều nơi khác của Bắc Bộ. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài những ngày tới.

Tin liên quan

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.

Tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào tâm điểm mưa lớn nhất?

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 100mm.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày đầu tháng 5/2026, hàng loạt công trình kiên cố dọc phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp... (TP Hà Nội) đang khẩn trương được phá dỡ, nhường chỗ cho công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với giá trị gần 16.000 tỷ đồng.

Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai, nhiều công trình bộc lộ tình trạng thiếu đồng bộ; biện pháp thi công chưa khoa học, hợp lý, đặc biệt với các dự án hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô...

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.

Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.

Dông lốc trái mùa gây thiệt hại lớn, nhiều nơi không kịp trở tay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ chiều tối 2/5 đến sáng 5/5, mưa đá, dông lốc và sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, làm hơn 3.100 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá.

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ

Thời sự
Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thời sự
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào tâm điểm mưa lớn nhất?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

