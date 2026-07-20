5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile

Thứ hai, 20:01 20/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Hiện nay, chỉ với 5 bước đơn giản, thông qua ứng dụng Etax Mobile người dân có thể kịp thời phát hiện các sai lệch về nguồn thu nhập và kịp thời phản ánh trực tuyến đến cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cũng khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN của mình từ năm 2021 đến nay để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile - Ảnh 1.

5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân và gửi phản ánh trên eTax Mobile.

5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile - Ảnh 2.6 bước đơn giản, cập nhật số tài khoản ngân hàng cho hộ, cá nhân kinh doanh trên eTax Mobile

GĐXH - Hiện nay, cá nhân, hộ kinh doanh hoàn toàn có thể thao tác online trên hệ thống eTax Mobile để cập nhật số tài khoản ngân hàng mà không cần phải đến trực tiếp tại cơ quan thuế.

5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile - Ảnh 3.Cục Thuế có cảnh báo mới về những dấu hiệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp có nguy cơ đối mặt với án hình sự nếu vi phạm

GĐXH - Trong Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán được Ban Pháp chế (Cục Thuế) ban hành, cho thấy doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nguy cơ đối mặt với án hình sự nếu vi phạm một trong 9 dấu hiệu sau.


 

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