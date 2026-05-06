Tình hình sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM
GĐXH - Sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe của bé trai 2 tuổi bị mẹ bạo hành ở TP.HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột bạo hành ở TPHCM, theo Báo Thanh Niên, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có những thông tin về tình hình sức khỏe bệnh nhi N.G.K.
Theo bệnh viện, ngày 2/5, bé K được Bệnh viện đa khoa Bà Rịa chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy xương cẳng tay trái, thiếu máu não, rối loạn đông máu. Bé được điều trị hồi sức tích cực.
Đến ngày 6/5, bé đã được ra phòng thường và đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp. Bé đã vui hơn, đỡ khóc hơn và ăn uống bình thường.
Trước đó, vào chiều ngày 2/5/2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (TPHCM).
Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc.
Cơ quan Công an xác định cháu bé bị đánh đập tên N.G.K (SN 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp).
Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn (SN 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 2/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với cháu bé 2 tuổi.
