Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?

Thứ tư, 06:52 06/05/2026 | Thời sự
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc có sự thay đổi liên tục về thời tiết.

Hôm nay khu vực miền Bắc có nắng nhiều, nhiệt độ xu hướng tăng, cao nhất từ 30-33 độ. Nguyên nhân do miền Bắc đang chịu sự tác động của áp thấp nóng phía Tây mở rộng.

Dự báo từ ngày 7/5, khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống kết hợp với hội tụ gió trên cao gây nên mưa dông, nhiệt độ giảm xuống cao nhất trong ngày còn 28-30 độ.

Cảnh báo khu vực miền núi có mưa dông mạnh kèm theo lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Thời tiết hôm nay khu vực Trung Bộ ổn định, có nắng cả ngày. Nhiệt độ từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đến phường Phú Xuân (TP Huế) 31-33 độ.

Từ phường Hải Châu (Đà Nẵng) đến phường Phan Thiết (Lâm Đồng) mức nhiệt cũng dao động từ 32-33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối do nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh. Mưa dông diễn ra ở nhiều nơi, có nơi mưa to trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông.

Trước khi có mưa dông, thời tiết hôm nay khu vực này có nắng nóng. Nắng nóng xảy ra ở một số nơi của Nam Bộ với mức nhiệt 35-36 độ. Các phường còn lại nhiệt độ khoảng từ 32-34 độ.

Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường? - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 6/5 đến ngày 7/5:

- Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Bắc Bộ từ chiều tối ngày 7/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 15/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:

+ Đêm 7-8/5: Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

+ Ngày 9-15/5: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, khoảng 1-2 ngày cuối có nắng nóng cục bộ; riêng thời kỳ ngày 10-11/5 có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này hôm nay có mưa to kèm thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có mưa rét?

Cùng chuyên mục

Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?

Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.

Dông lốc trái mùa gây thiệt hại lớn, nhiều nơi không kịp trở tay

Dông lốc trái mùa gây thiệt hại lớn, nhiều nơi không kịp trở tay

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Từ chiều tối 2/5 đến sáng 5/5, mưa đá, dông lốc và sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, làm hơn 3.100 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá.

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.

Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh Hoà

Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh Hoà

Thời sự - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong với tư thế ngồi trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.

Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳ

Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.

Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.

Xem nhiều

Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thời sự

GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Thời sự
Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lường

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài

Thời sự
Tiết lộ loạt sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế sau kỳ nghỉ lễ

Tiết lộ loạt sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế sau kỳ nghỉ lễ

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top