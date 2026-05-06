Hà Nội: Cận cảnh đại công trường giải phóng mặt bằng cầu Trần Hưng Đạo gần 16.000 tỷ

Thứ tư, 14:40 06/05/2026 | Thời sự
Trung Sơn
GĐXH - Những ngày đầu tháng 5/2026, hàng loạt công trình kiên cố dọc phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp... (TP Hà Nội) đang khẩn trương được phá dỡ, nhường chỗ cho công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo với giá trị gần 16.000 tỷ đồng.

Ngày 6/5, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội trên công trường dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (TP Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án hiện đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt.

Tại các tuyến phố nằm trong diện thu hồi như Bạch Đằng, Vạn Kiếp... (phường Hồng Hà) nhịp độ phá dỡ diễn ra quyết liệt. Đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn là đòn bẩy chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Hà Nội.

Với tổng diện tích thu hồi trên địa bàn lên tới hơn 44.486 m², liên quan đến 335 trường hợp (9 tổ chức và 326 hộ gia đình), công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được UBND phường Hồng Hà xác định là khâu “then chốt của then chốt”.

Mô hình thi công “3 ca 4 kíp” được nhà thầu áp dụng triệt để nhằm tận dụng tối đa thời gian.

Không khí tại khu vực dự án những ngày này trở nên tất bật, lực lượng chức năng gồm cảnh sát trật tự, dân quân và tổ dân phố luôn có mặt để bảo đảm an toàn, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc.

Những khối nhà kiên cố trong phạm vi dự án đang dần được tháo dỡ.

Thông tin từ UBND phường Hồng Hà cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 8 tổ chức và 324/326 hộ gia đình, cá nhân chấp thuận bàn giao mặt bằng (đạt tỷ lệ 99%). Sau khi người dân đã bàn giao nhà cửa, máy móc cùng công nhân sẽ tiến vào để phá dỡ.

Nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao trước thời hạn, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và chia sẻ vì lợi ích chung của Thủ đô.

Đơn vị thi công phá dỡ đã tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gồm 5 máy cẩu xúc cỡ lớn, 20 xe tải loại 20 tấn và gần 50 công nhân tổ chức thi công liên tục.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng, kết nối trung tâm Thành phố với địa bàn phường Bồ Đề, Long Biên...

Khu vực dự án phía bên kia sông hiện đã hoàn thành GPMB và được triển khai xây dựng các hạng mục trụ cầu, hệ thống thoát nước...

Nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, cầu dẫn và công trình phụ trợ. Nhà đầu tư đã huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục nhằm bám sát tiến độ tổng thể, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2027.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, quy mô, tổng mức đầu tư của dự án khoảng 16.226 tỷ đồng.

Đến nay tiến độ thi công nhiều hạng mục đã đạt khối lượng đáng kể, song tiến độ chung vẫn phụ thuộc lớn vào việc bàn giao mặt bằng đồng bộ từ các địa phương.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài khoảng 4,18km; điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn; cầu chính kết cấu vòm thép hiện đại, quy mô 6 làn xe cơ giới cùng làn dành cho xe đạp và người đi bộ, được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối quan trọng, giảm tải cho các cầu hiện hữu.

Hà Nội: Hiện trạng khu vực sắp xây cầu, mở rộng đường lên 21m tại hồ Tây

GĐXH - UBND TP Hà Nội mới đây đã thống nhất phương án xây dựng cầu nối giữa hồ Thủy Sứ với Đầm Trị (quận Tây Hồ) mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây lên 21m, gấp 3 lần hiện tại.

Hà Nội "chốt" xây 3 cầu qua sông Hồng

Hà Nội sẽ hoàn thành việc xây dựng 3 cây cầu vượt sông Hồng gồm Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Tứ Liên, với tổng mức đầu tư gần 48.000 tỉ đồng, trong giai đoạn 2025 - 2030.

Hà Nội: Xây cầu hơn 20 nghìn tỷ đồng bắc qua 2 con sông với 3 hầm chui hiện đại

GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND Thành phố Hà Nội đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 20.171 tỷ đồng.



