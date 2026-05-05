Trước thí điểm cấm xe xăng có hiệu lực, Hà Nội dự kiến 'siết' mạnh hoạt động của xe ôm, shipper từ tháng 6/2026
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Nếu được thông qua, Quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026.
Một trong những điểm nhấn của dự thảo là người điều khiển, phương tiện vận chuyển, hành khách, hàng hóa phải tuân thủ quy định chung đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024.
Bên cạnh đó, Hà Nội đưa ra các quy định cụ thể về phạm vi và vị trí hoạt động đối với phương tiện này.
Cụ thể, xe mô tô, xe gắn máy xăng, dầu kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm truyền thống) cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định.
Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, xe ôm truyền thống được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.
Riêng xe xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do UBND TP quyết định.
Vị trí chờ, đón khách và xếp hàng hóa cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa được ưu tiên bố trí tại nơi công cộng do UBND phường, xã đề xuất.
Hà Nội khuyến khích cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia, thành lập các tổ chức (hợp tác xã, hội nghề nghiệp) hoặc ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.
Hà Nội cho biết, hiện tại, thành phố đang quản lý một số lượng phương tiện khổng lồ, khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện (chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận hoạt động thường xuyên, ước tính khoảng 10-15%).
Trong đó có 126.526 xe mô tô, xe gắn máy tham gia kinh doanh vận tải đang hoạt động trên địa bàn (Be Group: 47.881 xe; Grab: 65.593 xe; GSM: 13.052 xe)
Với tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân khoảng từ 4-5%/năm, trong những năm qua tình hình ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố diễn biến hết sức phức tạp, mật độ giao thông trên nhiều tuyến đường, nút giao thông rất lớn đặc biệt vào khung giờ cao điểm, dẫn đến lưu lượng phương tiện thực tế trên nhiều tuyến đường, nút giao thông vượt quá nhiều lần lưu lượng thiết kế như đường Vành đai 3 trên cao, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, cầu Nhật Tân, đường Tố Hữu, đường Huỳnh Thúc Kháng, nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám…
Trong các loại hình phương tiện giao thông đô thị, xe mô tô, xe gắn máy vẫn là phương tiện chủ yếu của đại đa số người dân, đáp ứng gần 90% nhu cầu đi lại trong thành phố.
Sự phát triển nhanh chóng và khó kiểm soát của loại hình xe mô tô, xe gắn máy và các loại tương tự tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa (bao gồm cả xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ, xe ba gác, xe thô sơ chở hàng, xe xích lô chở khách) đang gây ra nhiều tồn tại và bất cập nghiêm trọng, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ từ phía nhà nước.
Những vấn đề khó khăn và thách thức trong quản lý hoạt động vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ có thể kể đến như: Rủi ro về an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ; gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị; khó khăn trong quản lý nhà nước và quy hoạch phát triển giao thông…
Do đó, quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để vận chuyển hành khách, hàng hóa sẽ nhằm tăng cường quản lý nhà nước, trong đó sẽ quy định những điều kiện chung về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy định về phương tiện, người điều khiển phương tiện vận chuyển, hành khách, hoạt động vận chuyển, điểm đỗ xe;
Đồng thời, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh doanh vận tải; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh.
Nếu thông qua, quy định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2026, trước thời điểm thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm từ 1/7.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nayThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh ổn định khiến thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ se se lạnh trong sáng nay, trời không mưa. Đến trưa và chiều khu vực này bừng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 5/5: Từ 15/5, chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng; Năm 2026 gia tăng mưa lớn cục bộ, thời tiết cực đoan khó lườngThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/5 tới đây, vi phạm về quy định chậm đóng BHYT sẽ bị phạt tiền với các mức khác nhau; Dưới tác động của ENSO và biến đổi khí hậu, năm 2026 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, gia tăng mưa lớn cục bộ và nhiều hiện tượng cực đoan khó lường.
Thanh niên tử vong trong xe ô tô dừng giữa đường tại Khánh HoàThời sự - 15 giờ trước
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong với tư thế ngồi trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.
Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.
Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chínhThời sự - 1 ngày trước
GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.
Tiết lộ loạt sự kiện hấp dẫn trong khuôn khổ Festival Huế sau kỳ nghỉ lễThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, trong tháng 5 và 6, nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch sẽ tiếp tục được TP Huế tổ chức, hứa hẹn thu hút người dân và du khách.
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc vẫn có mưa to do tác động của không khí lạnh yếu, đến trưa chiều mưa giảm dần. Dự báo từ ngày 5/5, miền Bắc có nắng trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Tin sáng 4/5: Phim nào đang có doanh thu cao nhất, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5? Thay đổi quan trọng của chính sách lương hưu từ 1/7/2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” của Đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Căn nhà bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa, 3 nạn nhân bị vùi lấpThời sự - 1 ngày trước
Trong lúc sửa chữa, một ngôi nhà 2 tầng tại phường Bình Khê bất ngờ đổ sập và có 3 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài bị vùi lấp.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chíThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 3/5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5/2026, cả nước ghi nhận 177 vụ tai nạn giao thông, khiến 95 người tử vong và 114 người bị thương.
Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chínhThời sự
GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.