Đếm ngược tới giờ G: Hơn 4 triệu mã dự thưởng chờ được xướng tên nhận giải 100 triệu đồng

Mỗi chiếc nhãn là thêm một cơ hội

Đến thời điểm hiện tại, chương trình đã ghi nhận hơn 4 triệu mã dự thưởng hợp lệ tham gia đợt quay số diễn ra ngày 20/7. Đây được xem là một trong những đợt quay thưởng có quy mô lớn nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Ở lần quay số đầu tiên, chị Trần Thị Mỹ Lệ, công nhân làm việc tại Đồng Nai, đã trở thành khách hàng đầu tiên nhận giải Đặc biệt 100 triệu đồng. Câu chuyện ấy khiến nhiều người tham gia tin rằng giải thưởng lớn hoàn toàn có thể đến với bất kỳ ai nếu kiên trì giữ lại mã dự thưởng sau mỗi lần sử dụng sản phẩm.

Những ngày cận giờ quay số, từ đường phố TP.HCM, khu ký túc xá sinh viên đến các công trường xây dựng, không khí chờ đợi đang hiện diện theo những cách rất khác nhau.

Hơn 4 triệu mã dự thưởng hợp lệ đã được ghi nhận cho đợt quay số thứ hai của chương trình "Xé ngay trúng liền", tạo nên một trong những đợt quay thưởng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Là tài xế công nghệ tại TP.HCM, anh Đinh Đăng Lĩnh bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm và kết thúc khi thành phố đã lên đèn. Trung bình mỗi ngày anh chạy từ 20 đến 25 cuốc xe, mở ứng dụng khoảng 50 lần và hầu như không có nhiều thời gian nghỉ.

Giữa những khoảng trống ngắn chờ khách, anh thường ghé cửa hàng tiện lợi mua một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng. Sau khi uống xong, việc xé nhãn, lấy mã và gửi dự thưởng đã trở thành thói quen.

"Có khách uống xong không lấy mã, tôi còn xin lại nhãn để nhập thêm một cơ hội cho mình", anh cười.

Đến nay, anh vẫn còn vài mã dự thưởng chưa nhập và dự định sẽ hoàn thành trước thời điểm hệ thống chốt dữ liệu.

Đợt quay số đầu tiên hồi đầu tháng 6 vẫn còn để lại nhiều cảm xúc. Hôm đó, anh cùng một nhóm tài xế công nghệ tranh thủ xem livestream trong lúc chờ khách.

"Cả nhóm hồi hộp theo dõi từng lượt quay. Dù không ai trúng nhưng thấy giải thưởng được trao thật nên lần này ai cũng háo hức hơn".

Sáng 20/7, nhiều khả năng anh vẫn đang chạy xe. Tuy nhiên, chiếc điện thoại luôn được để sẵn bên cạnh.

"Nếu đúng lúc quay số, tôi sẵn sàng dừng vài phút để xem livestream. Biết đâu lần này người được gọi tên lại là mình".

Không chỉ riêng anh Lĩnh, nhiều tài xế công nghệ cho biết mỗi mã dự thưởng đều mang theo một sự kỳ vọng nhỏ. Dù chưa biết kết quả ra sao nhưng việc tham gia khiến những giờ nghỉ ngắn trong ngày trở nên thú vị hơn.

Sinh viên, công nhân cùng hướng về thời khắc quay số

Tại khu vực Làng Đại học Thủ Đức, căn phòng trọ của bốn sinh viên năm ba ngành Xây dựng những ngày này cũng rộn ràng hơn.

Sau mỗi buổi học, cả nhóm thường mua Trà Xanh Không Độ để giải khát rồi cùng nhập mã tham gia chương trình. Người cẩn thận nhất phòng luôn nhắc mọi người kiểm tra xem còn mã nào chưa nhập trước khi hệ thống khóa dữ liệu.

Đến nay, cả phòng đã tích lũy gần 60 mã dự thưởng. Không khí càng sôi nổi khi cả nhóm đưa ra một "giao kèo" rất sinh viên. "Nếu ai trúng 10 triệu sẽ bao cả phòng ăn lẩu. Còn trúng 100 triệu thì bao luôn tiền phòng bốn tháng".

Ở lần quay số đầu tiên, cả bốn người cùng ngồi xem livestream ngay trong phòng trọ.

"Lúc công bố giải Đặc biệt ai cũng nín thở. Dù không trúng nhưng cảm giác rất vui".

Sáng 20/7, một người phải lên giảng đường, người còn lại ở phòng sẽ theo dõi livestream và báo ngay vào nhóm nếu có kết quả bất ngờ.

Trong khi đó, trên một công trường tại Đồng Nai, câu chuyện về giải thưởng 100 triệu đồng cũng trở thành đề tài quen thuộc trong giờ nghỉ trưa.

Sau nhiều giờ làm việc dưới nắng nóng, mỗi người chọn cho mình một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng hoặc Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để thanh nhiệt cơ thể. Và sau khi bóc nhãn chai, câu chuyện lại chuyển sang những dự định nếu may mắn trúng giải.

Có người muốn gửi tiền về sửa mái nhà trước mùa mưa. Có người dự định mua một mảnh đất nhỏ để làm vườn.

"Anh em chỉ nói vui vậy thôi nhưng ai cũng hy vọng. Biết đâu người được gọi tên lại đang ngồi ngay cạnh mình", anh Thế Hiển chia sẻ.

Ở lần quay số đầu tiên, nhóm công nhân vẫn phải làm việc nên chỉ mở điện thoại theo dõi livestream trong giờ nghỉ.

Dù không có ai trúng thưởng, việc chứng kiến chương trình tìm được chủ nhân giải Đặc biệt khiến mọi người càng thêm tin tưởng và tiếp tục tham gia.

Hơn 4 triệu mã dự thưởng cùng chờ khoảnh khắc được gọi tên

Ngày 20/7, hơn 4 triệu mã dự thưởng hợp lệ được ghi nhận từ ngày 4/6 đến hết ngày 18/7 sẽ cùng tham gia đợt quay số thứ hai để tìm ra 1 khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng 10 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Buổi quay số sẽ được livestream trên fanpage chính thức của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Sau đợt quay này, chương trình vẫn tiếp tục với lần quay số cuối cùng dành cho các mã hợp lệ phát sinh từ ngày 19/7 đến hết ngày 31/8. Chủ nhân của 1 giải Đặc biệt 100 triệu đồng và 10 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng sẽ tiếp tục được xác định trong buổi quay số ngày 4/9.

Nhanh tay chọn Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 và xé nhãn tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" để nhận được hàng chục ngàn giải thưởng giá trị hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh các giải thưởng lớn, đến nay chương trình cũng đã trao hơn 380.000 giải thưởng là thẻ nạp điện thoại cho khách hàng trúng thưởng hằng ngày.

Để tham gia, người tiêu dùng chỉ cần mua Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 có nhãn khuyến mãi, xé nhãn lấy mã dự thưởng rồi nhập trực tiếp trên website xengaytrunglien.com hoặc gửi mã về tổng đài 6020. Kết quả được thông báo gần như ngay lập tức và mỗi mã hợp lệ vẫn tiếp tục đủ điều kiện tham gia các đợt quay số theo quy định của chương trình.

Chỉ còn ít ngày nữa, sẽ lại có một cuộc gọi báo tin vui được thực hiện. Người nhận có thể là một tài xế đang dừng xe bên đường, một sinh viên vừa tan học hay một công nhân tranh thủ nghỉ giữa ca.

Điều chắc chắn lúc này là hơn 4 triệu mã dự thưởng đều có cơ hội như nhau. Và phía sau mỗi mã số vẫn là một niềm hy vọng rất đời thường: biết đâu, lần này người được xướng tên sẽ là mình.

Tân Hiệp Phát



