5 bước tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên eTax Mobile
GĐXH - Hiện nay, chỉ với 5 bước đơn giản, thông qua ứng dụng Etax Mobile người dân có thể kịp thời phát hiện các sai lệch về nguồn thu nhập và kịp thời phản ánh trực tuyến đến cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế cũng khuyến khích người dân chủ động tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN của mình từ năm 2021 đến nay để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.
Hơn 350.000 niềm vui đã được trao: Khi một nhãn chai mở ra những câu chuyện rất đời thườngSản phẩm - Dịch vụ -
Hơn ba tháng triển khai chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền", Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 đã ghi nhận hơn 350.000 lượt khách hàng trúng thưởng trên khắp cả nước.
Xuất hiện xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp sang trọng, đi 175km, cốp siêu rộng, màn hình như ô tô, trang bị cả số lùiGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với quãng đường tối đa 175km/lần sạc, cốp 32 lít cùng nhiều công nghệ kết nối hiện đại.
Đếm ngược tới giờ G: Hơn 4 triệu mã dự thưởng chờ được xướng tên nhận giải 100 triệu đồngSản phẩm - Dịch vụ -
Chỉ còn ít ngày nữa, chương trình khuyến mãi "Xé ngay trúng liền" của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 sẽ bước vào đợt quay số thứ hai để tìm chủ nhân của 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt cùng 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
Tiểu thương ‘mách’ người tiêu dùng cách phân biệt bơ non và bơ già chỉ nhờ vào những chi tiết nhỏ nàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Bơ là loại quả rất tốt cho sức khỏe nên được nhiều người chọn mua, song nếu không cẩn thận người tiêu dùng có thể mua phải bơ non hoặc bị tẩm hóa chất để chín ép.
Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dượcBảo vệ người tiêu dùng -
GĐXH - Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.
Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro giảm sâu, chỉ từ hơn 14 triệu đồng khi iPhone 18 sắp raGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá iPhone 15 các dòng đang chứng kiến đợt điều chỉnh giá sâu chưa từng có, mở ra cơ hội sở hữu những siêu phẩm công nghệ hàng đầu của Apple với mức chi phí "mềm" hơn đáng kể.
VinFast ra mắt xe máy điện Kinet và Kyo - nâng tầm trải nghiệm di chuyển xanhSản phẩm - Dịch vụ -
Ngày 20/7/2026 - VinFast chính thức ra mắt bộ đôi xe máy điện cao cấp thế hệ mới Kinet và Kyo với các lựa chọn kèm pin hoặc thuê pin để đổi linh hoạt tại trạm. Hướng đến định hình một phong cách di chuyển mới văn minh, đẳng cấp, Kinet và Kyo sở hữu thiết kế sành điệu, hiện đại, tối ưu cho người Việt và được trang bị những công nghệ tiên tiến của xe máy điện VinFast hiện nay.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 20/7/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 20/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
'Giảm nhiệt' giá chung cư, người bán chờ khách, người mua vẫn chần chừSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Sau thời gian tăng nóng, giá chung cư tại Nghệ An đang dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, giao dịch vẫn trầm lắng khi người bán chờ khách, còn nhiều gia đình vẫn khó chạm tới giấc mơ an cư.
Honda SH 150i nhập khẩu giảm sốc tới 20 triệu đồng, cơ hội hiếm sở hữu xe đẹp, sang, xịn lại còn rẻGiá cả thị trường -
GĐXH - Honda SH 150i được mệnh danh là "vua tay ga" được nhập khẩu từ Ý bất ngờ được đại lý giảm tới 20 triệu đồng và có giá thấp nhất kể từ khi cập bến tại Việt Nam.