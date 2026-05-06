Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng

Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việc GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.

UBND TP Hà Nội cho biết, hàng loạt công trình trọng điểm trên địa bàn đang được triển khai đồng loạt, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, giao thông và nhà ở quy mô lớn nhằm từng bước tháo gỡ các "điểm nghẽn" phát triển đã được Thành ủy và UBND thành phố chỉ ra.

Tuy nhiên, quá trình thi công bộc lộ nhiều bất cập như thiếu đồng bộ, biện pháp tổ chức thi công chưa khoa học, việc hoàn trả hạ tầng sau thi công chậm trễ, chất lượng chưa đảm bảo. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, phát sinh bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường theo quy định.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt công tác quản lý thi công, hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng.

Cận cảnh công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên các phố Quang Trung, Quán Sứ, Tràng Thi.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường, an toàn giao thông và kiểm soát bụi; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm trách nhiệm hoàn trả hạ tầng theo đúng phương án được phê duyệt, xử lý kịp thời các vi phạm. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế ùn tắc tại khu vực có công trình thi công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, cập nhật chất lượng không khí, kịp thời cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, nhất là nơi tập trung nhiều công trình xây dựng. Cùng với đó, phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là tình trạng phát tán bụi, rơi vãi vật liệu.

Công an thành phố được giao tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm phương tiện chở vật liệu không che chắn, quá khổ, quá tải; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát và công nghệ AI để phát hiện, xử lý vi phạm, phục vụ "phạt nguội" và chia sẻ dữ liệu cho các lực lượng liên quan.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc kiểm tra, giám sát công trình trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về môi trường, an toàn lao động và trật tự giao thông. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất quét dọn, hút bụi, phun nước rửa đường, ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm để giảm thiểu bụi và tránh ùn tắc.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, thành phố yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn và môi trường trong suốt quá trình thi công; phải xây dựng phương án kiểm soát bụi riêng, phân công rõ trách nhiệm thực hiện. Việc thi công cần được tổ chức theo hướng cuốn chiếu, hạn chế đào hở, không triển khai dàn trải và tránh giờ cao điểm.

Các công trình phải thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, lắp đặt hệ thống phun sương, tưới nước dập bụi tại khu vực thi công và vận chuyển vật liệu. Đối với dự án quy mô lớn hoặc thi công trên diện rộng, bắt buộc bố trí hệ thống giám sát bụi, camera theo dõi và ghi chép nhật ký môi trường phục vụ công tác kiểm tra.

Đặc biệt, với các công trình cao tầng, phải lắp đặt lưới chắn bụi bao quanh, che phủ vật liệu trên các tầng và thường xuyên vệ sinh mặt bằng. Thành phố cũng nhấn mạnh sẽ đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì? GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.