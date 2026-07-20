Tiểu thương ‘mách’ người tiêu dùng cách phân biệt bơ non và bơ già chỉ nhờ vào những chi tiết nhỏ này

Từ lâu, bơ được biết đến là loại trái cây ngon và bổ dưỡng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Những ngày gần đây, tại các chợ truyền thống, cửa hàng hoa quả hay chợ online bày bán la liệt nhiều loại bơ. Tùy từng giống bơ khác nhau có thể bán ở mức giá dao động từ 20.000 – 80.000 đồng/kg.

Vì bơ là một trong những loại trái cây nhận được yêu thích và sử dụng của nhiều người nên một số nhà vườn đã bất chấp hái bơ non hoặc tiểu thương nhập bơ không đủ chất lượng để bán cho người tiêu dùng.

Bơ là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Trước thực trạng trên, làm thế nào để chọn được những trái bơ chín già, cơm dẻo, ngậy, đủ chất lượng thay vì những quả bơ non, thối cuống, vị đắng, nhạt,...? là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo các tiểu thương, để phân biệt bơ già và bơ non, hãy dựa vào 3 yếu tố cốt lõi: vỏ bơ, cuống bơ và âm thanh khi lắc. Bơ già thường có vỏ xanh sẫm, đốm vàng, cuống nhỏ hơi vàng và lắc nghe tiếng hạt. Bơ non vỏ xanh bóng, cuống to tươi và không kêu.

"Đầu tiên, người mua nên quan sát kĩ phần vỏ của quả bơ. Bơ già vỏ thường chuyển sang màu xanh sẫm (hoặc tím sẫm tùy loại). Vỏ hơi sần sùi, căng bóng, xuất hiện nhiều chấm vàng hoặc đốm lấm tấm. Phần đuôiPhần vòng tròn quanh cuống bơ mà có màu vàng xanh thì mới là quả bơ ngon quả bơ già thường nở to và hơi phồng. Bơ non sẽ có vỏ có màu xanh lá mạ hoặc xanh sáng bóng, da mịn màng. Các đốm vàng trên vỏ (nếu có) rất nhỏ và thưa.

Bơ chín tự nhiên thường có phần vỏ căng và hơi sần sùi, bóp nhẹ có cảm giác hơi mềm và cầm rất chắc tay.

Tiếp theo, mọi người nên kiểm tra phần cuống bơ. Bơ già sẽ có phần cuống bơ thường se lại, nhỏ hơn và có màu hơi vàng. Khi bẻ nhẹ cuống, thấy lõi cuống có màu hơi vàng hoặc nâu nhạt. Còn bơ non sẽ có cuống to, dính rất chặt và có màu xanh tươi. Nếu cố bẻ cuống, phần lõi bên trong sẽ có màu xanh lá.

Phần vòng tròn quanh cuống bơ mà có màu vàng xanh thì mới là quả bơ ngon.

Lắc nhẹ quả bơ là cách phổ biến nhất mà nhiều người hay làm. Đối với bơ già, khi cầm quả bơ lắc nhẹ gần sát tai, bạn sẽ nghe thấy tiếng "lọc cọc" rất nhỏ. Đây là âm thanh của hạt bơ đã già, tách nhẹ ra khỏi thịt. Bơ non lắc không phát ra tiếng động vì hạt còn bám chặt vào thịt quả", anh Thanh (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội) cho biết.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, bơ sáp và bơ 034 là hai loại bơ được ưa chuộng trên thị trường bởi hương vị thơm ngon, giá cả phải chăng

Trên các hội nhóm online, chủ đề về cách ủ bơ chín đều và bảo quản bơ tươi ngon cũng được nhiều người quan tâm. Chị Hoàng Nga (Hà Nội) bật mí: "Đang mùa bơ chín ngon, mua ít thì không bõ, mua nhiều thì lại sợ chín ăn không kịp. Vì vậy, người tiêu dùng cần chú ý ủ bơ và bảo quản bơ đúng cách để không phải bỏ đi một quả nào.

Ngay khi nhận bơ về mọi người nên bỏ bơ ra chỗ mát như nhà tắm để tầm 1-2 tiếng cho nguội rồi nhúng qua nước lạnh (tắm bơ), sau đó dựng lên cho ráo nước hoặc lấy giấy ăn thấm cho thật khô. Mọi người nên hân loại bơ, đừng để tất cả bơ chung một chỗ. Với quả già, hơi mềm nhẹ nên để riêng, ăn trước. Còn quả còn cứng thì sẽ để ủ. Làm như vậy bơ sẽ chín theo từng đợt, không bị chín đồng loạt.

Có một lưu ý nhỏ là mọi người nên ủ bơ trong thùng giấy hoặc rổ thoáng. Tôi thường xếp bơ vào thùng carton hoặc rổ phủ khăn mỏng, đặt nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu muốn bơ chín nhanh hơn thì để chung vài quả chuối chín. Khí ethylene từ các loại quả này sẽ giúp bơ chín đều và đẹp hơn. Không cần bọc kín quá kỹ, chỉ cần tránh nắng trực tiếp là được.

Bơ là một loại quả rất tốt cho sức khẻo nên cứ vào mùa nhiều người lại mua về làm các món ăn giải nhiệt. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận bạn sẽ mua phải bơ tẩm hóa chất để chín ép.

Tất cả các công đoạn đều phải làm nhẹ nhàng không được để dập và không được bỏ bơ vào tủ lạnh khi bơ chưa chín. Quan trọng nhất vẫn là chọn được bơ già thì rất dễ chín và lúc chín da vẫn căng bóng đẹp, còn bơ non thì khó chín, dễ bị thối và ăn sẽ không ngon.

Có nhiều người hỏi, bơ ăn không hết thì bảo quản thế nào? Trong trường hợp này, nếu các bạn đã bổ quả bơ ra nhưng chưa dùng hết, hãy giữ lại phần hạt, sau đó vắt vài giọt chanh lên mặt cắt. Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc hộp đậy kín rồi cho vào tủ lạnh. Cách này giúp hạn chế bơ bị thâm đen khá hiệu quả. Ngoài ra, nếu bơ chín nhiều các bác có thể bóc vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn, cho vào túi zip để ngăn đá, sau lấy ra làm sinh tố vẫn rất thơm và ngậy. Tôi áp dụng cách này mấy mùa bơ rồi, gần như không phải bỏ đi quả nào vì chín quá nữa. Ai hay mua bơ số lượng nhiều có thể thử cách tôi đã chia sẻ, đơn giản mà hiệu quả".