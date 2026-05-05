Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026

Một trong những điểm nhấn của dự thảo là người điều khiển, phương tiện vận chuyển, hành khách, hàng hóa phải tuân thủ quy định chung đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024.

Bên cạnh đó, Hà Nội đưa ra các quy định cụ thể về phạm vi và vị trí hoạt động đối với phương tiện này.

Cụ thể, xe mô tô, xe gắn máy xăng, dầu kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm truyền thống) cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, xe ôm truyền thống được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.

Riêng xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do UBND TP quyết định.

Vị trí chờ, đón khách và xếp hàng hóa cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa được ưu tiên bố trí tại nơi công cộng do UBND phường, xã đề xuất.

Hà Nội khuyến khích cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia, thành lập các tổ chức (hợp tác xã, hội nghề nghiệp) hoặc ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

Hà Nội cho biết, hiện tại, thành phố đang quản lý một số lượng phương tiện khổng lồ, khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện (chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận hoạt động thường xuyên, ước tính khoảng 10-15%).

Trong đó có 126.526 xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải đang hoạt động trên địa bàn (Be Group: 47.881 xe; Grab: 65.593 xe; GSM: 13.052 xe)

Với tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân khoảng từ 4-5%/năm, trong những năm qua tình hình ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố diễn biến hết sức phức tạp, mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường, nút giao thông rất lớn đặc biệt vào khung giờ cao điểm, dẫn đến lưu lượng phương tiện thực tế trên nhiều tuyến đường, nút giao thông vượt quá nhiều lần lưu lượng thiết kế như đường Vành đai 3 trên cao, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, cầu Nhật Tân, đường Tố Hữu, đường Huỳnh Thúc Kháng, nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám…

Trong các loại hình phương tiện giao thông đô thị, xe mô tô, xe gắn máy vẫn là phương tiện chủ yếu của đại đa số người dân, đáp ứng gần 90% nhu cầu đi lại trong thành phố.

Sự phát triển nhanh chóng và khó kiểm soát của loại hình xe mô tô, xe gắn máy và các loại tương tự tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa (bao gồm cả xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ, xe ba gác, xe thô sơ chở hàng, xe xích lô chở khách) đang gây ra nhiều tồn tại và bất cập nghiêm trọng, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà nước.

Những vấn đề khó khăn và thách thức trong quản lý hoạt động vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ có thể kể đến như: Rủi ro về an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ; gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị; khó khăn trong quản lý nhà nước và quy hoạch phát triển giao thông…

Do đó, quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ nhằm tăng cường quản lý nhà nước, trong đó sẽ quy định những điều kiện chung về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định về phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển, hành khách, hoạt động vận chuyển, điểm đỗ xe;

Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh doanh vận tải; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh.

Nếu thông qua, quy định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026, trước thời điểm thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm từ 1/7.

