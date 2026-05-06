Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc có sự thay đổi liên tục về thời tiết.
Hôm nay khu vực miền Bắc có nắng nhiều, nhiệt độ xu hướng tăng, cao nhất từ 30-33 độ. Nguyên nhân do miền Bắc đang chịu sự tác động của áp thấp nóng phía Tây mở rộng.
Dự báo từ ngày 7/5, khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống kết hợp với hội tụ gió trên cao gây nên mưa dông, nhiệt độ giảm xuống cao nhất trong ngày còn 28-30 độ.
Cảnh báo khu vực miền núi có mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.
Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ ổn định, có nắng cả ngày. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phú Xuân (TP Huế) 31-33 độ.
Từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) mức nhiệt cũng dao động từ 32-33 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối do nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh. Mưa dông diễn ra ở nhiều nơi, có nơi mưa to trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông.
Trước khi có mưa dông, thời tiết hôm nay khu vực này có nắng nóng. Nắng nóng xảy ra ở một số nơi của Nam Bộ với mức nhiệt 35-36 độ. Các phường còn lại nhiệt độ khoảng từ 32-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 6/5 đến ngày 7/5:
- Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Bắc Bộ từ chiều tối ngày 7/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 15/5:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:
+ Đêm 7-8/5: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
+ Ngày 9-15/5: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khoảng 1-2 ngày cuối có nắng nóng cục bộ; riêng thời kỳ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
