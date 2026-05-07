Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết luận thanh tra về hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với Trường Tiểu học Ba Đình, phường Hạc Thành (Thanh Hóa). Kết luận chỉ ra hàng loạt những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tại cơ sở giáo dục này.

Cụ thể, việc lập dự toán và sử dụng nguồn ngân sách cấp, Trường Tiểu học Ba Đình chưa kịp thời cập nhật các văn bản mới để sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, dẫn đến việc sử dụng các văn bản cũ đã hết hiệu lực. Một số khoản chi hạch toán và phản ánh chậm so với thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế thực tế.

Trường Tiểu học Ba Đình được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện nhà trường có 1.624 học sinh.

Công tác kiểm soát chứng từ thanh toán tại nhà trường được đánh giá là chưa chặt chẽ. Đối với nguồn thu từ phụ huynh học sinh, kế hoạch thực hiện các khoản thu năm học 2025-2026 của nhà trường chưa được Phòng Văn hóa xã hội - UBND phường Hạc Thành duyệt theo đúng quy trình. Nhà trường chi tiền sơ cứu, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân viên y tế với mức 3.000.000 đồng/tháng, điều này không đúng quy định về nội dung chi trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Trong việc ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ và đồ dùng, nhà trường thực hiện vào tháng 8 và đầu tháng 9 hàng năm. Đây là thời điểm chưa lấy ý kiến cha mẹ học sinh, chưa có nguồn thu và chưa có văn bản hướng dẫn từ cấp có thẩm quyền.

Chưa công khai tài chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị đề nghị kiểm điểm.

Đối với các môn học ngoài giờ chính khóa như Giáo dục kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt, mặc dù thực hiện trên tinh thần tự nguyện nhưng thời khóa biểu lại sắp xếp trong giờ hành chính. Ngoài ra, việc chi bổ sung cơ sở vật chất từ nguồn thu này chưa đảm bảo tỷ lệ 5% theo quy định. Một số khoản chi của tổ chức, hội quản lý cũng thiếu các chứng từ kèm theo như kế hoạch tổ chức, dự trù kinh phí hay danh sách cấp phát được lãnh đạo phê duyệt.

Về công tác xã hội hóa, năm học 2021-2022, danh sách thu tiền hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất tại một số lớp không có chữ ký xác nhận của phụ huynh. Các dự toán mua sắm, sửa chữa chưa ghi rõ quy cách, nhãn hiệu và chủng loại hàng hóa. Đối với quỹ phòng, chống dịch COVID - 19, chứng từ mua sắm thiết bị còn thiếu biên bản bàn giao và danh sách cấp phát, hiện quỹ này vẫn còn tồn đọng hơn 49 triệu đồng.

Trong quản lý tài sản, nhà trường không lập biên bản giao nhận, kiểm kê khi bàn giao khu vực bếp ăn cho công ty cung cấp suất ăn. Nhà trường chưa thực hiện công khai quyết toán thu - chi cuối năm học đối với Quỹ Đội, Chữ Thập đỏ, tiền Bảo hiểm y tế và các nguồn thu được cơ quan bảo hiểm trích lại.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Trường Tiểu học Ba Đình lập kế hoạch khắc phục các tồn tại. Đồng thời, yêu cầu nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban Giám hiệu, cá nhân Hiệu trưởng và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra cũng kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần ban hành hướng dẫn thu chi kịp thời trước năm học mới và nghiên cứu cơ chế phù hợp cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. UBND phường Hạc Thành có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản đóng góp của phụ huynh để đảm bảo thực hiện đúng quy định.