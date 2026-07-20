Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 20 - 26/7/2026: Tăng số hộ dân cư nằm trong diện bị mất điện nhiều giờ trong ngày nắng nóng

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 20 - 26/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 20 - 26/7/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 20 - 26/7/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Một phần đường 30/4 từ hẻm 636 bên phải đi đến hẻm 672 và đến đầu đường 3/2.Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 12:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KDC 515 đường 30/4.Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Mậu Thân từ đầu hẻm 95 bên trái đi đến quán Bún rêu Như Ý và tư hẻm 156 đi ra đường Trần Hưng Đạo rẽ phải đến đường Trần Bình Trọng một phần đường Trần Hưng Đạo từ đầu hẻm 98 đi đến h138 và đến trường mầm non Việt Mỹ và từ Chùa Vạn Tự Đức đi đến đầu đường Trần Bình Trọng. Phường NInh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đệ từ đầu hẻm 91A đi đến hẻm 331, 321, 307 đến đường Võ Trường Toản rẽ phải vào đến hẻm 74, 44, 40. Phường Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 17:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường hồ Búng Xáng Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 12:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đầu đường Phan Đình Phùng đi đến hẻm 72. TPCT Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 11:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Chu Văn An, Tô Hiến Thành, 5, 6, 3, Trần Minh Sơn, Trần Văn Long. Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Văn Trường từ nhà thuốc Phước Khang đi đến nhà tạm giữ CA quận Ninh Kiều. Phường An Bình. TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Mậu Thân từ hẻm 9 chân cầu Rạch Ngỗng đi đến đường Nguyễn Văn Trổi. Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 17:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm King Group đường nGuyễn Trãi Phường NInh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 08:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Bảo Minh Đường Phan Văn Trị, Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/07/2026 đến 09:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phạm Mạnh Tiến Đường Trần Hưng Đạo, Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: trạm Nước đá Tân Thành Phát đường 30/4, Phường Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH Y Khoa Vạn Phước Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 14:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện









KHU VỰC: trạm Bến xe lộ 91B, Phường Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:15:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ, KV 6 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 11:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV 1 - P. Cái Răng; KV 10 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV 6 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 – 26/7/2026.

Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Qui Thạnh 2, P Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/07/2026 đến 10:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, P Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/07/2026 đến 14:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phú, P Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 20/07/2026 đến 15:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 20/07/2026 đến 17:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV CBLT Ngọc Son Tuyền -Khu vực phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH Đại Tây Dương 3 - Khu vực phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Thắng Lợi 3 -Khu vực phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CP thủy sản Xuân Lễ - Khu vực phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS SX Vi Thị Kim Mai - Khu vực phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Thị Thùy Linh - Khu vực phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS Nguyễn Thị Diễm - Khu vực phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Thị Thùy Linh - Khu vực phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Thị Ngọc Vân - Khu vực phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Võ Thị Chọn - Khu vực phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Quân Hằng - Khu vực phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Ngọc Gia Hân - Khu vực phường Thới Long, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/07/2026 đến 15:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trần Thị Đào trụ 33/7/1 - 478TN. KV phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Sấy lúa Thái Hùng trụ 55/1 - 478TN.. KV phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/07/2026 đến 09:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV TM DV Thanh Thêm trụ 33/17/2/2 - 478TN. KV phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: SL Lê Văn Khái trụ 65/40/1A - 478TT. KV phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/07/2026 đến 10:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Sấy lúa Thái Hùng trụ 55/1 - 478TN.. KV phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: NTTS Hoàng Nhâm Tài trụ 65/40/1 - 478TT. KV phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 14:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Sấy lúa Thái Hùng trụ 55/1 - 478TN.. KV phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Phương Nhi trụ 65/43/2 - 478TT. KV phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/07/2026 đến 15:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Đài M1-Sân Bay (1x15kVA), đường Nguyễn Viết Xuân, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Cui, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 22/07/2026 đến 11:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Lý Bình, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:50:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Ông Tường, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần mặt tiền đường Lê Hồng Phong, hẻm 1-3-5, xóm lưới đường Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Nguyễn Thái Hòa (1x1500kVA) trụ 134/3/1-473CN, đường Nguyễn Chí Thanh, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/07/2026 đến 09:45:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CCty Thành Đạt, đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/07/2026 đến 12:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cảng Hàng Không Quốc tế Cần Thơ , P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/07/2026 đến 16:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Quới B_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/07/2026 đến 13:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận; Trường Thuận A-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 09:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận A; Trường Thọ B-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận A-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/07/2026 đến 14:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thị Tứ; Nhơn Lộc 2; -xã Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Trường Phú B, Thới Quan B, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 11:30:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 09:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Xuân, Thới Quan A, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 22/07/2026 đến 10:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Xuân, Thới Quan A, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/07/2026 đến 14:30:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/07/2026 đến 08:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đông Giang, Xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 23/07/2026 đến 11:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/07/2026 đến 16:30:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/07/2026 đến 16:00:00 ngày 20/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần P. Trung Nhứt - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/07/2026 đến 16:00:00 ngày 21/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Đông Hiệp - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/07/2026 đến 16:00:00 ngày 22/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/07/2026 đến 11:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/07/2026 đến 15:00:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trung Hưng - TPCT.

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 23/07/2026 đến 16:30:00 ngày 23/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện