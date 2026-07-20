Phía sau mỗi mã dự thưởng: Hệ thống công nghệ bảo đảm công bằng trong chương trình 'Xé ngay trúng liền'

Từ những khoảnh khắc đời thường đến niềm vui bất ngờ

Cuối buổi chiều, tại một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học ở TPHCM, Phạm Hà My (21 tuổi) tranh thủ mua một chai Trà Xanh Không Độ sau giờ học. Những ngày ôn thi căng thẳng khiến khoảng thời gian nghỉ ngắn cùng một chai nước mát trở thành thói quen của cô.

Khi bóc nhãn chai, My nhìn thấy chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền". Nghĩ đơn giản "có mã thì nhập thử", cô dùng điện thoại nhập mã dự thưởng. Chỉ vài giây sau, hệ thống thông báo trúng 50.000 đồng.

Dãy mã nhỏ phía sau nhãn chai - điểm bắt đầu của một hệ thống mà không ai có thể can thiệp kết quả.

"Đúng lúc đang áp lực vì bài thi mà nhận được phần thưởng nhỏ cũng khiến mình vui và có thêm động lực," My chia sẻ.

Từ đó, mỗi lần sử dụng sản phẩm, cô đều giữ lại thói quen nhập mã. Theo My, điều thú vị không chỉ nằm ở giá trị giải thưởng mà còn ở cảm giác chờ đợi kết quả sau mỗi lần tham gia.

Không chỉ với sinh viên, chương trình cũng mang lại những niềm vui nhỏ cho nhiều người lao động.

Giữa trưa nắng, anh Thế Hiển (30 tuổi), tài xế công nghệ tại TPHCM, ghé vào quán ven đường mua một chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để giải khát sau nhiều giờ liên tục giao hàng.

Sau khi uống nước, anh nhắn mã dự thưởng đến tổng đài 6020 như một thói quen.

"Tôi không kỳ vọng gì nhiều. Chủ yếu tham gia cho vui," anh kể. Ít ngày sau, anh liên tiếp nhận được ba thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng.

"Số tiền không lớn nhưng rất thiết thực vì mình dùng ngay để liên lạc với khách hàng trong công việc hằng ngày," anh chia sẻ.

Mỗi mã dự thưởng đều được xác định từ khi sản phẩm ra đời

Theo đại diện bộ phận sản xuất, điểm đặc biệt của chương trình nằm ở quy trình tạo mã dự thưởng.

Mỗi mã gồm 9 ký tự kết hợp giữa chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt, tạo nên hàng trăm triệu tổ hợp khác nhau. Điều này khiến việc dự đoán hay dò tìm mã hợp lệ gần như không khả thi.

Quan trọng hơn, trạng thái trúng hay không trúng của từng mã đã được xác định ngay từ thời điểm mã được tạo trên dây chuyền sản xuất.

Mã được sinh và in trực tiếp trên dây chuyền, không có "dấu chân" con người trong quá trình xác định kết quả.

Ông Hưng, đại diện bộ phận sản xuất, cho biết mỗi nhãn chai khi đi qua dây chuyền đều được hệ thống tự động sinh mã và in trực tiếp lên mặt sau nhãn.

"Không có danh sách nào để con người lựa chọn hay sắp xếp. Ngay khi mã được phát hành, trạng thái của mã đã được xác định và không thể thay đổi," ông Hưng cho biết.

Theo ông, toàn bộ quá trình diễn ra tự động trên dây chuyền sản xuất, không có sự can thiệp của con người trong việc quyết định mã nào trúng thưởng hoặc sản phẩm sẽ được phân phối đến khu vực nào.

Điều đó cũng đồng nghĩa không ai có thể biết trước một chai nước sẽ chứa mã trúng thưởng hay sẽ xuất hiện ở đâu trên thị trường.

Đại diện bộ phận nghiên cứu và phát triển bao bì cũng cho biết mỗi mã chỉ được sử dụng một lần và được hệ thống quản lý độc lập.

Khi người tiêu dùng nhập mã, hệ thống chỉ thực hiện bước xác thực và trả về kết quả đã được thiết lập từ trước, chứ không phải "quay thưởng" tại thời điểm nhập mã.

Nhờ đó, mọi khách hàng đều có cơ hội như nhau khi tham gia chương trình.

Công nghệ tạo nên sự minh bạch

Với hơn nửa triệu giải thưởng được phân bổ trong suốt thời gian diễn ra chương trình, mỗi ngày có hàng nghìn khách hàng nhận được các phần thưởng từ thẻ điện thoại, tiền mặt đến những giải thưởng giá trị hơn.

Không chỉ các giải thưởng tức thời, toàn bộ mã hợp lệ còn được tham gia quay số hằng tháng để tìm chủ nhân giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Các buổi quay số được tổ chức dưới hình thức livestream trên fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Number 1 vào các mốc thời gian theo kế hoạch công bố.

Tại thời điểm quay số, hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên một mã hợp lệ để xác định người trúng thưởng.

Theo đơn vị tổ chức, việc công khai toàn bộ quá trình quay số nhằm tăng tính minh bạch và giúp người tiêu dùng dễ dàng theo dõi kết quả.

Chị Trịnh Thị Ngọc (Thanh Hóa) là một trong những khách hàng may mắn nhất trong hè 2025 khi trúng Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng tiền mặt nhờ tiếp năng lượng với Number 1.

Thực tế cho thấy, từ những phần thưởng nhỏ như của Hà My hay anh Hiển cho đến các giải thưởng lớn hàng chục triệu đồng, tất cả đều được vận hành trên cùng một nguyên tắc: mọi mã dự thưởng đều bình đẳng và không ai có thể tác động vào kết quả.

Chính yếu tố minh bạch này đã góp phần tạo nên sức hút của chương trình. Người tham gia không cần dự đoán hay tìm "bí quyết" để trúng thưởng; điều duy nhất cần làm là bóc nhãn, nhập đúng mã hợp lệ và để hệ thống xác nhận kết quả.

Đôi khi, chỉ một thao tác kéo dài vài giây lại có thể mang đến một bất ngờ thú vị. Và biết đâu, phía sau nhãn chai trên tay người tiêu dùng hôm nay lại chính là cơ hội nhận một phần thưởng giá trị.

Tân Hiệp Phát



