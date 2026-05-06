Hà Nội siết chặt quản lý thi công, xử lý dứt điểm tình trạng bụi bẩn, chậm hoàn trả hạ tầng
GĐXH - UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai, nhiều công trình bộc lộ tình trạng thiếu đồng bộ; biện pháp thi công chưa khoa học, hợp lý, đặc biệt với các dự án hạ tầng, giao thông trong khu vực nội đô...
UBND TP Hà Nội cho biết, hàng loạt công trình trọng điểm trên địa bàn đang được triển khai đồng loạt, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, giao thông và nhà ở quy mô lớn nhằm từng bước tháo gỡ các "điểm nghẽn" phát triển đã được Thành ủy và UBND thành phố chỉ ra.
Tuy nhiên, quá trình thi công bộc lộ nhiều bất cập như thiếu đồng bộ, biện pháp tổ chức thi công chưa khoa học, việc hoàn trả hạ tầng sau thi công chậm trễ, chất lượng chưa đảm bảo. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, phát sinh bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường theo quy định.
Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt công tác quản lý thi công, hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng.
Cụ thể, Sở Xây dựng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về môi trường, an toàn giao thông và kiểm soát bụi; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm trách nhiệm hoàn trả hạ tầng theo đúng phương án được phê duyệt, xử lý kịp thời các vi phạm. Đồng thời, phối hợp với Công an thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế ùn tắc tại khu vực có công trình thi công.
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, cập nhật chất lượng không khí, kịp thời cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, nhất là nơi tập trung nhiều công trình xây dựng. Cùng với đó, phối hợp liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng, vận chuyển và xử lý chất thải, đặc biệt là tình trạng phát tán bụi, rơi vãi vật liệu.
Công an thành phố được giao tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm phương tiện chở vật liệu không che chắn, quá khổ, quá tải; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát và công nghệ AI để phát hiện, xử lý vi phạm, phục vụ "phạt nguội" và chia sẻ dữ liệu cho các lực lượng liên quan.
UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc kiểm tra, giám sát công trình trên địa bàn; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về môi trường, an toàn lao động và trật tự giao thông. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất quét dọn, hút bụi, phun nước rửa đường, ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm để giảm thiểu bụi và tránh ùn tắc.
Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, thành phố yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn và môi trường trong suốt quá trình thi công; phải xây dựng phương án kiểm soát bụi riêng, phân công rõ trách nhiệm thực hiện. Việc thi công cần được tổ chức theo hướng cuốn chiếu, hạn chế đào hở, không triển khai dàn trải và tránh giờ cao điểm.
Các công trình phải thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, lắp đặt hệ thống phun sương, tưới nước dập bụi tại khu vực thi công và vận chuyển vật liệu. Đối với dự án quy mô lớn hoặc thi công trên diện rộng, bắt buộc bố trí hệ thống giám sát bụi, camera theo dõi và ghi chép nhật ký môi trường phục vụ công tác kiểm tra.
Đặc biệt, với các công trình cao tầng, phải lắp đặt lưới chắn bụi bao quanh, che phủ vật liệu trên các tầng và thường xuyên vệ sinh mặt bằng. Thành phố cũng nhấn mạnh sẽ đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ quy định, gây ô nhiễm môi trường.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nắng nhiều và nhiệt độ có xu hướng tăng. Đến ngày 7/5 khả năng khu vực này đón một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa dông.
Mô hình 'Xã, phường xã hội chủ nghĩa' mà Hà Nội sắp thí điểm có điểm nổi bật gì?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 5/5, phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5/2026 đã thông qua nội dung tại dự thảo Đề án xây dựng mô hình "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại thành phố.
Hà Nội: Hiện trạng khu vực xây dựng công viên đầu tiên của dự án trục đại lộ cảnh quan sông HồngThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Với quy mô gần 20ha tại phường Phú Thượng, dự án công viên công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xanh trong không gian đô thị phía Bắc Hà Nội. Đây là một trong những hạng mục đầu tiên triển khai thuộc quy hoạch trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Nhiều điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, xây dựng, Hà Nội yêu cầu ra deadline từng phần việcThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Hôm nay (5/5), tại phiên họp tập thể thường kỳ tháng 5, UBND TP Hà Nội đã xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền và nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn, nhằm tạo đà tăng trưởng.
Dông lốc trái mùa gây thiệt hại lớn, nhiều nơi không kịp trở tayThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Từ chiều tối 2/5 đến sáng 5/5, mưa đá, dông lốc và sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, làm hơn 3.100 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá.
Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nayThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lườngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.
Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh HoàThời sự - 1 ngày trước
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong với tư thế ngồi trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.
Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.
Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chínhThời sự
GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.